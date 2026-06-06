Mit ültessünk a tuja helyére?

A népszerű zöld ciprusféle sokak kertjét díszíti, ám egyre több helyen szárad ki. Annak ellenére, hogy sokan igyekeznek megmenteni, például permetezéssel vagy az elszáradt részek levágásával, ez nem mindig eredményes. Szerencsére a tuja helyettesíthető más látványos, a takarást, térelválasztást is megtartó növénnyel. Ezek között lehetnek bogyós és virágzó cserjék, melyek számtalan élőlényt is vonzanak és óvják a környezetet.
Az örökzöldek még télen is megtartják leveleiket, éppen ezért remekül meg lehet határozni velük a kertünk formavilágát. A mediterrán növények nehezen képesek alkalmazkodni a megszokott éghajlattól eltérő forró nyarakhoz. Mivel a tuja sekély gyökérzetű, a meleg miatt hamarabb kiszáradhat. A másik gond, hogy már tavasztól kevés a nedvesség, ezért a nyárnak is „stresszesebben” indulnak neki.
A klímaváltozás a tujákat is utolérte, ennek következtében olyan kártevők és betegségek jelentek meg a növényeken, melyek komolyan tizedelik az állományt. A hőstressz és a vízhiány ezen felül legyengíti őket, így könnyebben megbarnulnak, elhalnak az ágaik, és kapnak el fertőzéseket, gombásodást. Az egymáshoz közel ültetett tuják versenyeznek a vízért, ez is előidézi azt, hogy aszályos időszakban összeomlanak a növények.
Hosszabb életű és ellenállóbb növény a közönséges tiszafa, ami jól tűri a metszést, a szárazabb időszakokat és a városi környezetet. Sűrű, örökzöld lombja egész évben jól takar, a kifejlett példányok akár a 10-12 méteres magasságot is elérhetik. Lassan növekszik, ezért kevesebb gondozást igényel, a helyigénye viszont nagy. Természetesebb hatású sövény vagy dísznövény alakítható ki belőle.
Az örökzöld ezüstfa széles cserjéinek lombja különleges megjelenést kölcsönöz a kerteknek. Nagyszerűen tűri az aszályt, a szelet, valamint a gyengébb talajt, és nagyjából ugyanakkorára nő, mint a tuja. Előnye még, hogy gyorsan növekszik, jól formázható sövénnyé, kis mértékben érzékeny a nyári hőségre és a kiszáradásra, kifejezetten a száraz periódusokban igényel locsolást.
Az egyik legnépszerűbb örökzöld, a babér- vagy borostyánmeggy sűrű ágrendszerével és fényes levelekből álló lombjával kiváló takarást ad egész évben a kerteknek. Hamarabb regenerálódik metszés után, mint a tuja, és alig barnul meg esőtlen időben. Pozitívuma még, hogy strapabíró, gyorsan nő, árnyékosabb helyeken is jól fejlődik, ezért sokoldalúbb választás. Elegáns sövény alakítható ki belőle.
A rakéta boróka neve nem véletlen: keskeny, oszlopos növekedése miatt kis helyen is jól használható. Az ezüstszürke árnyalatú örökzöld remekül viseli a szárazságot és a forró nyarakat. Kevés gondozást igényel, és egész évben dekoratív marad, így a modern kertekben különösen látványos lehet az akár 6-8 méterre is megnövő boróka. Ha szeretnénk belőle sűrű falat, 1,5 méteres távolságra ültessük őket egymástól.
A kínai selyemvirágfa, vagy más néven selyemmirtusz nem örökzöld, de hosszú és szemet gyönyörködtető, júniustól szeptemberig tartó nyári virágzása miatt kiváló alternatíva lehet a tuja helyett. Nagyszerűen bírja a hőséget, a tűző napot, és a csapadékmentes klímát is. Díszes kérge és élénk lombszíne miatt több évszakban is mutatós, emellett mediterrán hangulatot ad a kertnek.
A kerti korallberkenye egyik legnagyobb előnye a kivételes korallpiros levélzet, amely az év nagy részében színt visz a környezetbe. Míg tavasszal fehér virágokat hoz, úgy ősszel piros bogyókat. Gyors növekedésű, akár 3 méteresre is megnő, jól nyírható és sűrű sövény nevelhető belőle. A tujánál jobban tolerálja a meleget, ám nyáron bőségesen kell öntözni.
Elsőre talán furcsa, de a közönséges orgonából is válhat térelválasztó növényfal. Az egyedi illatú, lenyűgöző lila virágú és nagy zöld levelű olajfaféle nemcsak fantasztikus aromát áraszt tavaszi virágzásával, de bokorfává, majd kis fává nőve sövénnyé is érhet. Jól tűri a szárazságot és viszonylag kevés gondozást igényel, ráadásul a beporzó rovarok és pillangók is kedvelik.
A kínai boróka egy rendkívül ellenálló és szárazságtűrő örökzöld, ami a városi levegőt is bírja. A kékeszöld színű növény formája és lombszíne nagyon változatos lehet, ezért sokféle kertstílushoz illik. Remek és jól záró sövénynövény, ami kevésbé érzékeny a gombás és más betegségekre, mint az egyes tujafajták. Egész évben rendezett, természetes hatást kelt.
A mogyoró nemcsak egy szép bokor, de termést is ad, ezért amellett, hogy helyettesítheti a tuját, még hasznos is lehet a lakóházaink közelében. Gyors növekedésű, jól sarjad és természetes hatású, és akár 3-5 méteres „zöldfal” is kialakítható belőle. Sőt, sok madár és rovar számára is értékes élőhelyül szolgálhat. A napos, illetve félárnyékos helyet kedveli, a talajra nem igényes.
A gyertyán sövény szintén kiválóan illik a kertekbe, könnyen formálható, nagyon jól viseli a nyírást, és rendkívül sűrű falat képezhet. Lassan nő, de hosszú életű, akár 3-4 méteres magasságúra is nőhet, és strapabíróbb a tujánál. Természetesebb, klasszikus hangulatot teremt, és még kerítésként is funkcionálhat.
A kivételesen szép, pompás rózsaszín virágú tamariska könnyed, légies megjelenésével teljesen más karaktert ad, mint a sűrűbb tujasövény. Ez a növény mindemellett kifejezetten jól tűri a szárazságot, a szelet és a rosszabb talajokat is. Különösen természetközeli vagy mediterrán stílusú udvarokban mutat jól. Alkalmas sövények kialakítására, azonban fontos, hogy időnként visszavágjuk - írja a Fanny magazin.
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