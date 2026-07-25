A karmatisztítás után omlott össze teljesen Bianka élete – csak később értette meg az okát

Bianka családi „rossz karmát” sejtett a párkapcsolati gondjai mögött, ezért karmatisztításra ment.

A szertartás után házassága gyorsan válságba került, férje pedig elköltözött.

Később kiderült, hogy a férfi titokban szerencsejáték-függő volt és súlyos adósságokat halmozott fel.

Bianka végül ráébredt: nem a karmatisztítás, hanem a férje hazugságai vezettek a kapcsolat végéhez.

Bianka sokáig úgy gondolta, a problémáik hátterében valamilyen örökölt családi teher állhat. Édesanyjának és nagymamájának, de több ismert felmenőjének a párkapcsolata is boldogtalanul végződött, ezért egyre inkább attól tartott, hogy a női ágon továbbadott „rossz karma” okozhatja a gondjait. Amikor az interneten rátalált egy speciális szolgáltatásra, a karmatisztításra, úgy érezte, végre megtalálta a megoldást.

A karmatisztítástól várta Bianka, hogy rendbejöjjön a házassága.

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A karmatisztítás felszínre hozta Bianka legnagyobb félelmét

Az okkultista már az első találkozásuk alkalmával kijelentette, hogy Biankán több generáció óta fennálló karmikus teher van, amit fel kell oldani. Szerinte ez okozta a család nőtagjainak párkapcsolati kudarcait, az anyagi bizonytalanságot és a visszatérő féltékenységgel kapcsolatos konfliktusokat is.

Azt mondta, olyan energiát hordozok magamban, amely minden boldogságot eltaszít tőlem. Megrémültem, de közben megkönnyebbülést is éreztem, mert végre nem magamat hibáztattam mindenért

– mesélte Bianka.

A szertartáson gyertyákat gyújtottak, füstölőket égettek, az okkultista pedig ismeretlen szavakat kántált a nő felett. Bianka azt az ígéretet kapta, hogy a karmatisztítás után fokozatosan rendeződni fog az élete. Ehelyett azonban minden rosszabbra fordult. Dani egyre többször ért haza késő este, ingerlékennyé vált, ha felesége számonkérte, a telefonját pedig egy pillanatra sem hagyta őrizetlenül. A közös számláról rendszeresen eltűntek kisebb-nagyobb összegek, a férfi azonban minden kérdésre dühösen reagált. Bianka egyre inkább úgy látta, a karmatisztítás valamilyen kontrollálhatatlan, sorsszerű folyamatot indított el.

A házasságuk a válás szélére sodródott

Az okkultista szerint a romlás csupán annak a jele volt, hogy a régi negatív energiák ellenállnak a tisztító erőnek. Bianka ezért újabb kezelésekre fizetett be, miközben a házassága napról napra elviselhetetlenebbé vált. A veszekedések végül odáig fajultak, hogy egyik este Dani összepakolta a holmiját, és elköltözött. Bianka hetekig alig evett és aludt – ekkor még meg volt győződve arról, hogy a szertartással ő maga tette tönkre a családi életét.

Úgy éreztem, megbüntetett az univerzum, mert talán olyasvalamit csináltam, vagy olyan területet bolygattam meg, amihez nem lett volna szabad hozzányúlni

– idézte fel. A valódi csattantó azonban csak hónapokkal később következett.