Hogyan védekezzünk vadkár ellen a kertben?

A vadkárok ellen az egyik leghatékonyabb védelem a masszív kerítés. Az őzek átugorják a 120 cm-es akadályt, ezért érdemes legalább 160–180 cm magas vadhálót kiépíteni. A föld alá is célszerű 20–30 cm-t mélységig telepíteni, hogy a vaddisznó ne tudja alulról felnyitni – írja a Fanny magazin.
Egyes növények az illatukkal tartják távol a vadakat. A levendula, rozmaring, fokhagyma vagy a büdöske természetes riasztóként hat sok fajra. A veteményes szélére ültetve virágkerítést alkotnak, ami bizonyos mértékben elveszi az állatok kedvét attól, hogy beljebb merészkedjenek.
A hirtelen felvillanó fény vagy hang gyakran megriasztja a vadat, és elbizonytalanítja a terület megközelítésében. A mozgásérzékelős lámpák egyszerűen felszerelhetők, és energiatakarékos napelemes kivitelben is kaphatóak. Hangriasztók esetén érdemes időnként helyet változtatni, hogy a vadak ne szokjanak hozzá.
A rendkívül érzékeny szaglásra is lehet hatni. Háziállat keféléséből származó szőre, valamint az emberi haj vadak ellen segíthet, de speciális állatriasztó granulátum kihelyezése is megfelelő lehet a távol tartásra. Ezeket rendszeresen pótolni kell eső vagy szél után.
Az ultrahangos riasztók olyan frekvenciát bocsátanak ki, amelyek zavaróak az állatok számára, de az ember számára ez nem hallható. Fontos, hogy jó minőségű eszközt válasszunk, mert a gyengébb típusok hatása gyorsan csökkenhet. Ezek elsősorban kertekbe és udvarokra ajánlottak, erdőszélre kisebb hatékonysággal működnek.
Az ecet, fertőtlenítő vagy keserű ízű, erős aromájú vadriasztó permetek rövid távon hatásosak lehetnek. Különösen a növények friss hajtásaira érdemes permetezni, ahol a kár leggyakrabban jelentkezik. Fontos, hogy mindig környezetbarát, növény- és talajkímélő terméket válasszunk.
A sűrű, tüskés vagy tömött sövény sok vad számára leküzdhetetlen akadály. A galagonya, kökény vagy vadrózsa esztétikus és hatékony választás lehet. Időigényes ugyan, míg megerősödik, de hosszú távon fenntartható és természetbarát megoldást kínál.
Ha a környéken gyakoriak a vadbetörések, érdemes a szomszédokkal együtt fellépni. A vadászati társaságokkal történő együttműködés segíthet a helyzet felmérésében és hivatalos, jogszerű megoldások alkalmazásában. Ők tudnak tanácsot adni abban is, milyen vadállomány-mozgások várhatók a közeljövőben.
A vadak nem véletlenül járnak a kertbe. Ha találnak ennivalót, vissza is fognak térni. A komposztot zárjuk le, a kerti grillsütőt tisztítsuk meg használat után, és ne hagyjunk kint állateledelt. A szemetest pedig rögzítsük úgy, hogy ne lehessen felborítani.
