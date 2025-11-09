Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ne légy a pénztárcád ellensége – Rengeteg pénzt dobsz ki az ablakon, ha így használod a mosogatógépet

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 14:45
Étkezés után gyorsan leöblíted a tányérokat, berakod a mosogatógépbe, elindítod, és hátradőlsz. Pedig ezzel a mozdulatsorral mindennap pénzt dobsz ki az ablakon. Ez az egyik leggyakoribb mosogatógéppel kapcsolatos tévhit.
Ez a mosogatógéppel kapcsolatos félreértés annyira gyakori, hogy szinte mindenki elköveti. Azt hiszed, ha előre leöblíted a maradékot, akkor könnyebb dolga van a gépnek? Hát, nem. Legalábbis a mai, korszerű készülékeknél épp az ellenkezője történik.

Egy nő épp pakol be a mosogatógépbe.
Ne légy pénztárcád ellensége! Rengeteg pénzt dobsz ki az ablakon, ha így használod a mosogatógépet
Fotó: Paula VV /  Shutterstock 

Rengeteg pénzt dobsz ki az ablakon, ha így használod a mosogatógépet

Plusz pénzkidobás: semmi haszna

Az edények kézi előöblítése a legtöbb háztartásban teljesen automatikus mozdulat. Víz alá tartjuk, akár mosogatószert is teszünk rá, majd betesszük a gépbe. De pont emiatt a gép kevesebb energiával, rövidebb programmal, alacsonyabb hőfokon kezd el dolgozni. Ugyanis a legtöbb modern gép érzékeli, mennyire szennyezett a víz. Ha túl tiszta, akkor úgy gondolja, nincs nagy szükség a mosásra. Így a végeredmény gyakran az, hogy marad egy kis zsíros réteg a tányérokon, vagy a poharak nem lesznek teljesen tiszták. És közben elhasználtunk egy csomó meleg vizet az előöblítéshez. Plusz idő, plusz energia és semmi haszna.

Hagyjuk dolgozni a mosogatógépet

Ha 2010 utáni készüléked van, már modernnek számít. Ezek a mosogatógépek már beépített szennyeződésérzékelővel működnek, a víz szennyezettségéből számítják ki, hogyan mosogassanak. Ha túl tiszta vízbe kerülnek az edények, a gép könnyebb programot választ. Tehát nemcsak felesleges a kézi előöblítés, hanem kimondottan árt is a mosogatás hatékonyságának. Ami aztán újramosást, kézi súrolást, még több kiadást jelenthet.

Evőeszközök és tányérok egy mosogatógépben.
Tudtad, hogy az előöblítés árt a környezetnek?
Fotó: Davizro Photography /  Shutterstock 

A környezetnek sem tesz jót

A kézi előöblítésnél nemcsak az időnk megy el, hanem rengeteg víz is kárba vész. A meleg víz előállítása energiaigényes, főleg ha villanybojler vagy gázkazán melegít. Egy-egy gyors öblítés alkalmával akár 3-5 liter meleg vizet is elhasználunk, ami napi szinten már komoly mennyiség. Ez éves szinten több tízezer forint pluszköltséget is jelenthet. És akkor még nem számoltuk bele azt, ha emiatt a gép nem mos rendesen és újra kell indítani a programot vagy kézzel elmossuk a koszosan maradt edényeket.

Akkor mégis mit tegyél?

A válasz egyszerű: bízd a munkát a mosogatógépre. Hiszen ezért vetted. A nagyobb ételmaradékokat persze el kell távolítani, a szilárd hulladékot a szemetesbe dobd, mert ettől eltömődhet a mosogatógép szűrője. De nem kell precízen súrolni, elég, ha egy villával leszeded a darabos maradékot. De a zsíros foltokat, szószokat, egyéb nyomokat hagyd ott, pontosan ezek alapján dolgozik jól a mosogatógép.

Nézd meg belülről, hogyan működik a mosogatógép:

 

 

