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A te cicád is folyton a kanapét vakargatja? Íme a legjobb bútormentő tipp macskakaparás ellen

A te cicád is folyton a kanapét vakargatja? Íme a legjobb bútormentő tipp macskakaparás ellen

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 18:45
Fanny Magazincicagazdikmacskabútor
A cicák imádják a karmukat a bútorokon élezni; ami egy drága kanapé vagy fotel esetében nem épp a legkellemesebb. Néhány állatbarát módszerrel azonban sokat tehetünk a folytonos macskakaparás ellen. Íme 9 hasznos tipp a Fanny magazintól, amitől zökkenőmentesebb lesz a macskatartás lakásban.
Bors
A szerző cikkei

A macskatartás lakásban nem mindig problémamentes, de a sok-sok boldog pillanatért mindenki tudja, hogy megéri. Jó hír, hogy a macskakaparás ellen is számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre. A legtöbb cicás gazdi ismeri azt a bosszantó pillanatot, amikor kedvenc doromboló négylábú barátja újra és újra a kanapén vagy épp a szekrény sarkán élesíti a karmait. Szerencsére létezik néhány egyszerű és bevált trükk, amivel megóvhatjuk az otthonunkat a bosszantó karmok által okozott károktól, miközben a cicánk is boldog és elégedett marad. Miért kapar a macska és mit tehetsz ellene? Mutatjuk!

Macskatartás lakásban - pihenő cica
A amcskatartás lakásban néha nem egyszerű, a karomélesítés a cicák velejárója, ezt el kell fogadnunk, de szerencsére tudunk tenni a macskakaparás ellen.
Fotó: ANURAK PONGPATIMET /  Shutterstock 

Macskatartás lakásban: tippek a bútorok megmentéséhez

  • 1. Megcsúszik rajta a karom

Online webshopokban, állatfelszerelés-üzletekben lehet kapni olyan vastag, áttetsző fóliát, ami a bútor karfájára illesztve nem feltűnő, de a macskák kedvét elveszi a kaparástól.

  • 2. Messziről elkerülik majd

A citrusfélék illatát ki nem állhatják, ezért általában a macskariasztó spray-k is ezen az alapon működnek. Időnként fújjuk be vele a bútort; számunkra kellemes illatot áraszt, kedvencünk pedig inkább máshol fogja élezni a karmait.

  • 3. Ne hagyjuk felügyelet nélkül

Több figyelmet igényel, de megtehetjük azt is, hogy amelyik szobában kényes bútorunk van, például egy drága fotel a nappaliban, oda a kedvencünk csak a mi jelenlétünkben mehessen be, hogy lássuk, mit csinál. A cicával töltött idő a mentális egészségünknek is jót tesz.

  • 4. Taszítják őket a ragacsos dolgok

Elérhetők olyan szalagok, amelyeknek mindkét fele ragacsos, így a bútor szövetére ragasztva nem okoznak kárt, viszont a macskák ki nem állhatják, ha valamibe beleragad a mancsuk, így leszoknak arról, hogy a berendezést kaparják.

Macskakaparás ellen tiltakozó macska a kanapén
A kaparászás valójában a szagminta leadására és a territórium megjelölése is szolgál / Fotó: VBlock /  Shutterstock 
  • 5. Válasszunk állatbarát huzatot

Amennyiben új bútort készülünk vásárolni, vagy felújítanánk a meglévőt, érdemes olyan anyagot választani, mint például a mikroszálas anyagok, vagy az erős vászon, ami nehezen szakad, foszlik. Ezekbe ha bele is akadnak a karmai, nem lesz rajtuk látható sérülés.

  • 6. Rögzítsük a felületekre

Állatfelszerelés-üzletekben kaphatók olyan, bútorra rögzíthető kaparószőnyegek, melyek érdes felületén szívesen élezik a karmukat a cicák – és így a bútor sem sérül.

  • 7. Hogyan tudjuk elkészíteni házilag?

Készíthetünk házilag is macskaűző keveréket: öntsünk egy szórófejes flakonba 3 dl vizet, ebbe cseppentsünk 2 csepp citrom- és 2 csepp levendula illóolajat, majd alaposan rázzuk össze. Vigyázzunk, mert ha nem oldódik fel, töményen veszélyes is lehet a kedvencünkre. A keverékkel fújjuk be a bútorokat.

  • 8. Találjunk ki egy másik alternatívát

A macskák ösztönösen kaparnak, élezik a karmaikat, és ezt nem lehet teljesen megtiltani nekik; de átirányíthatjuk a viselkedést. Legyen sok kaparófájuk, tegyünk egyet a bútor közelébe is, hogy inkább azon élezze a karmait.

  • 9. Megoldás lehet a manikűr is

Ha kizárólag bent tartott macskánk van, érdemes megfontolni a karmok időnkénti visszavágását, hiszen nem tudja a természetben koptatni, és túl hosszúra nőhet neki. Ezzel a gondoskodással egyúttal a bútorokat is megóvhatjuk a karmolásnyomoktól. Érdemes a megfelelő étkezésre is odafigyelni az egészséges karmok érdekében.

További bútormentő tippekért nézd meg az alábbi videót:

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