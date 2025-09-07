Nem is gondolnád, milyen óriási gondokat okoz a nyest – Így védekezz ellene

A nyest ránézésre egy nagyon bájos kis ragadozó emlős állat, aminek komoly szerepe van az ökoszisztémában. Ám mivel jól alkalmazkodik az emberhez, nem szorult ki a településekről, hanem feltalálja magát a módosult élettérben is.

A nyest nem csak a tyúkolban okoz károkat azzal, hogy elviszi a tojásokat Fotó: Rudmer Zwerver / Shutterstock

A nyest kártételei

Megrágcsálja a vezetékeket

A nyest részben kíváncsiságból, részben a fogai koptatása miatt rágja meg a dolgokat, és a legnagyobb károkat ezzel okozza. Éjszaka csendben szétrághatja a ház szigetelését, különösen a tetőtérben, és mivel a károkozás nincs szem előtt, csak akkor vesszük észre, amikor már több százezres tétel a javítás.

Tetőcsere a vége?

Sokat mozog a padlásokon, tetőkön, és ahogy felmászik a cserepekre, félrerúghatja azokat. Egy elmozdult cserép szerencsés esetben látványos beázást okoz, amit azonnal orvosolhatunk. De ha csak kis mértékben mozdul el, és a lakótérben nem érzékelünk belőle semmit, a tetőléceket a folyamatos nedvesség elrohaszthatja, a csere pedig borsos összegbe kerül.

Az autó motorterében elrághatja a vezetékeket

A padlás után a második kedvenc helye a kocsi motortere, főleg akkor, amikor hazaértünk, és még meleg a blokk. Legtöbbször alulról, a kerékjáratok felől rágja be magát ide, de van, hogy megbontja a motorháztető szigetelését is. Ha pedig kedve támad a fogait is koptatni, edzeni, akkor a vezetékek sem ússzák meg.

A kocsi motorterében a nyest elrághatja a vezetéketet.

Fotó: Skowis-Foto / Shutterstock

A nyest levadássza a baromfit

Ha bejut a tyúkólba, megeszi a tojásokat, és szerencsénk van, ha csak ennyi kárt okoz. A nyest ugyanis előszeretettel vadászik a baromfikra, és nem csak egy zsákmányt öl le, hanem a vadászösztöntől hajtva sokszor az egész állományt elpusztítja. Ha van a környéken, tanácsos megerősíteni a tyúkólat.

Mintha valaki járkálna a padláson

Az éjszakai csendet is megtöri a jelenléte: ahogy a födémdeszkákon lépked, az úgy hallatszik odalent, mintha ember járna fent. Emellett sikítás, vinnyogás, nyöszörgés is hallható, ami mellett nehéz egy jóízűt aludni – főleg, ha egy egész nyestcsaládunk van, akik közben játékosan szaladgálnak a padláson.

Állatkínzásnak minősül

Bár nincs rajta a védett fajok listáján, mint minden más állatot, a nyestet is védi az állatvédelmi törvény, mely kimondja, hogy tilos az indokolatlan elpusztítás. Ha valaki például megmérgezi a nyestet, az állatkínzásnak is minősülhet, és akár két évig terjedő szabadságvesztés is járhat érte.