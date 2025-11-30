Filléres, gyors desszert receptek hó végére

Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 11:45
A hónap végén az édes élvezetekről sem kell lemondanunk. A Fanny magazin összegyűjtött 4 mennyei és gyors desszert receptet, amiket szinte fillérekből elkészíthetünk.
Szereted a finom, házi édességeket, de nincs időd sokat bíbelődni az elkészítésükkel? Ráadásul nem is szeretnél sokat költeni rájuk? Akkor van egy jó hírünk, ugyanis hoztunk 4 szuper gyors desszert receptet, amiknek nemcsak az ízlelőbimbóid, hanem a pénztárcád is hálás lesz. 

A gyors desszert receptek közé tartozik a kefíres puffancs.
Mutatunk pár gyors desszert receptet, például a kefires puffancsot
Fotó: janosmarton /  Shutterstock 
  • A gyors desszert receptek közé tartozik a mandulás sült alma, melynek lényege, hogy az üreges almákba töltjük be a mandulás keveréket, majd sütőben megsütjük.
  • A kefíres puffancs egy nagyon egyszerűen elkészíhető desszert, a kefíres masszából kanállal puffancsokat formázunk, amelyeket a forró olajban kell kisütni. 
  • A szilvalekváros kukoricamálé alapja a kukoricaliszt, a joghurt, a tej és a tojás, a találáshoz pedig szilvalekvárt használunk. 
  • Az almás-diós kiflifelfújt alapja a kifli, a tej, a darált dió, a mazsola, a tojás és a vaníliás cukor, végül az összetevőket sütőben sütjük. 

4 ínycsiklandó, gyors desszert recept

Mandulás sült alma

Hozzávalók:

  • 4 alma
  • 1 marék mandula
  • 2-3 evőkanál barna cukor
  • 2 evőkanál apró szemű zabpehely
  • 2 evőkanál híg lekvár
  • 1 kávéskanál őrölt fahéj
  • 8 dkg vaj

Elkészítés:

  1. Megmossuk az almákat, szárazra töröljük. Először vízszintesen levágjuk a kalapjukat, félretesszük. Az almák magházát kiszedjük. A mandulát durvára vágjuk, összekeverjük egy-két evőkanál barna cukorral, a zabpehellyel, a lekvárral és a fahéjjal.
  2. Kivajazunk egy kis sütőtálat. Beleállítjuk az almákat. Az üregükbe töltjük a mandulás keveréket. A maradék vajat négyfelé osztjuk, és minden almára teszünk egy darababot, végül a helyükre illesztjük a kalapkákat. Az almák alá öntünk egy kis vizet.
  3. 180 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és addig sütjük, míg szépen meg nem pirulnak. Langyosan a legfinomabb. Tejszínhabbal és karamellszósszal még finomabb.

Elkészítési idő: 40 perc

1 darab: 270 kcal

Ár: 1600 Ft

A gyorsan elkészíthető desszertek közé tartozik a mandulás sült alma.
Mandulás sült alma egyszerűen elkészíthető desszert
Fotó: 123RF

Kefíres puffancs

Hozzávalók:

  • 3,3 dl kefír
  • 2 tojás
  • 4 evőkanál cukor
  • 25 dkg liszt
  • 1 nagy csipet szódabikarbóna
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 1 csipet só
  • olaj a sütéshez
  • porcukor és lekvár a tálaláshoz

Elkészítés:

  1. Egy tálban összekeverjük az összes hozzávalót. Bő olajat hevítünk egy nagy serpenyőben.
  2. Evőkanállal kis lepényeket kanalazunk a forró olajba, majd mindkét oldalukat megsütjük pár perc alatt. Papírtörlőre szedjük, hogy leitassuk a felesleges zsiradékot.
  3. Tálalás előtt megszórjuk porcukorral, és lekvárt kínálunk mellé.

Elkészítési idő: 35 perc

1 adag: 290 kcal

Ár: 1200 Ft

A gyorsan elkészíthető desszertek közé tartozik a kefíres puffancs.
Kefires puffancs valóban gyorsan megvan
Fotó: janosmarton /  Shutterstock 

Szilvalekváros kukoricamálé

Hozzávalók:

  • 20 dkg kukoricaliszt
  • 2 evőkanál búzafinomliszt
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 1 kávéskanál só
  • 1 teáskanál szódabikarbóna
  • 4,5 dl joghurt
  • 1 dl tej
  • 1 tojás
  • 2 evőkanál zsír
  • szilvalekvár a tálaláshoz

Elkészítés:

  1. Egy nagy tálban villával felverjük az egész tojást. Hozzákeverjük a joghurtot és a tejet.
  2. Összekeverjük a kukoricalisztet a búzaliszttel, a vaníliás cukorral, a szódabikarbónával és a sóval. Hozzádolgozzuk a joghurtos tojáshoz, végül belevegyítjük az időközben langyosra olvasztott zsírt is. Elektromos habverővel csomómentesre keverjük a masszát. Hagyjuk állni 15 percig.
  3. Sütőpapírral bélelt közepes tepsibe öntjük, és 180 fokos sütőben 30-40 perc alatt megsütjük. Ha langyosra hűlt, kisebb darabokat tépünk belőle. Porcukorral, szilvalekvárral tálaljuk.

Elkészítési idő: 60 perc

1 adag 220 kcal

Ár: 1050 Ft

A gyorsan elkészíthető desszertek közé tartozik a szilvalekváros kukoricamálé.
Szilvalekváros kukoricamálé igazi retró ínyencség
Fotó: MShev /  Shutterstock 

Almás-diós kiflifelfújt

Hozzávalók:

  • 5 kifli
  • 5 dl tej
  • 10 dkg cukor
  • 4 tojás
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 3 dkg puha vaj
  • 1 alma
  • 1 marék darált dió
  • 1 marék mazsola
  • 1 citrom reszelt héja
  • 2 csipet őrölt fahéj

Elkészítés:

  1. Felmelegítjük a tejet a cukorral. A kiflit felkarikázzuk, egy tálba rakjuk. Leöntjük a meleg, cukros tejjel, és hagyjuk kicsit állni.
  2. Keverőtálba rajuk a puha vajat, a tojások sárgáját, a vaníliás cukrot. Habosra keverjük. Hozzádolgozzuk a lereszelt almát, a darált diót, a mazsolát, a fahéjat és a citromhéjat.
  3. A tojásfehérjékből habot verünk, óvatosan fellazítjuk vele az ízesített tojássárgájás masszát. Végül mindezt elkeverjük a tejes kiflikarikákkal. Beleöntjük egy kivajazott tepsibe, és 160 fokos sütőben 30-35 perc alatt készre sütjük.

Elkészítési idő: 55 perc

1 adag 310 kcal

Ár: 2200 Ft

A gyorsan elkészíthető desszertek közé tartozik az almás-diós kifelifelfújt.
Almás-diós kiflifelfújt egyszerű, de nagyszerű csemege

Az alábbi videó egy másik gyors, ráadásul sütés nélküli desszert elkészítését mutatja be:

Ezeket a gyorsan elkészíthető desszert recepteket se hagyd ki:

 

