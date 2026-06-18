Így ellenőrizhetjük, hogy jó-e az elem

Az elem ellenőrzése pofonegyszerű feladat, ha ismerjük a trükkjeit. Ha ezeket tudjuk és használjuk, akkor rengeteg pénzt spórolhatunk meg, hiszen így könnyen kideríthetjük, hogy valóban lemerült-e az elem, vagy csak a készülék volt hibás. Ráadásul az sem mindegy, hol és hogyan tároljuk a használt és új elemeket. Mutatjuk, meddig jó egy elem, és hogyan lehetséges az elem töltöttség ellenőrzése otthon, egyszerűen!

Az elem ellenőrzése egyszerűbb, mint hinnénk!

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Hogyan lehetséges az elem ellenőrzése házi módszerekkel?

1. Próbáljuk ki a működést

A legegyszerűbb módszer, ha az elemet egy olyan eszközbe helyezzük, amelyről biztosan tudjuk, hogy jól működik. Ha az eszköz azonnal bekapcsol, az elem még jó. Ha csak gyengén reagál vagy pár perc után leáll, akkor már a végét járja.

Kipróbálhatjuk egy távirányítóban, hogy működik-e.

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2. Használjuk a „pattintásos” trükköt

Fogjuk meg, és tartsuk pár centiméter magasan egy kemény felület fölött, például az asztal fölött. Engedjük el: ha az elem pattogva visszaugrik, valószínűleg lemerült, mert a belsejében lévő anyag kiszáradt. Ha viszont tompán puffan és nem pattog, még van benne töltés.

3. Elem ellenőrzése multiméterrel

Ha van otthon multiméter, pontosan meg tudjuk állapítani az állapotát. Egy AA típusú például 1,5 voltos, így ha a kijelző ennél jóval alacsonyabbat mutat, akkor az már gyenge. Ez a módszer a legmegbízhatóbb, és percek alatt elvégezhető.

4. Ellenőrizzük a súlyát

Érdekes, de a jó elemek általában nehezebbek, mint a lemerültek. A kémiai reakciók során a lemerült darab belseje kiszárad, emiatt néhány grammot is veszíthet a súlyából. Ha két azonos típusú terméket összehasonlítunk, a könnyebb valószínűleg a gyengébb.

5. Figyeljünk a jelekre

Ha körülötte fehér por, folyadék vagy duzzanat látható, ne használjuk tovább. Ez ugyanis elektrolitszivárgásra utal, azt jelenti, hogy az elem elöregedett vagy megsérült. Ilyen esetben azonnal dobjuk ki biztonságos módon.

6. Mérjük az erejét

Egy kis LED-lámpa nagyon jól jelzi az állapotát: ha a fény erős és stabil, akkor még bírja a terhelést. Ha villog, gyenge vagy hamar elhalványul, lejárt az ideje. Ez a módszer különösen hasznos kisebb termékek, például AAA vagy gombelem esetében.