Támadnak a húsevő hangyák – így tehetsz ellenük

A szeszélyes időjárás kedvez a hangyáknak, különösen a húsevő fajtáknak.

Ha az otthonodba jutnak, annyi a kint hagyott vasárnapi ebédnek.

A kertevő ellen nehéz tenni, ám Sánta Krisztián rovarirtó szerint van remény.

Bárhol és bármikor felbukkanhat egy szárnyas rovarfaj, amely komoly veszélyt jelenthet a háztartásokban. Az elmúlt napok brutális esőzései nyomán valóságos csapást jelenthetnek a húsevő hangyák, amelyek ellen egy egyszerű módszerrel könnyen védekezhetünk – legalábbis Sánta Krisztián rovarirtó szerint.

A húsevő hangya pillanatok alatt képes megjelenni / Fotó: Media Whale Stock / Shutterstock

Mi pontosan a húsevő hangya?

Noha van, aki csak húsevő hangyaként emlegeti – és tulajdonságát tekintve az is –, ez a hangyafajta valójában meglévő hangyabolyok szaporodásra képes szárnyas hangyája, és emberre egyáltalán nem veszélyes. Az ételeinkre viszont annál inkább: az elöl hagyott rántott húsra vagy pörköltre könnyen megjön az étvágya.

Gyakorlatilag pontosan ugyanazt csinálják a csirkecombbal vagy a pörkölttel, mint az ember. Táplálkoznak belőle, mert a hús nekik is ugyanolyan finom és értékes fehérjeforrás. Apró darabokra rágják a kint hagyott falatokat, majd a bolyba cipelik, egyenesen a királynőnek

– árulta el Sánta Krisztián kártevőirtó, kiemelve: a királynő a húsból merít erőt a peték folyamatos gyártásához.

A jelenlegi, kora nyári időszakban tapasztalható esőzések elképesztően felpörgetik a hangyák szaporodását. Azt követően, hogy a hímek elvégzik a nászrepülésüket, azonnal elpusztulnak, a megtermékenyített királynők pedig letépik a szárnyaikat, hogy beássák magukat a falak vagy padló alá – ott aztán évekig ontják magukból a petéket.

Hogyan védekezhetünk a húsevő hangyák ellen?

A hangyák ellen nem könnyű tenni, és a legjobb otthoni praktika is csütörtököt mondhat a szívós fenevadak ellen. Győr-Moson-Sopron vármegyében is sok család feje fáj miattuk. Egy ottani família tehetetlenül nézte végig, ahogy a rovarok rágni kezdték az otthonukat.

– Győrben volt olyan durva esetem, hogy konkrétan szétrágták a fagerendát, és a gyanútlan tulajdonosok először azt sem tudták, honnan jönnek. Mint a horrorfilmekben, úgy meneteltek katonás rendben, egyetlen hosszú vonalban a házfalon egészen a tetőcsúcsig – idézte fel Krisztián, kiemelve: a szárnyas hangya képes a járólapok és a csempék mögül is kihordani a homokot és a ragasztót, amivel óriási károkat okozhat.