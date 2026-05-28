Egyre több kertben bukkan fel hazánkban ez az állat: mit tegyél, ha meglátsz egyet?

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) természetbarát kert programjában nagy sikerre tettek szert a méhecskehotelek az elmúlt másfél évtizedben. Azt remélik, hasonló lesz a fogadtatása a rendkívül látványos fadongó kert, bogártanya és hangyaleső homokláda eszközcsoportoknak is - olvasható az egyesület közleményében.

Egyre több kertben bukkan fel hazánkban ez az állat / Fotó: JOGphotos / Unsplash (Illusztráció)

Hazánk egyik leglátványosabb és legtermetesebb, a lakott területeken is gyakori rovarcsoportját, a fadongókat jelenleg két faj: a gyakori és a kék fadongó képviseli Magyarországon, azonban Észak-Afrika és a mediterráneum felől legalább két további, akár még látványosabb faj hazai megjelenése is várható. Ezeknek a békés, nem támadékony, méhecskehotel-lakó óriási magányos méheknek a tartós jelenléte a kertekben, parkokban és akár a sokadik emeleti erkélyeken is biztossá tehető mindössze két lépésben: bölcsőhelyek és méhlegelő biztosításával, például a szemet és orrot gyönyörködtető muskotályzsályával. IDE KATINTVA kiderül, hogy hozhatunk létre fadongó-hoteleket.

A holt fa, az álló és kidőlt törzs, a tönk, a rönk, de még az ágdarálék is nemcsak az erdei életközösség, hanem a kertjeink és a közterületi zöldfelületeink nélkülözhetetlen eleme, ökológiai oázisa is. Ott, ahol a természet törvényei szerint meghagyjuk - vagy pótoljuk - ezeket, Európa és Magyarország leglátványosabb bogarai: orrszarvú- és szarvasbogarak, cincérek, ezek hatalmas lárvái és a rájuk vadászó tőrösdarazsak és madarak is állandó vendégeink lesznek. És ehhez ráadásul az esetek többségében csak az kell, hogy kevesebbet dolgozzunk. Így csinálhatunk bogártanyákat a hasznos rovarok számára.

A világon élő 2000 körüli hangyalesőfaj közül 16 bizonyított eddig Magyarországon. Annak ellenére, hogy ezt a rovarcsoportot, pontosabban a kissé a szitakötőkhöz hasonlító kifejlett rovarokat szinte csak a szakértők ismerik, a száraz talajba jellegzetes fogótölcséreket készítő lárváik nyomaival szinte mindenki találkozott már. Szerencsére e rovarok képviselői is velünk vannak a lakott területeken: hangyaleső homokládákkal a kertben, és akár a lakótelepek előkertjeiben is otthont biztosíthatunk számukra.