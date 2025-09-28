Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Bárki lehet profi hulladékszelektáló, mutatjuk, hogyan

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 23:59
szelektív hulladékújrahasznosítható hulladék
A hulladék újrahasznosításának aránya nagyban múlik azon, hogy a folyamat első lépcsőjén lévő lakosság hogyan válogatja szét a hulladékokat. A tendencia kedvező, de mindig van hová javulni. Lapunk most ebben kíván segíteni.

A hazai lakosság egyre szakszerűbben válogatja szét a még hasznosítható hulladékokat. A jelentős javulásban nagy szerepe van a visszaváltási rendszer (REpont) bevezetésének, valamint annak, hogy a lakosság körében egyre inkább megjelenik a szemléletváltás a hulladékkezeléssel kapcsolatban. Azonban így is új meg új kérdések merülhetnek fel az emberekben a szelektálás során – sokan például még most kiürült tejesdobozzal a kezükben töprengenek a szemetesedény fölött. Lapunk ezért kérdés-feletet formájában felsorolja az esetleg nem mindenki által ismert, fő tudnivalókat. 

Ki is kell mosni a konzerves dobozt, vagy elég kiöblíteni? 

A legfontosabb, hogy kiürítsük, és ha szükséges, röviden kiöblítsük őket. A cél az, hogy ne maradjon bennük romlandó étel- vagy italmaradék. Ennek több oka is van. Egyrészt a szelektíven gyűjtött hulladék sok esetben kézi válogatáson megy át, ahol a dolgozóknak közvetlenül kell érintkezniük az anyagokkal. Ha a doboz vagy flakon szennyezett, az nemcsak kellemetlen, hanem rontja a többi tiszta csomagolóanyag újrahasznosíthatóságát is. Emellett gondoljunk a saját lakókörnyezetünkre is. A házhoz menő gyűjtés általában kéthetente vagy havonta történik, tehát a szelektív kukában hosszabb ideig állhat a hulladék. Ha nem öblítjük ki legalább nagyjából a dobozokat, könnyen kialakulhat kellemetlen szaghatás, ami minket és a környezetünkben élőket is zavarhat.

Forrás: MOHU

Mennyire kell megtisztítani a konténerbe szánt műanyagot, például mosogatószeres flakont?

Fontos kiemelni, hogy nem kell mosogatószert vagy forró vizet használni, és nincs szükség alapos súrolásra sem. Egy gyors öblítés hideg vízzel teljesen elegendő. Így a hulladék tisztább lesz, mi magunk is elkerüljük a kellemetlen szagokat, és a válogatás, illetve újrahasznosítás is hatékonyabban működik.

A jó gyakorlat a következő:

· Gyors kiöblítés hideg vízzel: ennyi kell csak a doboznak, flakonnak.

· Mosogatószer sem szükséges, sőt, nem is lenne környezetbarát.

· Az öblítés célja nem a tökéletes tisztaság, hanem hogy ne okozzon szaghatást és ne rontsa a környezetünk komfortját.

Hogyan lehet megszabadulni a nagy méretű, vagy nehéz fémhulladéktól? Mi legyen a szelektív kukába nem férő, nagy méretű, vagy mennyiségű papír, fém, illetve műanyaghulladékkal? 

Ha a szelektív kukába nem fér bele a papír, a műanyag vagy a fém, akkor érdemes a dobozokat és flakonokat kilapítani, összekötni, és a kuka mellé kitenni, ahonnan a szolgáltató elszállítja. Nagyobb mennyiség vagy nagy méretű fémhulladék, például fémbútor esetén a legközelebbi hulladékudvarba vagy átvételi helyre lehet bevinni, ahol bizonyos esetekben még ösztönzőt is fizetnek érte. A hulladékudvarok emellett olyan anyagokat is átvesznek, amelyeket a háznál nem gyűjtenek, például veszélyes vagy elektronikai hulladékot.

Mindenfajta műanyag mehet-e a műanyagos konténerbe? A hungarocell is?

Nem, nem minden műanyag mehet a szelektív kukába. Olyan csomagolásokat dobhatunk ide, mint a műanyag palackok, joghurtos poharak, tisztítószeres és kozmetikai flakonok, tégelyek, tubusok, fóliák, valamint a tejes és üdítős italoskartonok. Jó hír, hogy a polisztirol – közismertebb nevén hungarocell – immár szintén a műanyag szelektív gyűjtés részét képezi, de fontos különbséget tenni: csak a csomagolási hungarocell kerülhet a kukába, például az, amivel háztartási gépeket vagy elektronikai cikkeket védenek a dobozban. Az építési vagy szigetelőanyagként használt hungarocell viszont továbbra sem ide tartozik. Nem gyűjthetők továbbá a veszélyes anyagokat tartalmazó flakonok (savas, lúgos, étolajos, benzines vagy festékes), az elektronikai hulladék, illetve az elemek és akkumulátorok sem. 

Hogyan hasznosul a vissza nem váltható üvegpalack? 

Az üveg összetörve érkezik az üzemekbe, majd új üvegcsomagolás készül belőle, minőségromlás nélkül, végtelenszer újrahasznosítható. 

Hová kerülnek a leadott anyagok? 

A szelektíven gyűjtött hulladék – legyen az papír, műanyag, fém vagy üveg – nem a szeméttelepen végzi, hanem anyagában hasznosul, így az értékes anyagok új életre kelnek. A kukásautók a hulladékot válogatóüzembe szállítják, ahol a különböző anyagokat szétválasztják, tisztítják és feldolgozzák. A válogatott műanyagokat a hasznosító üzemekben tisztítást követően mechanikai és/vagy kémiai eljárásokkal újra alapanyaggá vagy késztermékké alakítják. 

· Műanyag: aprítják, tisztítják és granulátummá alakítják, amelyből új palackok, csomagolóanyagok, textilszálak vagy egyéb használati tárgyak készülnek.

· Fém: az alumínium dobozokat fertőtlenítik, megolvasztják és új dobozzá hengerelik, akár 60 nap alatt visszakerülhetnek a boltokba. 

· Üveg: összetörve érkezik az üzemekbe, majd új üvegcsomagolás készül belőle, minőségromlás nélkül, végtelenszer újrahasznosítható.

· Papír: péppé aprítják, majd új papírt vagy csomagolóanyagot készítenek belőle, akár ötször is újrahasznosítva.

Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét, kevesebb erőforrással és kisebb szén-dioxid-kibocsátással jár, miközben a hulladék értékes nyersanyaggá válik. Minden szelektíven kidobott hulladékkal és visszaváltott italcsomagolással hozzájárulunk egy fenntarthatóbb jövőhöz.

Hová kell dobni a fém-papír-műanyag tejes- és üdítős dobozt?

A tejes és üdítős italoskartonok, amelyek többrétegű csomagolásúak – papírréteggel kívül, belül pedig műanyag és esetenként vékony alumínium bevonattal rendelkeznek – szintén a szelektív gyűjtőbe dobhatók, Budapesten a műanyag-fém gyűjtőbe. 

Előtte fontos, hogy a dobozt kiürítsd, és ha szükséges, gyorsan kiöblítsd, hogy ne maradjon benne italmaradék. 

A műszálas ruhaneműt és textilt a műanyagosba vagy a textilesbe kell dobni?

A műszálas ruhaneműt és a textilt nem a műanyagos, hanem a textilgyűjtő konténerbe kell dobni. A használt ruhák, cipők, kiegészítők, függönyök és lakás textilek értékesek, és újrahasznosítás vagy újrahasználat útján kaphatnak új életet. Fontos, hogy a leadott textíliák tiszták és szárazak legyenek, így biztosítható, hogy a hasznosító központban valóban felhasználásra kerüljenek – akár ruhaként, akár géprongyként vagy textilipari alapanyagként. 

A textilgyűjtés során az anyagokat minőség és típus szerint válogatják, majd a legjobb darabok second hand üzletekbe, a gyengébb minőségűek más piacokra vagy energetikai hasznosításra kerülnek. A megfelelő leadással nemcsak a környezetet óvjuk, hanem lehetőséget adunk a textilek új életére is.

Otthon, egy kis odafigyeléssel is sokat tehetsz a környezet védelméért, ha a hulladékot szétválogatva, szelektíven gyűjtöd. Nézd meg, mit hova kell dobni!

A cikk a MOHU támogatásával készült.

 

