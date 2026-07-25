Tragédia a nyaraláson: meghalt egy kétéves kisfiú, akit eszméletlenül találtak a medencében

Egy brit kisgyermek, akinek bátyja hivatásos labdarúgó, életét vesztette, miután spanyolországi nyaralásuk során szülei eszméletlen állapotban találtak rá a bérelt villa úszómedencéjében. Újabb részletek láttak napvilágot a tragédia kapcsán.

Felfoghatatlan tragédia: meghalt az Exeter City játékosának 2 éves kisöccse

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Felfoghatatlan tragédia: meghalt az Exeter City játékosának 2 éves kisöccse

A 28 hónapos Hartley Wareham családjával és annak barátaival nyaralt Spanyolországban, amikor a tragédia történt. Hartley bátyja, Jayden Wareham, az angol negyedosztályban szereplő Exeter City játékosa.

A beszámolók szerint az édesapa emelte ki a kisfiút a medencéből, majd azonnal megkezdte az újraélesztést, miközben a szomszédok mentőt hívtak.

A Devon megyei Exeterben megkezdett halottkémi vizsgálaton elhangzott, hogy Hartley édesanyja később átvette az újraélesztést. A mentőknek végül sikerült visszaállítaniuk a kisfiú szívműködését, ezután kórházba szállították. A 2024 márciusában született, az angliai Ottery St Maryben élő Hartley intenzív ellátásban részesült, állapota azonban fokozatosan romlott, és július 3-án, öt nappal a balesetet követően meghalt.

Alison Longhorn területi halottkém tájékoztatása szerint a halál okai között a vízbe merülés, a vérmérgezés (szepszis) és az akut légzési distressz szindróma szerepeltek. A halottkémi vizsgálatot későbbi időpontra elnapolták.

Hartley családja szívszorító búcsúüzenetben emlékezett meg a kisfiúról:

Gyönyörű kisfiunk, Hartley mindössze kétéves korában tragikus módon elhunyt. Rövid élete alatt több szeretetet, nevetést és boldogságot hozott az életünkbe, mint azt valaha is el tudtuk volna képzelni. Hartley kedvence a Hey Duggee című gyerekmese volt, és a legszívesebben mindig a kertünkben játszott, ahol felfedezhette a világot, szaladgálhatott és mosolyoghatott. Az emlékére egy egyedi, Hey Duggee-témájú emlékpadot készíttetünk, amely a kertben kap majd helyet – ott, amit annyira szeretett. Ez egy különleges hely lesz számunkra, ahol közel érezhetjük magunkhoz őt, felidézhetjük a közös emlékeket, és vigaszt találhatunk azokon a napokon, amikor a hiánya szinte elviselhetetlen

– írja a Daily Mail.