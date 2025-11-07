10 tipp, hogy tényleg spórolhass a Black Friday akciókkal!

Nem minden leárazott termék megvásárlásával lehet spórolni, ahogy nem minden Black Fridayként hirdetett akció tekinthető valós leértékelésnek. Akár ráfizetés is lehet egy-egy ilyen vásárlás. Íme néhány tipp, amivel tényleg spórolhatunk a nagy akciók időszakában!

Érdemes szelektálni a Black Friday akciók között, mutatjuk, hogy hogyan! Fotó: Getty Images

1, Legyünk körültekintőek a Black Friday akciókkal

Mielőtt kosárba tennénk egy terméket, ellenőrizzük le annak eredeti árát és a kedvezmény valódiságát. Előfordulhat ugyanis, hogy egy akciósnak hirdetett termék máshol teljes áron is olcsóbb. Emellett készítsünk előre egy listát azokról a termékekről, amikre valóban szükségünk van, így elkerülhetjük a felesleges kiadásokat- tanácsolja a fogyasztóvédelmi hatóság.

2, Nézzünk utána kitől is készülünk vásárolni

Vásárlás előtt mindig nézzük meg a cég elérhetőségeit, cégadatait és a vásárlói értékeléseket, az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), valamint a szállítási és elállási feltételeket és csak ezen információk birtokában adjuk le a megrendelést.

3, Ne hagyjuk magunkat sürgetni

Ne dőljünk be a sürgető ajánlatoknak! A „csak ma érvényes” vagy „már csak néhány darab maradt” üzenetek gyakran pszichológiai nyomást gyakorolnak a vásárlókra. Gondoljuk át, valóban szükségünk van-e az adott termékre.

4, Ismerjük fel az eladók trükkjeit

Sok esetben jelentős, akár 80-90 %-os kedvezményeket is hirdetnek ilyenkor a kereskedők, amik csak néhány, vagy nem is elérhető termékekre vonatkoznak. Előfordul, hogy az akciókat csaliként, direkt alacsony készlettel rendelkező termékekre hirdetik meg, vagy sokszor sürgető üzeneteket alkalmaznak, ezzel pszichés nyomást helyezve a vásárlókra. Éppen ezért a GVH azt tanácsolja, hogy

mindig nézzünk utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket, kiszállítási díjat is,

használjuk ár-összehasonlító oldalakat és applikációkat,

nézzünk utána, hogy az adott áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége.

5, Válasszunk biztonságos fizetési módot

Online vásárlásnál kerüljük az előre utalást ismeretlen eladóknak, webshopoknak. Részesítsük előnyben a bankkártyás vagy utánvételes fizetést, és ellenőrizzük, hogy a weboldal címe „https”-sel kezdődik-e. Ezekkel elkerülhető, hogy (online) csalás áldozatai legyünk.