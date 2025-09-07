Nem is gondolnád, milyen óriási gondokat okoz a nyest – Így védekezz ellene

A nyest ránézésre egy nagyon bájos kis ragadozó emlős állat, aminek komoly szerepe van az ökoszisztémában. Ám mivel jól alkalmazkodik az emberhez, nem szorult ki a településekről, hanem feltalálja magát a módosult élettérben is.
A nyest részben kíváncsiságból, részben a fogai koptatása miatt rágja meg a dolgokat, és a legnagyobb károkat ezzel okozza. Éjszaka csendben szétrághatja a ház szigetelését, különösen a tetőtérben, és mivel a károkozás nincs szem előtt, csak akkor vesszük észre, amikor már több százezres tétel a javítás.
Sokat mozog a padlásokon, tetőkön, és ahogy felmászik a cserepekre, félrerúghatja azokat. Egy elmozdult cserép szerencsés esetben látványos beázást okoz, amit azonnal orvosolhatunk. De ha csak kis mértékben mozdul el, és a lakótérben nem érzékelünk belőle semmit, a tetőléceket a folyamatos nedvesség elrohaszthatja, a csere pedig borsos összegbe kerül.
A padlás után a második kedvenc helye a kocsi motortere, főleg akkor, amikor hazaértünk, és még meleg a blokk. Legtöbbször alulról, a kerékjáratok felől rágja be magát ide, de van, hogy megbontja a motorháztető szigetelését is. Ha pedig kedve támad a fogait is koptatni, edzeni, akkor a vezetékek sem ússzák meg.
Ha bejut a tyúkólba, megeszi a tojásokat, és szerencsénk van, ha csak ennyi kárt okoz. A nyest ugyanis előszeretettel vadászik a baromfikra, és nem csak egy zsákmányt öl le, hanem a vadászösztöntől hajtva sokszor az egész állományt elpusztítja. Ha van a környéken, tanácsos megerősíteni a tyúkólat.
Az éjszakai csendet is megtöri a jelenléte: ahogy a födémdeszkákon lépked, az úgy hallatszik odalent, mintha ember járna fent. Emellett sikítás, vinnyogás, nyöszörgés is hallható, ami mellett nehéz egy jóízűt aludni – főleg, ha egy egész nyestcsaládunk van, akik közben játékosan szaladgálnak a padláson.
Bár nincs rajta a védett fajok listáján, mint minden más állatot, a nyestet is védi az állatvédelmi törvény, mely kimondja, hogy tilos az indokolatlan elpusztítás. Ha valaki például megmérgezi a nyestet, az állatkínzásnak is minősülhet, és akár két évig terjedő szabadságvesztés is járhat érte.
Leggyakrabban a fák ágairól jut a tetőre, a padlásra, ezért érdemes a ház körüli fákat átnézni, és a tető fölé lógó ágakat levágni. Azonban ez a kis ragadozó hatalmasat, akár másfél métert is képes ugrani, ezért ha lehetséges, minél rövidebbre metsszük meg a ház körüli fák ágait – persze csak annyira, hogy a fának ne ártsunk vele.
Nézzük át a padlásteret, hol van olyan lyuk, ahol be tud menni. Ezeket tömjük be, az elmozdult cserepeket igazítsuk meg. A széldeszka mellett is be tud jutni, ezért fontos, hogy ez kifogástalan állapotban legyen.
A nyest ösztönösen fél a kutyától, ezért engedjük ki kedvencünket a kertbe, hogy jelenlétével elriassza a ragadozót. Ha nincs ebünk, szerezzünk be kutyakozmetikából szőrt; ha szétszórjuk az udvaron, olyan erős szagokat bocsát ki, amelyeket fenyegető jelzésként érzékel.
Régi praktika, hogy a padlásra vagy akár a kocsiba, udvarra tegyünk ki egy elemes kisrádiót, és állítsunk be egy beszélgetős műsort. A nyest kerüli az embert, és nem szereti a gyanús zajokat, így egy ideig nem fog felbukkanni a rádió közelében. Ám mivel okos állat, egy-két hét alatt megszokja, és újra visszatér. Hatásosabbak az ultrahangos nyestriasztók, melyek az emberi fül számára nem hallható hangot sugároznak folyamatosan.
Autósboltokban beszerezhetők különféle nyestűző spray-k, melyek olyan illatanyagokat tartalmaznak, amit ki nem állhat. Nyissuk fel a motorháztetőt, fújjunk be belőle, és ne maradjanak ki azok a pontok se, ahol be tud jutni a nyest.
Tehetünk ki élve befogó nyestcsapdát is a kertbe – a legjobb nyest csali ilyenkor a hús, a tojás vagy az idénygyümölcs. Mivel gyanakvó állat, fontos, hogy álcázzuk a csapdát, takarjuk le például növényekkel a rácsokat, és a járófelületet burkoljuk be szalmával vagy szénával. Ha besétált a csapdába, vigyük el a legközelebbi erdőbe, és ott engedjük el.
A nyest territoriális állat, vagyis szereti újra és újra birtokba venni és megjelölni az ürülékével a búvóhelyeit. Spricceljük be egy rész ecet és két rész vízből készült oldattal azokat a helyeket, ahol nyomait, például az ürülékét láttuk. Töröljük át a kocsi motorterét alkohollal, szüntessünk meg minden szag- és ételnyomot, és mossuk át vele a futóművet, kerékjáratokat is.
A nyestről további érdekességeket tudhatsz meg az alábbi videóból:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.