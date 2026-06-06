1. Mit ültessünk a tuja helyére?

Ezeket érdemes a tuja helyére ültetni! / Fotó: ANTOSYS / shutterstock

A népszerű zöld ciprusféle sokak kertjét díszíti, ám egyre több helyen szárad ki. Annak ellenére, hogy sokan igyekeznek megmenteni, például permetezéssel vagy az elszáradt részek levágásával, ez nem mindig eredményes. Szerencsére a tuja helyettesíthető más látványos, a takarást, térelválasztást is megtartó növénnyel. Ezek között lehetnek bogyós és virágzó cserjék, melyek számtalan élőlényt is vonzanak és óvják a környezetet.

2. Ezért nem bírják a meleget

Az örökzöldek még télen is megtartják leveleiket, éppen ezért remekül meg lehet határozni velük a kertünk formavilágát. A mediterrán növények nehezen képesek alkalmazkodni a megszokott éghajlattól eltérő forró nyarakhoz. Mivel a tuja sekély gyökérzetű, a meleg miatt hamarabb kiszáradhat. A másik gond, hogy már tavasztól kevés a nedvesség, ezért a nyárnak is „stresszesebben” indulnak neki.

3. Nehéz helyzetben kell túlélniük

A klímaváltozás a tujákat is utolérte, ennek következtében olyan kártevők és betegségek jelentek meg a növényeken, melyek komolyan tizedelik az állományt. A hőstressz és a vízhiány ezen felül legyengíti őket, így könnyebben megbarnulnak, elhalnak az ágaik, és kapnak el fertőzéseket, gombásodást. Az egymáshoz közel ültetett tuják versenyeznek a vízért, ez is előidézi azt, hogy aszályos időszakban összeomlanak a növények.

4. Vízpótlás nélkül képes túlélni

Hosszabb életű és ellenállóbb növény a közönséges tiszafa, ami jól tűri a metszést, a szárazabb időszakokat és a városi környezetet. Sűrű, örökzöld lombja egész évben jól takar, a kifejlett példányok akár a 10-12 méteres magasságot is elérhetik. Lassan növekszik, ezért kevesebb gondozást igényel, a helyigénye viszont nagy. Természetesebb hatású sövény vagy dísznövény alakítható ki belőle.

5. Helyettesítheti a régi sövényt

Az örökzöld ezüstfa széles cserjéinek lombja különleges megjelenést kölcsönöz a kerteknek. Nagyszerűen tűri az aszályt, a szelet, valamint a gyengébb talajt, és nagyjából ugyanakkorára nő, mint a tuja. Előnye még, hogy gyorsan növekszik, jól formázható sövénnyé, kis mértékben érzékeny a nyári hőségre és a kiszáradásra, kifejezetten a száraz periódusokban igényel locsolást.