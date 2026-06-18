Így ellenőrizhetjük, hogy jó-e az elem

Az elem ellenőrzése pofonegyszerű feladat, ha ismerjük a trükkjeit. Ha ezeket tudjuk és használjuk, akkor rengeteg pénzt spórolhatunk meg, hiszen így könnyen kideríthetjük, hogy valóban lemerült-e az elem, vagy csak a készülék volt hibás. Ráadásul az sem mindegy, hol és hogyan tároljuk a használt és új elemeket. Mutatjuk, meddig jó egy elem, és hogyan lehetséges az elem töltöttség ellenőrzése otthon, egyszerűen!
A legegyszerűbb módszer, ha az elemet egy olyan eszközbe helyezzük, amelyről biztosan tudjuk, hogy jól működik. Ha az eszköz azonnal bekapcsol, az elem még jó. Ha csak gyengén reagál vagy pár perc után leáll, akkor már a végét járja.
Fogjuk meg, és tartsuk pár centiméter magasan egy kemény felület fölött, például az asztal fölött. Engedjük el: ha az elem pattogva visszaugrik, valószínűleg lemerült, mert a belsejében lévő anyag kiszáradt. Ha viszont tompán puffan és nem pattog, még van benne töltés.
Ha van otthon multiméter, pontosan meg tudjuk állapítani az állapotát. Egy AA típusú például 1,5 voltos, így ha a kijelző ennél jóval alacsonyabbat mutat, akkor az már gyenge. Ez a módszer a legmegbízhatóbb, és percek alatt elvégezhető.
Érdekes, de a jó elemek általában nehezebbek, mint a lemerültek. A kémiai reakciók során a lemerült darab belseje kiszárad, emiatt néhány grammot is veszíthet a súlyából. Ha két azonos típusú terméket összehasonlítunk, a könnyebb valószínűleg a gyengébb.
Ha körülötte fehér por, folyadék vagy duzzanat látható, ne használjuk tovább. Ez ugyanis elektrolitszivárgásra utal, azt jelenti, hogy az elem elöregedett vagy megsérült. Ilyen esetben azonnal dobjuk ki biztonságos módon.
Egy kis LED-lámpa nagyon jól jelzi az állapotát: ha a fény erős és stabil, akkor még bírja a terhelést. Ha villog, gyenge vagy hamar elhalványul, lejárt az ideje. Ez a módszer különösen hasznos kisebb termékek, például AAA vagy gombelem esetében.
A csomagolásán mindig szerepel egy dátum, amely után már nem garantált a teljesítményük. Bár ettől még működhetnek, de gyakran csökkent energiatároló képességgel. Ha több éves darabot találunk, valószínűleg nem érdemes már használni.
A lemerült elemek általában nem melegszenek, amikor használatban vannak, míg a jók enyhén felmelegedhetnek. Ez a módszer inkább tájékoztató jellegű, és csak rövid ideig alkalmazzuk, hogy ne okozzunk túlmelegedést vagy szivárgást. A lemerült elemek megfelelő gyűjtése kiemelt jelentőségű.
Az elemek veszélyes anyagokat – például higanyt, nikkelt és lítiumot – tartalmazhatnak. Ezért külön gyűjtőhelyre valók, például boltokban erre a célra kihelyezett gyűjtőedényekben vagy hulladékudvarokban kell leadni. A legjobb, ha otthon is tartunk egy külön miniszemetest, abba gyűjtögetjük a használt darabokat, és amikor már sok összegyűlik, akkor elvisszük a gyűjtőpontra. Ezzel rengeteget tehetünk a környezet védelméért.
A hő és a páratartalom gyorsítja az öregedését. Tároljuk szobahőmérsékleten, távol a napsütéstől és a radiátortól. A hűtő sem ideális, mert a nedvesség árthat neki. A fürdőszoba sem a legjobb hely, hiszen ott párás és meleg a levegő. A hűtő, mikró tetején vagy a tűzhely fölötti szekrényben sincsenek jó helyen. Ha van kamránk, akkor inkább oda tegyük.
Egy készülékben mindig azonos típusú és korú elemeket használjunk. Ha egy gyenge és egy új együtt dolgozik, az előbbi hamar tönkreteheti az utóbbit, és szivárgás is előfordulhat. Ugyanígy, ha már nem működik, vagy csak gyengén, nem elég egyet kicserélni: vegyük ki mindegyiket és tegyünk be újakat.
Ha hosszabb ideig nem használunk egy készüléket, például távirányítót, lámpát vagy játékot, érdemes kivenni belőle az elemeket. Így elkerülhető a szivárgás és az oxidáció, ami tönkreteheti az eszközt.
A mai modern, NiMH vagy lítium akkuk hosszú távon gazdaságosabbak és környezetbarátabbak. Egy jó minőségű töltővel és pár szett akkuval évekre megoldhatjuk ezt a kérdést, ráadásul ez környezetbarátabb megoldás is lehet. Sőt, ha lemerül, nem kell boltba rohangálnunk, hiszen elég csak előkapnunk a töltőt.
Bár a legtöbben egy fiókba beszórva, gyakran más kacatokkal összezárva tartják az elemeket, sokkal ideálisabb megoldás, ha külön dobozokat tartunk erre a célra. Az egyikben tartsuk a vadiújakat, a másikban pedig azokat, amelyeket már használtunk, csak valamiért kivettük. Fontos, hogy ezekben kizárólag elemek legyenek, és ne tegyünk melléjük más apró tárgyakat.
Így ellenőrizhetjük az elemet multiméterrel:
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