Ez 3 legjobb nyári retró recept nagymamáink konyhájából

Van valami esszenciális a nagymama konyhájában, amelynek az emlékei életünk végéig elkísérnek. Ilyen egy ínycsiklandó sütemény, vagy egy rotyogó húslevesnek a zamatos illata, ami megtölti az egész házat. Íme 3 retró recept, amellyel felidézheted a varázst!

A nagymama retró receptjei visszarepítenek az időben. Fotó: Lee Charlie / Shutterstock

3 nyári retró recept nagymamáink konyhájából

1. Hideg meggyleves – a nyár gyümölcsös ajándéka

Reró recept: meggyleves, az igazi klasszikus. Fotó: Svetlana Monyakova / Shutterstock

A meggyleves a nagymamák titkos nyári fegyvere, mivel egyszerre hűsítő, laktató és szomjoltó is. Savanykásan édes ízvilágával remek választás a tikkasztó nyári napokra. Íme egy igazi, nyári retró recept, amit kár lenne kihagyni!

Hozzávalók:

• 50 dkg meggy

• 1 csomag vaníliás cukor

• 2-3 ek. cukor

• 1 csipet fahéj (lehetőség szerint egészben tegyél bele fahéjat, majd a végén vedd ki)

• egész szegfűszeg

• fél citrom leve

• sűrítőként használhatunk tejfölt vagy tejszínt, azonban mentes verzióhoz lehet vaníliás pudingport is

Elkészítés:

Elsőként abban a lábasban, amelyben a levest készítjük, felforralunk vizet, majd beletesszük az egész fahéjat és szegfűszeget. Ezt követően a meggyet beletesszük a vízbe, majd a cukorral és citromlével felfőzzük. A tejfölt vagy vaníliás pudingport egy kis levessel simára keverjük, majd a masszát elkeverjük a levesben, ha a meggy megpuhult. Hagyjuk egyet rottyanni, majd hűlni hagyjuk és a hűtőszekrénybe tesszük. Jól behűtve tálaljuk.

2. Tökfőzelék fasírttal – ahogy csak a mama tudta

Retró recept: tökfőzelék, amit gyerekként gyűlölsz, felnőttként imádsz. Fotó: Marina Parshina / Shutterstock

Lehet, hogy gyerekként nem ez volt a kedvenc fogásunk, talán kicsit fintorogtunk is, de felnőtt fejjel már tudjuk: a tökfőzelék aranyat ér nyáron. Friss kaporral, selymes állaggal, egy ropogós fasírttal körítve a nagybetűs tökéletes nyári retró ebéd.

Hozzávalók:

• 60 dkg gyalult főzőtök

• 1 csokor kapor

• 2 ek. olaj

• 1 ek. liszt

• 2dl tejföl

• 1tk. ecet

• só, bors

Elkészítés:

A tököt kevés sós vízben kaporral megfőzzük. Olajból és lisztből világos rántást készítünk. Itt is van alternatív, egészségesebb megoldás: kiveszünk néhány kanál tököt, amit összeturmixolunk, és ezzel sűrítjük a főzeléket. Hozzáadunk sima vagy növényi tejfölt, és besűrítjük vele a főzeléket. Már kész is a legtökéletesebb retró ebéd, amely a teraszon elfogyasztva igazi felfrissülést hoz.