Így védd meg a leandert a kártevők ellen, hogy hónapokig virágozzon!

A leander népszerű dísznövényeink egyike, főként a kertben, de teraszokon, balkonokon is tartjuk. Származási helyük a Földközi-tenger térsége, ezért szeretik annyira a meleget és a napfényt, illetve bírják a szárazságot, és viselik jól a forró nyarakat. Ám éppen ez a hosszú, magas hőmérséklettel járó időszak az, ami miatt sebezhetővé válnak bizonyos kártevőkkel szemben. Habár a leander remekül érzi magát a szabad ég alatt, tanácsos körültekintőnek lennünk, és különféle praktikákkal óvni a növényünk.

Ha valamelyik leander tetves lett, azonnal különítsük el a többitől

Fotó: Tomasz Klejdysz / Shutterstock

Különféle tényezők hatnak a leanderre

Jellemzően májustól jelennek meg azok a rovarok, amelyek a meleg, párásabb vagy szélvédett környezetet kedvelik, és elsősorban a zsenge hajtásokat, leveleket és bimbókat támadják meg. A leanderek sűrű, dús lombja ideális búvóhely nemcsak a rovaroknak, de a különféle kártevőknek is, főleg akkor, ha a növényeket zsúfoltan, rosszul szellőző helyen tartják. A kártékony élőlények által okozott fertőzések könnyen legyengíthetik a növényt, ami miatt a leander virágzási esélye is csökkenhet, sőt akár a pusztulásához is vezethet.

Ezek a kártevők jelenthetnek veszélyt

Levéltetvek

Ha megtámadták a növényt, ragacsos levélfelületet és torz leveleket észlelhetünk. A levéltetvek okozta problémát csalánleves permetezéssel, szappanos vízzel, vagy olyan természetes rovarölő permetezőszerrel orvosolhatjuk, amelyek vírusokkal szemben is növelik a növény ellenálló képességét (például Vektafid A, Neudosan).

Pajzstetvek

Ez esetben barna foltok láthatók a levélerek mentén vagy a hajtások töveinél, és csökkent növekedés figyelhető meg. Hatékonyan szembeszállhatunk az ilyen tetvekkel, ha alkoholos vattával töröljük át a leveleket, erősebb fertőzésnél pedig beválhatnak a felszívódó rovarölő készítmények (például Actara, Mospilan).

Gyapjastetvek

Ezek a kártevők fehér vattaszerű anyagot termelnek, így ránézésre penészfolt szerű fehér szöszös pacákat hagynak hátra a növény levelén vagy a hajtásoknál. A leghatásosabban fokhagymával, ún. neem olajjal, vagy biokészítményekkel tüntethetjük el a nem kívánatos vendégeket.

Takácsatkák

Ha világos, szürkés foltokat látunk a leveleken, illetve pókhálószerű anyagot, akkor takácsatkára gyanakodhatunk. A legegyszerűbben vízzel moshatjuk le azokat, de a kéntartalmú szerek és az aknázómoly elleni rovarölő is jó választás lehet.