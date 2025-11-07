10 tipp, hogy tényleg spórolhass a Black Friday akciókkal!

Nem minden leárazott termék megvásárlásával lehet spórolni, ahogy nem minden Black Fridayként hirdetett akció tekinthető valós leértékelésnek. Akár ráfizetés is lehet egy-egy ilyen vásárlás. Íme néhány tipp, amivel tényleg spórolhatunk a nagy akciók időszakában!
Mielőtt kosárba tennénk egy terméket, ellenőrizzük le annak eredeti árát és a kedvezmény valódiságát. Előfordulhat ugyanis, hogy egy akciósnak hirdetett termék máshol teljes áron is olcsóbb. Emellett készítsünk előre egy listát azokról a termékekről, amikre valóban szükségünk van, így elkerülhetjük a felesleges kiadásokat- tanácsolja a fogyasztóvédelmi hatóság.
Vásárlás előtt mindig nézzük meg a cég elérhetőségeit, cégadatait és a vásárlói értékeléseket, az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), valamint a szállítási és elállási feltételeket és csak ezen információk birtokában adjuk le a megrendelést.
Ne dőljünk be a sürgető ajánlatoknak! A „csak ma érvényes” vagy „már csak néhány darab maradt” üzenetek gyakran pszichológiai nyomást gyakorolnak a vásárlókra. Gondoljuk át, valóban szükségünk van-e az adott termékre.
Sok esetben jelentős, akár 80-90 %-os kedvezményeket is hirdetnek ilyenkor a kereskedők, amik csak néhány, vagy nem is elérhető termékekre vonatkoznak. Előfordul, hogy az akciókat csaliként, direkt alacsony készlettel rendelkező termékekre hirdetik meg, vagy sokszor sürgető üzeneteket alkalmaznak, ezzel pszichés nyomást helyezve a vásárlókra. Éppen ezért a GVH azt tanácsolja, hogy
Online vásárlásnál kerüljük az előre utalást ismeretlen eladóknak, webshopoknak. Részesítsük előnyben a bankkártyás vagy utánvételes fizetést, és ellenőrizzük, hogy a weboldal címe „https”-sel kezdődik-e. Ezekkel elkerülhető, hogy (online) csalás áldozatai legyünk.
A legtöbb technológiai eszköz – például okostelefonok, tévék és tabletek – évente megújulnak. A legújabb modell helyett kereshetjük akár az előző széria – gyakran szinte ugyanolyan jó – sokkal olcsóbb típusát Black Friday idején. Ezzel is sok pénzt meg lehet spórolni a Tudatos Vásárlók szerint.
Előfordul, hogy a kereskedők árgaranciát kínálnak. Ez annyit jelent, hogy ha máshol olcsóbban találod meg ugyanazt a terméket, valamilyen módon kompenzálnak. Például visszatérítik a különbözetet (pl. JYSK) vagy még kedvezményesebben adják a terméküket (pl. Bauhaus). Érdemes ezt kihasználni, ha valóban spórolni szeretnénk.
Az utóbbi években a legtöbb kereskedő már hetekkel a Black Friday előtt elindítja akcióit. Ha valamire valóban szükségünk van, ne várjunk az utolsó pillanatig, mert ha valóban jó egy ajánlat, előfordulhat, hogy elfogy a készlet.
Ha üzletben, személyesen vásárolunk, a visszavétel (nemtetszés, méretprobléma esetén) nem kötelező, csak ha a bolt szabályzata ezt külön felkínálja. Ezzel a lehetőséggel pedig egyre több üzlet szokott élni, éppen ezért érdemes előre tájékozódni, hol hány napunk van az elállásra. Online vásárlásnál viszont minden webshop esetében 14 napunk van az elállásra, majd további 14 nap a visszaküldésre! Ahol ezt korlátozzák, ott lehetőleg ne vásároljunk.
Több bolt is lehetővé teszi, hogy online rendeljünk meg valamit és később személyesen vegyük azt át valamelyik üzletükben, átvevőpontjukon. Ez nemcsak kényelmes, de így spórolhatunk is a szállítási díjon és a méretprobléma is kiderülhet már a helyszínen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.