Hogyan védekezzünk vadkár ellen a kertben?

A vadkárok ellen az egyik leghatékonyabb védelem a masszív kerítés. Az őzek átugorják a 120 cm-es akadályt, ezért érdemes legalább 160–180 cm magas vadhálót kiépíteni. A föld alá is célszerű 20–30 cm-t mélységig telepíteni, hogy a vaddisznó ne tudja alulról felnyitni – írja a Fanny magazin.

Vadkárok ellen védekezzünk kíméletes, de hatékony módszerekkel.

Fotó: Shutterstock

Vadkárok ellen védelmeznek az illatos növények

Egyes növények az illatukkal tartják távol a vadakat. A levendula, rozmaring, fokhagyma vagy a büdöske természetes riasztóként hat sok fajra. A veteményes szélére ültetve virágkerítést alkotnak, ami bizonyos mértékben elveszi az állatok kedvét attól, hogy beljebb merészkedjenek.

Helyezzük ki a mozgásérzékelőt

A hirtelen felvillanó fény vagy hang gyakran megriasztja a vadat, és elbizonytalanítja a terület megközelítésében. A mozgásérzékelős lámpák egyszerűen felszerelhetők, és energiatakarékos napelemes kivitelben is kaphatóak. Hangriasztók esetén érdemes időnként helyet változtatni, hogy a vadak ne szokjanak hozzá.

Figyeljünk az időjárásra

A rendkívül érzékeny szaglásra is lehet hatni. Háziállat keféléséből származó szőre, valamint az emberi haj vadak ellen segíthet, de speciális állatriasztó granulátum kihelyezése is megfelelő lehet a távol tartásra. Ezeket rendszeresen pótolni kell eső vagy szél után.

Az ultrahang tartományán belül

Az ultrahangos riasztók olyan frekvenciát bocsátanak ki, amelyek zavaróak az állatok számára, de az ember számára ez nem hallható. Fontos, hogy jó minőségű eszközt válasszunk, mert a gyengébb típusok hatása gyorsan csökkenhet. Ezek elsősorban kertekbe és udvarokra ajánlottak, erdőszélre kisebb hatékonysággal működnek.

Permetezzük a friss hajtásokra

Az ecet, fertőtlenítő vagy keserű ízű, erős aromájú vadriasztó permetek rövid távon hatásosak lehetnek. Különösen a növények friss hajtásaira érdemes permetezni, ahol a kár leggyakrabban jelentkezik. Fontos, hogy mindig környezetbarát, növény- és talajkímélő terméket válasszunk.

Ültessünk természetes akadályt

A sűrű, tüskés vagy tömött sövény sok vad számára leküzdhetetlen akadály. A galagonya, kökény vagy vadrózsa esztétikus és hatékony választás lehet. Időigényes ugyan, míg megerősödik, de hosszú távon fenntartható és természetbarát megoldást kínál.