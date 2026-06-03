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Támadnak a húsevő hangyák – így tehetsz ellenük

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házi praktika
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 15:15
kártevőirtástoptippekhangyairtás
Kész horrorfilm zajlik a gyanútlan magyar családok otthonában, amióta beindult a legújabb kártevő-invázió. A húsevő hangya bárhova bejut, a jelenlegi időjárás pedig különösen kedvez nekik. Sánta Krisztián rovarirtó szerint igazi kis szörnyetegek, amelyekről a többség nem is sejti, hogy mekkora veszélyt jelenthetnek.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A szeszélyes időjárás kedvez a hangyáknak, különösen a húsevő fajtáknak. 
  • Ha az otthonodba jutnak, annyi a kint hagyott vasárnapi ebédnek.
  • A kertevő ellen nehéz tenni, ám Sánta Krisztián rovarirtó szerint van remény. 

Bárhol és bármikor felbukkanhat egy szárnyas rovarfaj, amely komoly veszélyt jelenthet a háztartásokban. Az elmúlt napok brutális esőzései nyomán valóságos csapást jelenthetnek a húsevő hangyák, amelyek ellen egy egyszerű módszerrel könnyen védekezhetünk – legalábbis Sánta Krisztián rovarirtó szerint.

Húsevő hangya férfi kézen
A húsevő hangya pillanatok alatt képes megjelenni / Fotó: Media Whale Stock / Shutterstock

Mi pontosan a húsevő hangya?

Noha van, aki csak húsevő hangyaként emlegeti – és tulajdonságát tekintve az is –, ez a hangyafajta valójában meglévő hangyabolyok szaporodásra képes szárnyas hangyája, és emberre egyáltalán nem veszélyes. Az ételeinkre viszont annál inkább: az elöl hagyott rántott húsra vagy pörköltre könnyen megjön az étvágya. 

Gyakorlatilag pontosan ugyanazt csinálják a csirkecombbal vagy a pörkölttel, mint az ember. Táplálkoznak belőle, mert a hús nekik is ugyanolyan finom és értékes fehérjeforrás. Apró darabokra rágják a kint hagyott falatokat, majd a bolyba cipelik, egyenesen a királynőnek

– árulta el Sánta Krisztián kártevőirtó, kiemelve: a királynő a húsból merít erőt a peték folyamatos gyártásához.

A jelenlegi, kora nyári időszakban tapasztalható esőzések elképesztően felpörgetik a hangyák szaporodását. Azt követően, hogy a hímek elvégzik a nászrepülésüket, azonnal elpusztulnak, a megtermékenyített királynők pedig letépik a szárnyaikat, hogy beássák magukat a falak vagy padló alá – ott aztán évekig ontják magukból a petéket. 

Hogyan védekezhetünk a húsevő hangyák ellen?

A hangyák ellen nem könnyű tenni, és a legjobb otthoni praktika is csütörtököt mondhat a szívós fenevadak ellen. Győr-Moson-Sopron vármegyében is sok család feje fáj miattuk. Egy ottani família tehetetlenül nézte végig, ahogy a rovarok rágni kezdték az otthonukat. 

– Győrben volt olyan durva esetem, hogy konkrétan szétrágták a fagerendát, és a gyanútlan tulajdonosok először azt sem tudták, honnan jönnek. Mint a horrorfilmekben, úgy meneteltek katonás rendben, egyetlen hosszú vonalban a házfalon egészen a tetőcsúcsig – idézte fel Krisztián, kiemelve: a szárnyas hangya képes a járólapok és a csempék mögül is kihordani a homokot és a ragasztót, amivel óriási károkat okozhat.

Sánta Krisztián rovarirtó
Sánta Krisztián szerint létezik egy otthoni praktika, amelyet bárki bevethet hangyák ellen / Fotó: Facebook

Noha a hangyák nem terjesztenek veszélyes fertőző betegségeket, mint a dögökre szálló darazsak, az élelmiszereken gyomorforgató látványt keltenek. A szárnyas betolakodók azonnal rárepülnek a kint felejtett vasárnapi ebédre, és apró rágóikkal már el is hordják a falatokat. Krisztián szerint az egyes házi praktikák és a különféle eszközök, például a hangyadobozok, csak rövid ideig nyújtanak hasznot.

A hangyák ellen a legfontosabb fegyver a patyolat tiszta környezet, a bolti csapdáknál pedig nem hagyományos mérgekre kell gondolni, hanem olyan etetőkre, amelyekből a dolgozók enni kezdenek, majd a mérget beviszik a bolyba. A végső cél ugyanis az, hogy a kolónia kulcsfiguráit, a királynőket iktassuk ki

– mutatott rá Krisztián.

A legjobb védekezés azonban, ha megelőzzük a hangyák beköltözését. A rovarfaj ellen a leghasznosabb tipp a rendszeres takarítás. A konyhai felületeket töröljük szárazra – a hangya ugyanis imádja a vizet – és az összes ételmaradékot hermetikusan csomagoljuk el. 

Tudtad? Létezik házi hangyacsapda is. Játszd le az alábbi videót a részletekért:

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