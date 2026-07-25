A karmatisztítás után omlott össze teljesen Bianka élete – csak később értette meg az okát

Bianka sokáig úgy gondolta, a problémáik hátterében valamilyen örökölt családi teher állhat. Édesanyjának és nagymamájának, de több ismert felmenőjének a párkapcsolata is boldogtalanul végződött, ezért egyre inkább attól tartott, hogy a női ágon továbbadott „rossz karma” okozhatja a gondjait. Amikor az interneten rátalált egy speciális szolgáltatásra, a karmatisztításra, úgy érezte, végre megtalálta a megoldást.
Az okkultista már az első találkozásuk alkalmával kijelentette, hogy Biankán több generáció óta fennálló karmikus teher van, amit fel kell oldani. Szerinte ez okozta a család nőtagjainak párkapcsolati kudarcait, az anyagi bizonytalanságot és a visszatérő féltékenységgel kapcsolatos konfliktusokat is.
Azt mondta, olyan energiát hordozok magamban, amely minden boldogságot eltaszít tőlem. Megrémültem, de közben megkönnyebbülést is éreztem, mert végre nem magamat hibáztattam mindenért
– mesélte Bianka.
A szertartáson gyertyákat gyújtottak, füstölőket égettek, az okkultista pedig ismeretlen szavakat kántált a nő felett. Bianka azt az ígéretet kapta, hogy a karmatisztítás után fokozatosan rendeződni fog az élete. Ehelyett azonban minden rosszabbra fordult. Dani egyre többször ért haza késő este, ingerlékennyé vált, ha felesége számonkérte, a telefonját pedig egy pillanatra sem hagyta őrizetlenül. A közös számláról rendszeresen eltűntek kisebb-nagyobb összegek, a férfi azonban minden kérdésre dühösen reagált. Bianka egyre inkább úgy látta, a karmatisztítás valamilyen kontrollálhatatlan, sorsszerű folyamatot indított el.
Az okkultista szerint a romlás csupán annak a jele volt, hogy a régi negatív energiák ellenállnak a tisztító erőnek. Bianka ezért újabb kezelésekre fizetett be, miközben a házassága napról napra elviselhetetlenebbé vált. A veszekedések végül odáig fajultak, hogy egyik este Dani összepakolta a holmiját, és elköltözött. Bianka hetekig alig evett és aludt – ekkor még meg volt győződve arról, hogy a szertartással ő maga tette tönkre a családi életét.
Úgy éreztem, megbüntetett az univerzum, mert talán olyasvalamit csináltam, vagy olyan területet bolygattam meg, amihez nem lett volna szabad hozzányúlni
– idézte fel. A valódi csattantó azonban csak hónapokkal később következett.
Bianka egy váratlan felszólító levelet kapott a lakcímükre egy olyan tartozásról, amelyről addig semmit sem tudott. Rövidesen kiderült, hogy Dani hosszú ideje titokban szerencsejátékra költött temérdek pénzt, banki és baráti kölcsönöket vett fel, és kétes anyagi ügyletekbe bonyolódott.
A férfi olyan embereknek is tartozott, akik előbb-utóbb a családot is megtalálhatták volna. Ekkor vált világossá, hogy a féltékenysége, titkolózása és kiszámíthatatlan viselkedése mögött nem egy titkos szerető vagy „rontás” állt, hanem egy gondosan rejtegetett életforma. Bianka lassan megértette: nem a karmatisztítás rombolta le azt, ami már eredendően sem működött. A házassága már évek óta hazugságokra épült, Dani távozása pedig valójában megóvta őt és a gyermekét a válásnál sokkal súlyosabb következményektől.
Ami a mai napig nem egyértelmű számára, hogy igazából milyen energiákat indított el az életében. Lehet, hogy a karmatisztítás mégsem volt hiábavaló, hanem éppen hogy felgyorsította a ma már áldásosnak tűnő leválást – hiszen Bianka addig minden erejével egy olyan kapcsolatot próbált megmenteni, amely már nem tartozott az életútjához. Az is elképzelhető, hogy ami történt, az mindenképpen bekövetkezett volna, mert ez volt megírva.
Nem minden veszteség rontás vagy karmikus büntetés. Néha nem szabad csak önmagunkban vagy a felmenőink sorsvonalában keresnünk a hibát, hanem egyszerűen őszintén körül kell néznünk a saját házunk táján: nem ragaszkodunk-e valakihez vagy valamihez túlságosan, ami már nem része annak a jövőképnek, amely valóban összhangban van az életutunkkal?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.