Íme a legfinomabb 5 perces filléres levendulás süti receptje, amivel mindenkit leveszel a lábáról

A levendula nemcsak a kertben, hanem a konyhában is megállja a helyét. Ez a virágos ízvilágú levendulás süti tökéletes választás egy csésze tea mellé, vagy akár ajándéknak is. Pláne, ha nem akarsz sokat bajlódni a konyhában ebben a nagy melegben.
Ha egy egyszerű és gyors sütire vágysz, akkor ez a levendulás finomság a neveden szólít.
Az édesség tökéletes egy délutáni teához vagy kávéhoz.
A különleges ízvilágnak köszönhetően egészen egyedi sütit alkothatsz.
Íme, a levendulás süti recept, amiért az egész család odalesz
Nagy előnye, hogy gyorsan megvan, nem kell egész nap a konyhában állnod, viszont különleges, hiszen nem gyakran eszik az ember levendulás finomságokat. A siker garantált! Készítsd el te is, mutatjuk, hogyan!
Hozzávalók, amikre szükséged lesz
Fontos: mindig kulináris célra szánt levendulát használj, hogy elkerüld a nem ehető változatokat.
A kekszhez
2 tojás
1/2 csésze sótlan vaj, szobahőmérsékleten
1 csésze cukor
1 teáskanál szárított levendulavirág
3/4 csésze finomliszt
2 teáskanál sütőpor
1/4 teáskanál só
A mázhoz
1 csésze porcukor
1/2 teáskanál levendula kivonat
2-3 evőkanál víz
Így készítsd el
Kezdd a sütő előmelegítésével, tekerd fel 190 fokra.
Vegyél elő egy turmixgépet és alacsony fokozaton keverd össze a tojásokat, vajat, cukrot és levendulát amíg homogén állagot nem kapsz.
Vegyél elő egy nagyobb tálat és szitáld bele a lisztet és a sütőport, majd add hozzá az 1/4 evőkanálnyi sót. Ne félj tőle, egy kis só mindig kell az ételbe, hogy kihozza az ízeket.
Ha ezekkel megvagy, öntsd a nedves hozzávalókat turmixgépből a szárazakhoz, és addig keverd a masszát, míg tészta állagot nem kapsz.
Nyújtsd ki a tésztát és tetszés szerint szaggass ki formákat, majd fogj egy nagy tepsit, béleld ki sütőpapírral és helyezd a kiszaggatott formákat a tepsire. Ha a tészta túl lágy, pihentesd a hűtőben 30 percig, hogy könnyebben formázható legyen.
Süsd körülbelül 10-15 percig, amíg a szélek enyhén megbarnulnak.
Amíg hűlnek a kekszek, láss hozzá, a máz elkészítéséhez.
Nagyon egyszerű, csak annyi a dolgod, hogy egy tálkában összeöntöd a porcukrot, levendula kivonatot és vizet, majd addig kevergeted, míg sima állagot nem kapsz.
A kihűlt kekszeket locsold meg a mázzal, és díszítsd szárított levendulával.
Egyszerű, gyors és garantáltan elnyeri a család tetszését. Próbáld ki te is!
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