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Leleplezte a magyar tájépítész: íme a leghatásosabb fegyver a kerti csigák ellen

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 14:15
meztelen csiganövényvédelemtippek-tanácsokkertészkedés
Komoly veszély fenyegetheti a magyar kerteket a szeszélyes időjárás miatt. A kerti csigák miatt a gondosan nevelt vetemények egyetlen éjszaka alatt a földdel válhatnak egyenlővé. Egy magyar tájépítész felfedte a legjobb trükköket a kártevők ellen.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A kerti csigák, azon belül a spanyol csupaszcsigák ellen Németh Benjámin, tájépítész szerint a meztelen csigák hatékonyak.
  • A sörcsapda csak kevés csiga kerti jelenlétekor nyújt hatékony védelmet.
  • A kézi gyűjtés, zabkorpa és az indiai futókacsák, valamint néhány növény, amik még segíthetnek ellenük. 

Sokkoló is lehet a pusztítás mértéke, ha a kerti csigák színre lépnek. Ezek a puhatestűek nem válogatnak, amikor kiszúrják a friss élelmet. Sok családi házban a reggeli kávé mellé nem a madárcsicsergés társul, hanem lerágott virágszárak szörnyű látványa. Németh Benjámin, tájépítész viszont mindenkit megnyugtat: több egyszerű módszer is van ellenük. Mutatjuk, hogy melyek ezek. 

kerti csigák mérete egy emberi tenyérhez viszonyítva
A kerti csigák szezonjába léptünk, brutális pusztítást végezhetnek a kertekben.
 Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

Mi a hatékony védekezés a kerti csigák ellen?

A falánk csúszómászók egy szempillantás alatt képesek letarolni a legszebb udvarokat is. Ha nagyon éhesek, akkor a rózsa leveleit is pár nap alatt tönkre tehetik. Fontos viszont, hogy nem minden csigafajta jelent egyforma veszélyt. 

– A legtöbb problémát a spanyol csupaszcsiga okozza, amely barnás-sárgás színéről ismerhető fel. Ez az inváziós faj kedvező körülmények között rendkívül gyorsan elszaporodhat, és jelentős károkat tehet a kerti növényekben – árulta el rögtön Németh Benjámin tájépítész a Borsnak, kiemelve: szerencsére létezik meglepő szövetségesünk a csupaszcsiga ellen.

A nagy meztelencsiga őshonos faj, amely nem szaporodik túl tömegesen, territóriumot véd, és hasznos szerepet is betölt a kertben. Táplálékai többek között a spanyol csupaszcsiga frissen kikelt utódai, így természetes módon segíti az állományuk szabályozását.

– mutatott rá a szakember, hangsúlyozva, hogy ez a faj tartós védelmet jelenthet a meztelen csigák ellen.

A csigaírtás házilag is működhet, ám okosan kell csinálni. A sörcsapda ugyan képes az egyeteket összegyűjteni, az elszaporodásokat nem tudja megfékezni, ezért csak akkor vessük be, amikor még nincs túl sok csiga a kertben. 

Németh Benjámin tájépítész virágok között
A tájépítész szerint többféle mód is van rá, hogy megvédjük a kertünket a csigák kárvetéseivel szemben. 
Fotó: Beküldött

Mulcsrémálom, csigainvázió

A divatos, modern kertészeti módszeres akaratlanul is odavonzzák a csigákat. A mulcsozott kertekben több meztelen csiga tűnik fel, mert a szerves, nedves anyagokban gazdag környezet kedvez nekik. 

Az igazi kulcs a kerti csigák elleni védekezés során a megelőzés és a zöldövezet intelligens kialakításában rejlik. A szakértő tanácsa: tudatosan válogassuk meg, hogy mit ültetünk a kertünkbe. A puha levelű virágokkal nyert ügyünk van, ám a kasvirág vagy az őszirózsa mágnesként vonzzák a rágó szájakat. 

Hatékony növényvédelemként aromás, vaskos vagy szőrös levelű növényeket vessünk be. A levendulát vagy a sugárzsályát a csigák ki nem állhatják. Ha már a kertünkben tanyáznak, Benjámin szerint a másik legjobb védekezés ellenük a kézi gyűjtés, a zabkorpa csapda, vagy a futókacsák hadrendbe állítása. A meztelen csigák ellen a türelem is nagyon fontos. 

A természetes kertekben mindig lesznek olyan élőlények, amelyek időnként kihívást jelentenek, ugyanakkor ezek ugyanannak az élő rendszernek a részei. Türelemmel, tudatos növényválasztással és a természetes egyensúly támogatásával a csigák okozta károk jelentősen csökkenthetők, miközben a kert továbbra is egészséges, sokszínű és élhető marad.

– zárta szavait a tájépítész.

A kabócák is támadásba lendültek. Ellenük szintén a természetből érkezik a segítség. Játszd le az alábbi videót a részletekért:

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