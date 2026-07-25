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A világ legkülönlegesebb táncparkettjei

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors táncparkett
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 25. 16:30
klubbuli
Táncolni bárhol lehet, sőt, kell is! Néha pedig ezt hajmeresztő vagy éppen varázslatos szórakozóhelyeken tehetjük meg.
Bors
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A világ legkülönlegesebb táncparkettjei

A Cave Romane az elektronikus zenei élet egyik legizgalmasabb helyszíne, itt rendezik meg a Gates of Agartha fesztivált is - írja a Fanny magazin

A Berghain egy 1950-es években épült kelet-berlini hőerőmű épületében működik, a klubot pedig máig rengeteg titok övezi. 

@_official_924 #berghain #club #crazy #viral #techno ♬ Originalton - _official_

Az átalakított betoncsarnok kiváló akusztikát és különleges atmoszférát biztosít a Bassiani klub számára Tbilisziben.

@0211thhv #bassiani #techno ♬ original sound - 0211thhv

SZÜLINAP:

A napokban ünnepli 34. születésnapját Selena Gomez, aki bulizás helyett munkával tölti a jeles napot. Az ifjú díva mostanában nem a zenében teljesedik ki, hanem színésznőként vesz részt izgalmas produkciókban. Jelenleg Londonban dolgozik a Gyilkos a házban című filmsorozat következő évadán. A kulisszák mögül több fotót is megosztott, amelyeken merész, vörös hajszínnel látható.

Selena Gomez mindig is őszintén beszélt rajongóinak a testi-lelki állapotáról
Selena Gomez mindig is őszintén beszélt rajongóinak a testi-lelki állapotáról
Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE /  Northfoto

SZTÁRHÍREK:

Megviselte a hőség

Ijesztő pillanatokat éltek át Harry Styles rajongói, amikor az énekes egy londoni koncertje közben hirtelen rosszul lett a színpadon. A popsztár éppen show-ja egyik kedvenc elemét, a bálnázást mutatta be, amikor is vizet vesz a szájába és kispricceli a közönségre, ám most fulladozni kezdett közben, majd el is ájult. A közönség aggodalommal figyelte az eseményeket, de néhány perc elteltével megnyugtató hírek érkeztek: Harry állapota stabil volt, csak elővigyázatosságból kísérték orvosi vizsgálatra. A koncert végül folytatódott, az énekes pedig megköszönte rajongói türelmét és támogatását.

Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjét a Madison Square Gareden-ben tartották
Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjét a Madison Square Gareden-ben tartották
Fotó: Taylor Swift and Travis Kelce /  Northfoto

Világraszóló lagzi

Hivatalosan is egy pár lett Taylor Swift és Travis Kelce. Az énekesnő és az NFL-bajnok sportoló egy exkluzív, zártkörű ceremónián mondta ki a boldogító igent New Yorkban. Az eseményt szigorú titoktartás övezte, a vendégeknek még a telefonjukat is le kellett adniuk. A meghívottak között számos híresség tűnt fel, a ceremóniát pedig Adam Sandler vezette. A menyasszony elegáns Dior ruhában vonult az oltár elé, míg a vőlegény klasszikus megjelenésével aratott sikert. A vendégek szerint az esküvő egyszerre volt meghitt és látványos: könnyek, nevetés és megható beszédek tették felejthetetlenné a nagy napot.

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