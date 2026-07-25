Különös jeleket küldött az autó – Ildi először meghibásodásra gyanakodott

Egy autó a legtöbbünknek sokkal többet jelent, mint egyszerű használati tárgy. Az évek során életünk számtalan fontos pillanatának néma tanújává válik, miközben együtt utazik velünk örömben és bánatban. Vajon lehetséges, hogy mindezekből valami visszamarad bennük? Talán tényleg igaz, amit az autójukért rajongó emberek gondolnak, hogy a kocsinak mintha saját személyisége, „lelke” lenne?

Ildi különös jelenségeket tapasztalt egy használt autó megvásárlásakor. Illusztráció: Shutterstock

Egy szeretett autó furcsa viselkedése

Ildi hónapokig keresett egy megbízható kisautót, mikor egy autókereskedésben rátalált egy tizenkét éves, rendkívül megkímélt járműre. A kereskedő elmondta, hogy az autó mindvégig egyetlen családnál volt, rendszeresen szervizeltették, vigyáztak rá, ezért jó szívvel ajánlja.

– Már az első próbakörön azt éreztem, mintha nekem teremtették volna. Nagyon hamar megszerettem – mesélte Ildi, aki hatalmas örömmel vitte haza a kocsit. Néhány hétig minden rendben volt, semmi különöset nem tapasztalt, mígnem egymás után kezdtek történni olyan furcsaságok, amelyekre egyszerűen nem talált magyarázatot. „Egy reggel az autórádióban felcsendült egy édesbús, nyolcvanas évekbeli sláger. A dalt jól ismertem, korábban mindig szívesen hallgattam, akkor azonban váratlanul könnyek szöktek a szemembe. Összeszorult a gyomrom. Nem értettem, mi történik velem, hiszen semmilyen negatív, rossz dologra nem gondoltam. Kissé olyan érzésem támadt, mintha nem is a saját szomorúságomat élném át” – magyarázta a nő.

A következő napokban az ehhez hasonló élmények, a hirtelen érzelmi ingadozások többször is megismétlődtek. Több éjjel is nyugtalanító álmot látott: hosszú autóutakra, csendre és valamilyen megmagyarázhatatlan búcsúhangulatra emlékezett, amikor hajnalanta felriadt. Konkrét arcokról vagy eseményekről nem tudott beszámolni, inkább úgy ébredt, mintha egy idegen emlékei között járt volna a lelke.

Az autó is több alkalommal furcsán „viselkedett.” Előfordult, hogy verőfényes napsütésben magától beindult az ablaktörlő, máskor pedig néhány másodpercre elnémult a rádió. Olyan is megtörtént, hogy egy régi dalnál nem tudta beindítani az autót: hiába fordította el a kulcsot, a motor csak percekkel később, többszöri próbálkozás után indult el.