Lerántottuk a leplet: tényleg jó ötlet a lefagyasztott kenyér?

A kenyér lefagyasztása egy kifejezetten praktikus segítség abban, hogy a rohanó hétköznapok során mindig legyen otthon valamilyen pékáru. Ezzel a trükkel ráadásul az élelmiszer-pazarlás csökkentéséért is sokat tehetünk. A módszer nem új keletű, sokan alkalmazzák, főleg amikor nagyobb mennyiségű kenyeret vásároltak, vagy nem fogy el elég gyorsan a friss áru, és félő, hogy kiszárad, megpenészedik. A fagyasztás alapvetően nem árt a kenyérnek, feltéve ha helyesen járunk el és betartunk néhány alapvető szabályt.

A kenyér lefagyasztása kifejezetetten praktikus szokás lehet a rohanó hétköznapokon.

A kenyér lefagyasztásának legfontosabb lépései:

A kenyér fagyasztása során a legfontosabb tényező a megfelelő csomagolás. A kenyeret légmentesen, például jól záródó fagyasztózacskóba vagy fóliába csomagolva érdemes eltenni, hogy ne szívja magába a fagyasztó szagait és ne keletkezzen rajta jégkristály. Egész cipót is le lehet fagyasztani, mégis praktikusabb szeletekben, mert így annyit tudunk kivenni, amennyire épp szükség van, ráadásul így hamarabb fel is olvad.

Nem árt, ha ezt is tudjuk

A mélyhűtőben tárolt kenyér a fagyasztás során nem veszít a tápértékéből, és semmilyen káros anyag nem keletkezik benne. Ugyan az állaga kissé megváltozhat, például morzsásabbá válhat vagy kevésbé lesz puha, de ez leginkább a hosszú ideig tárolt fagyasztott kenyérre jellemző. A legjobb, ha a fagyasztott kenyeret egy hónapon belül felhasználjuk, de akár 2-3 hónapig is eláll a mélyhűtőben.

Így olvad ki jól a kenyér

A kiolvasztásnál is fontos néhány szempont, például hogy kíméletesek legyünk, ezzel biztosíthatjuk ugyanis, hogy ugyanolyan jó élmény legyen beleharapni a pékáruba, mint friss korában. A szeleteket akár pirítóba is tehetjük fagyosan, de ha friss állagú kenyeret szeretnénk, akkor a szobahőmérsékleten való kiolvasztás vagy a sütőben való pár perces melegítés javasolt. Mikrohullámú sütőben is lehet olvasztani, de itt legyünk óvatosak, mert könnyen gumiszerűvé válhat a kenyér.

