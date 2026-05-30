Tetves lett az orchidea? Mutatjuk, mit kell tenned!

Az egészen apró, 1-2 milliméteres, barnás rovarok szeretik szennyezni a növényeket, és azok nedvét szívogatni, ám ezzel eltorzítják a leveleket, amik el is halhatnak. Általában akkor vesszük észre jelenlétüket, amikor megpillantjuk a ragacsos mézharmatot, ami egyértelmű jel. Ezt tapasztalod az orchideán is?

Mutatjuk az orchidea ápolásának lépéseit tetvesedés esetén!

Milyen az orchidea állapota?

A pajzstetvek különösen akkor veszélyesek, ha nagyon felszaporodtak. Kiirtásuk nehéz, és időigényes, de nem lehetetlen! Első lépésként mérjük fel a helyzetet, vizsgáljuk meg a levelek, a levélfonák, a levélhónaljak, a szár, a virágok és a gyökerek állapotát.

Mechanikus rásegítés

Második fázisként zuhanyozzuk le az orchideát langyos vízzel, majd egy puha anyaggal mozgassuk el, és töröljük, söpörjük le a kártevők nagy részét a növényi részekről. Ezzel nem tűnnek el 100%-osan a rovarok, de máris csökkenhet a számuk.

Hatásos praktika

A legjobb a felszívódó rovarölő szer, aminek a méreganyaga a növény zöld részeiben oszlik el, és még a növényzugokban található tetvekre is kifejti hatását. A kezelést célszerű 1 hetente, összesen 2-3 alkalommal megismételni. A megmaradt permetlevet öntözésre is igénybe vehetjük.

Vegyszerek nélkül is lehet

A természetes rovarirtóként is ismert neem olaj is hatékony és biztonságos az orchideák számára. Keverjünk össze 1 l langyos vizet 1 ek. folyékony mosogatószerrel és 1,5 ek. olajjal. Szórófejes flakonnal permetezzük a növényt pár napig több alkalommal is.

Van, amikor nem segít más

Ha a virág szára vagy levele visszafordíthatatlanul fertőzött, inkább vágjuk le, mert a pajzstetvek egyes egyedei rejtőzködve bújnak meg a növényrészeken. Az eltávolított darabokat zárt zacskóban dobjuk ki, hogy a kártevők ne terjedhessenek tovább. A vágóeszközt fertőtlenítsük.

Gondoljuk a többire is

Mivel a tetvek könnyen átvándorolnak más növényekre, ajánlott a lakásban található szobanövényeket is alaposan átvizsgálni, akár preventív jelleggel lepermetezni. Különösen figyeljünk az egymáshoz közel tartott virágokra.

Kerüljük el a problémát

Jó megelőzési mód, ha a lakásba frissen került növényeket izoláljuk, vagy külön helyiségben tartjuk az egészséges orchideától néhány hétig. Ez alatt megbizonyosodhatunk arról, hogy nem beteg, vagy kártevőtől hemzsegő a növény, és megakadályozhatjuk a tetvek betelepedését.