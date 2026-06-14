Íme a legfinomabb 5 perces filléres levendulás süti receptje, amivel mindenkit leveszel a lábáról

A levendula nemcsak a kertben, hanem a konyhában is megállja a helyét. Ez a virágos ízvilágú levendulás süti tökéletes választás egy csésze tea mellé, vagy akár ajándéknak is. Pláne, ha nem akarsz sokat bajlódni a konyhában ebben a nagy melegben.

Ez a levendulás süti egyszerű, mégis különleges

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Ha egy egyszerű és gyors sütire vágysz, akkor ez a levendulás finomság a neveden szólít.

Az édesség tökéletes egy délutáni teához vagy kávéhoz.

A különleges ízvilágnak köszönhetően egészen egyedi sütit alkothatsz.



Íme, a levendulás süti recept, amiért az egész család odalesz

Nagy előnye, hogy gyorsan megvan, nem kell egész nap a konyhában állnod, viszont különleges, hiszen nem gyakran eszik az ember levendulás finomságokat. A siker garantált! Készítsd el te is, mutatjuk, hogyan!

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

Fontos: mindig kulináris célra szánt levendulát használj, hogy elkerüld a nem ehető változatokat.

A kekszhez

2 tojás

1/2 csésze sótlan vaj, szobahőmérsékleten

1 csésze cukor

1 teáskanál szárított levendulavirág

3/4 csésze finomliszt

2 teáskanál sütőpor

1/4 teáskanál só

A mázhoz

1 csésze porcukor

1/2 teáskanál levendula kivonat

2-3 evőkanál víz

Fotó: momen alrayyes / Shutterstock

Így készítsd el

Kezdd a sütő előmelegítésével, tekerd fel 190 fokra. Vegyél elő egy turmixgépet és alacsony fokozaton keverd össze a tojásokat, vajat, cukrot és levendulát amíg homogén állagot nem kapsz. Vegyél elő egy nagyobb tálat és szitáld bele a lisztet és a sütőport, majd add hozzá az 1/4 evőkanálnyi sót. Ne félj tőle, egy kis só mindig kell az ételbe, hogy kihozza az ízeket. Ha ezekkel megvagy, öntsd a nedves hozzávalókat turmixgépből a szárazakhoz, és addig keverd a masszát, míg tészta állagot nem kapsz. Nyújtsd ki a tésztát és tetszés szerint szaggass ki formákat, majd fogj egy nagy tepsit, béleld ki sütőpapírral és helyezd a kiszaggatott formákat a tepsire. Ha a tészta túl lágy, pihentesd a hűtőben 30 percig, hogy könnyebben formázható legyen. Süsd körülbelül 10-15 percig, amíg a szélek enyhén megbarnulnak. Amíg hűlnek a kekszek, láss hozzá, a máz elkészítéséhez. Nagyon egyszerű, csak annyi a dolgod, hogy egy tálkában összeöntöd a porcukrot, levendula kivonatot és vizet, majd addig kevergeted, míg sima állagot nem kapsz. A kihűlt kekszeket locsold meg a mázzal, és díszítsd szárított levendulával.



Egyszerű, gyors és garantáltan elnyeri a család tetszését. Próbáld ki te is!

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