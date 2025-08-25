Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Lajos, Patrícia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rovar ragad a festékre? Így kerülheted el: hatékony tippek a rovarok ellen!

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 08:45
festéskerti munkafelújítás
A frissen felkent festék gyakran vonzza a bogarakat, legyeket, szúnyogokat, akik szinte mágnesként tapadnak rá. Ha rovar ragad a festékre, az rettenetesen bosszantó, hiszen kárba vész a munkád. A végeredmény pöttyös, ragacsos, rovarnyomokkal teli felület lehet. Szerencsére van jó pár bevált trükk, amivel felveheted a rovarok ellen a harcot.
Bata Kata
A szerző cikkei

Rovar ragad a festékre, ha a hajnali és késő délutáni órákban festesz a szabadban, ugyanis ilyenkor aktívak, főként melegebb időben. Ha teheted, akkor napközben festegess, akár kora délelőtt vagy délben. Ez egy hatásos módszer a rovarok ellen, ugyanis kisebb az esélye, hogy belecsapódnak a festékbe – írja a Fanny magazin.

Tippek rovarok ellen a festés idejére
Rovar ragad a festékre? Így védekezhetsz rovarok ellen festés közben
Fotó: Stocker SVP

Rovarok ellen: tippek, hogy ne szálljanak rá a festésre

 

Rovar ragad a festékre, ha édes illatokat használsz

Rovar ragad a festékre, mivel egyes kültéri festékek vagy lazúrok kellemes, édeskés illatú oldószereket tartalmaznak, ezek viszont vonzzák a bogarakat. Inkább válassz semleges vagy enyhe szagú, gyorsan száradó fajtát. Vásárláskor kérdezz rá bátran az eladónál a rovarok ellen hatásos megoldásokra. Ha a szabadban festesz, az sem baj, ha inkább erősebb, kellemetlen szagú anyagot választasz.

Csökkentsd az idejét

Minél tovább nedves a felület, annál nagyobb eséllyel ragadnak rá rovarok. A gyors száradású akrilfestékek vagy UV-fényre kötő bevonatok csökkentik ezt az időablakot, ami fontos a rovarok ellen való védekezés szempontjából. Mindig nézd meg a száradási időt a dobozon, és a lehető legjobb megoldást keresd. Ha szerencséd van, mire befejezed a festést már meg is szárad minden, így nem kell aggódnod a bogarak miatt.

Figyeld az előrejelzést

Ha éppen szélcsend van és viszonylag meleg, az tökéletes a rovaroknak – kevésbé ideális neked, főleg, ha festeni szeretnél. Egy enyhe szellő vagy borongósabb időjárás segíthet elkerülni a repülő betolakodókat. Eső előtti párás időben viszont ne fess, mert olyankor is rajzanak a rovarok.

Égess kávézaccot

Készíts magad mellé természetes rovarriasztó füstölőt. Ehhez használhatsz egy fémvödörben égetett kávézaccot, néhány rovarriasztó növényszárat, citrusos gyertyát, vagy akár szantál füstölő pálcikákat. Ennek köszönhetően nem csak a repkedő rovarok kerülnek el, de még te is nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb leszel. A füst nem károsítja a festéket, de távol tartja a legyeket és szúnyogokat. Ne fújj viszont semmit közvetlenül a festendő felületre.

Beletapad a csapdába

Tegyél ki sárga ragadós rovarcsapda lapokat pár méterre a munkaterületünktől. Ezeknek olyan illatuk van, amely a rovarok számára rendkívül vonzó, így nagy eséllyel elcsalják a kíváncsi repkedőket, és inkább arra szállnak, nem pedig a frissen festett felületre. Fontos, hogy messzebb legyenek, mint a festékszag hatósugara, így hatékony megoldást nyújthatnak a rovarok ellen.

Mágnesként vonzza a fény

A lámpafény mágnesként vonzza a repülő rovarokat. Ha sötétedés után szeretnél mindenképpen festeni, vagy már csak arra vársz, hogy megszáradjon a festék, akkor kapcsold le a közeli lámpákat. Csak ott és csak annyit világíts, amennyi feltétlen szükséges.

Fényes helyett inkább mattot

A magas fényű festékek visszaverik a fényt, ami a rovarok számára éppoly vonzó, mint a legcsodásabb világítótest. Annyira imádják, hogy azonnal rá is szállnak, amint megpillantják. A matt vagy selyemfényű felületek kevésbé látványosak számukra. Ez különösen hasznos szempont, ha sötét vagy élénk színű festéket használsz.

Rovarok ellen házilag - Ültess pár cseréppel

A citromfű, levendula, rozmaring vagy borsmenta kitűnő megoldást jelentenek a rovarok ellen. Amint megérzik az illatukat, az ellenkező irányba repülnek. Éppen ezért, amikor festesz, tegyél magad köré néhány cserép számukra riasztó növényt, így biztos, hogy kevesebb szárnycsapással kell megküzdened. Ha csak hatalmas bokraid vannak ezekből, akkor vágj le néhány szálat és tedd a munkaterületed köré.

Veszélyes az eső

A párás levegő nemcsak lassítja a száradást, de előcsalja a rovarokat is. Ne fess soha párás reggeleken, eső előtt vagy után, válassz szárazabb időszakot a munkálatokhoz. Ez a festék tapadásának is jót tesz.

Rejtsd el a szemed elől

Ha kicsúszunk az időből, és már biztosan számíthatunk a rovarok jelenlétére, akkor olyan felületeket, részeket kezdj el festeni, amelyek később kevésbé vagy egyáltalán nem látszanak. Így, ha ragadnak is bele, nem rontják el a látványos részeket. Mire a főfelülethez érsz, talán már kevésbé lesznek aktívak és nyugodtabban tudsz dolgozni.

Fújd körbe a területet 

A természetes illóolajok, főleg a citrusos, mentolos fajták praktikus fegyverek a rovarok ellen. Egy permetezőbe keverj a vízhez eukaliptusz vagy citronella olajat, ezek a legerősebb rovarűzők. Permetezd a talajra vagy a környező falakra, de semmiképp se a festékre, vagy a lefesteni kívánt területre! Ez szinte egy láthatatlan védőburkot képez körülöttünk, ami elriaszthatja a közelítő bogárkákat.

Duplázz a rétegekkel

Egy vékony első réteg gyorsabban szárad, és kevesebb rovart csábít, mint egy vastag. Amikor ez már nagyjából megszáradt, jöhet is a második réteg – így kevesebb ideig működik a felület ragadós csapdaként. Az már csak plusz ráadás, hogy így még szebb és simább lesz a végeredmény, elkerülheted a festék lefolyásokat.

Legyen kéznél puha ecset

Ha mégis beleragad egy bogár, ne hagyd ott. Amilyen gyorsan csak lehet, egy puha ecsettel óvatosan szedd ki a rovart, és simítsd el a roncsolódott festékfelületet. Fürgén kell dolgoznod, főleg, ha a festék is gyorsan száradó fajta. Minél előbb sikerül kiszedned, annál kevésbé marad nyoma.

Ha szeretnéd tudni, hogyan készíthetsz illatmécsest házilag, nézd meg a videót!
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu