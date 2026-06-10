Leleplezte a magyar tájépítész: íme a leghatásosabb fegyver a kerti csigák ellen

A kerti csigák, azon belül a spanyol csupaszcsigák ellen Németh Benjámin, tájépítész szerint a meztelen csigák hatékonyak.

A sörcsapda csak kevés csiga kerti jelenlétekor nyújt hatékony védelmet.

A kézi gyűjtés, zabkorpa és az indiai futókacsák, valamint néhány növény, amik még segíthetnek ellenük.

Sokkoló is lehet a pusztítás mértéke, ha a kerti csigák színre lépnek. Ezek a puhatestűek nem válogatnak, amikor kiszúrják a friss élelmet. Sok családi házban a reggeli kávé mellé nem a madárcsicsergés társul, hanem lerágott virágszárak szörnyű látványa. Németh Benjámin, tájépítész viszont mindenkit megnyugtat: több egyszerű módszer is van ellenük. Mutatjuk, hogy melyek ezek.

A kerti csigák szezonjába léptünk, brutális pusztítást végezhetnek a kertekben.

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Mi a hatékony védekezés a kerti csigák ellen?

A falánk csúszómászók egy szempillantás alatt képesek letarolni a legszebb udvarokat is. Ha nagyon éhesek, akkor a rózsa leveleit is pár nap alatt tönkre tehetik. Fontos viszont, hogy nem minden csigafajta jelent egyforma veszélyt.

– A legtöbb problémát a spanyol csupaszcsiga okozza, amely barnás-sárgás színéről ismerhető fel. Ez az inváziós faj kedvező körülmények között rendkívül gyorsan elszaporodhat, és jelentős károkat tehet a kerti növényekben – árulta el rögtön Németh Benjámin tájépítész a Borsnak, kiemelve: szerencsére létezik meglepő szövetségesünk a csupaszcsiga ellen.

A nagy meztelencsiga őshonos faj, amely nem szaporodik túl tömegesen, territóriumot véd, és hasznos szerepet is betölt a kertben. Táplálékai többek között a spanyol csupaszcsiga frissen kikelt utódai, így természetes módon segíti az állományuk szabályozását.

– mutatott rá a szakember, hangsúlyozva, hogy ez a faj tartós védelmet jelenthet a meztelen csigák ellen.

A csigaírtás házilag is működhet, ám okosan kell csinálni. A sörcsapda ugyan képes az egyeteket összegyűjteni, az elszaporodásokat nem tudja megfékezni, ezért csak akkor vessük be, amikor még nincs túl sok csiga a kertben.

A tájépítész szerint többféle mód is van rá, hogy megvédjük a kertünket a csigák kárvetéseivel szemben.

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Mulcsrémálom, csigainvázió

A divatos, modern kertészeti módszeres akaratlanul is odavonzzák a csigákat. A mulcsozott kertekben több meztelen csiga tűnik fel, mert a szerves, nedves anyagokban gazdag környezet kedvez nekik.