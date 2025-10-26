BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Így spórolj a tisztítószereken: hatékony, pénztárcabarát megoldások, amivel megkönnyítheted a saját munkád

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 10:15
A háztartási kiadások jelentős részét ezek a szerek teszik ki, és mivel szükségesek, muszáj megvenni őket. De le lehet faragni az árukból, ha odafigyelsz és elég tudatos vagy. Az alábbiakban összegyűjtünk a legjobb, leghatékonyabb pénztárcabarát megoldásokat, melyekkel spórolhatsz a tisztítószereken, hatékonyan takaríthatsz és még félre is tehetsz. Mutatjuk a legjobb spórolós takarítási tippeket!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Olcsó tisztítószerek, hatékony takarítás? Ezek takarítási tippek spóroláshoz tökéletesen működnek! A háztartási vegyszerek ma már az otthonunk nélkülözhetetlen kellékei – nélkülük elképzelhetetlen a higiénia és a rendezett otthon fenntartása, kialakítása. Mégis, amikor hónap végén ránézünk a számlánkra, gyakran döbbenten tapasztaljuk, mennyi pénzt visznek el ezek az aprónak tűnő kiadások. A jó hír azonban, hogy nem kell lemondanunk a hatékony tisztaságról ahhoz, hogy pénzt spóroljunk: elég egy kis tudatosság, néhány okos trükk, és máris jelentős összegeket is megőrizhetünk a pénztárcánkban. A Fanny magazin ebben a cikkben olyan spórolási tippeket, praktikus megoldásokat hozott el, amelyekkel elkerülheted a felesleges, drága vásárlásokat, jobban kihasználhatod a meglévő készleteket anélkül, hogy a tisztaság rovására menne.

Pénztárcabarát takarítási tippekhez megfelelő eszközök kellenek
Pénztárcabarát megoldások, spórolós takarítási tippek: így takaríts okosan és ne költs feleslegesen!
Fotó: Pexels (illusztráció)

Pénztárcabarát takarítási tippek, amikkel rengeteget spórolhatsz

  • 1. Nézzünk körül a szekrényben

Sok háztartásban szinte halomban állnak a tisztítószerek. Nézzünk körül a szekrényben, mi mindenünk van; lehet, hogy nem is kell vennünk egy újabb szert, és akkor ki is pipálhajuk a havi spórolást. Érdemes szétnézni a konyhában is, természetes tisztítószereket kipróbálni. 

  • 2. Töltsük újra a régi flakont

Legyen szó akár mosószerről, általános tisztítószerről vagy mosogatószerről, ma már mindegyikből lehet utántöltőt vásárolni. Ezek sokszor 10-20%-kal is olcsóbbak, mintha új, flakonos kiszerelést vennénk.

  • 3. Kisebb helyett nagyobbat

Ha valamilyen háztartási tisztítószert rendszeresen használunk, érdemes belőle nagyobb kiszerelést vásárolni; de fontos, hogy hasonlítsuk össze a termékek egységárát.

  • 4. Olvassuk el az összetevőket

Gyakran vannak olyan, ismeretlen nevű háztartási vegyszerek a boltok polcain, melyek éppen olyan hatékonyak, mint a márkás, drágább társaik. Nézzük át az összetevők listáját, hiszen ugyanazt a hatóanyagot olcsóbban is megvehetjük. Ráadásul rengeteg otthoni eszközt is felhasználhatunk takarításhoz. 

  • 5. Csapjunk le az üzletek akcióira

Érdemes rendszeresen böngészni az üzletek online vagy papír alapú szórólapjait is, mivel sokszor jelentős kedvezményt adnak egyes takarítószerekre.

  • 6. Így megússzuk a szállítás költségét

Vásárlás előtt érdemes a kedvenc drogériánk vagy márkánk webshopjában is körülnézni. Ha pedig egy bizonyos értékhatár felett költünk, akkor a szállítás is ingyenes lehet.

Nő, aki okos takarítási tippekkel spórol
Minimális erőfeszítés, pénztárcabarát megoldások – Ezekkel az egyszerű trükkökkel varázsold ragyogóvá az otthonod.
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 
  • 7. Egymással versenyeznek a gyártók

Sokan úgy vélik, hogy az öko szerek drágábbak, de mivel egyre népszerűbbek, nagyobb a verseny a gyártók között, ráadásul sokszor olyan alapanyagok képezik az alapjukat, melyek lényegesen olcsóbbak, mint a hagyományos vegyszerek.

  • 8. Szinte az egész országban elérhető

Vidéki településeken is egyre több a csomagolásmentes bolt, ahol tisztítószereket is lehet kapni. Itt az otthonról hozott flakonjainkba tölthetjük a tisztítószereket, és ezzel nemcsak a környezetnek, de a pénztárcánknak is jót teszünk.

  • 9. Van, amit tényleg felesleges megvenni

Sokszor egy jól eltalált reklám vagy csábító akció miatt veszünk meg egy tisztítószert. Gondoljuk át, valóban szükségünk van-e nedves törlőkendőre, porszívó illatosítóra, padlótisztító folyadékra – ha eddig nem használtuk, valószínűleg felesleges kiadás lesz.

Az alábbi videóban további remek takarítási trükköket ismerhetsz meg:

