Filléres, gyors desszert receptek hó végére

Szereted a finom, házi édességeket, de nincs időd sokat bíbelődni az elkészítésükkel? Ráadásul nem is szeretnél sokat költeni rájuk? Akkor van egy jó hírünk, ugyanis hoztunk 4 szuper gyors desszert receptet, amiknek nemcsak az ízlelőbimbóid, hanem a pénztárcád is hálás lesz.
A gyors desszert receptek közé tartozik a mandulás sült alma, melynek lényege, hogy az üreges almákba töltjük be a mandulás keveréket, majd sütőben megsütjük.
A kefíres puffancs egy nagyon egyszerűen elkészíhető desszert, a kefíres masszából kanállal puffancsokat formázunk, amelyeket a forró olajban kell kisütni.
A szilvalekváros kukoricamálé alapja a kukoricaliszt, a joghurt, a tej és a tojás, a találáshoz pedig szilvalekvárt használunk.
Az almás-diós kiflifelfújt alapja a kifli, a tej, a darált dió, a mazsola, a tojás és a vaníliás cukor, végül az összetevőket sütőben sütjük.
4 ínycsiklandó, gyors desszert recept
Mandulás sült alma
Hozzávalók:
4 alma
1 marék mandula
2-3 evőkanál barna cukor
2 evőkanál apró szemű zabpehely
2 evőkanál híg lekvár
1 kávéskanál őrölt fahéj
8 dkg vaj
Elkészítés:
Megmossuk az almákat, szárazra töröljük. Először vízszintesen levágjuk a kalapjukat, félretesszük. Az almák magházát kiszedjük. A mandulát durvára vágjuk, összekeverjük egy-két evőkanál barna cukorral, a zabpehellyel, a lekvárral és a fahéjjal.
Kivajazunk egy kis sütőtálat. Beleállítjuk az almákat. Az üregükbe töltjük a mandulás keveréket. A maradék vajat négyfelé osztjuk, és minden almára teszünk egy darababot, végül a helyükre illesztjük a kalapkákat. Az almák alá öntünk egy kis vizet.
180 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és addig sütjük, míg szépen meg nem pirulnak. Langyosan a legfinomabb. Tejszínhabbal és karamellszósszal még finomabb.
Egy nagy tálban villával felverjük az egész tojást. Hozzákeverjük a joghurtot és a tejet.
Összekeverjük a kukoricalisztet a búzaliszttel, a vaníliás cukorral, a szódabikarbónával és a sóval. Hozzádolgozzuk a joghurtos tojáshoz, végül belevegyítjük az időközben langyosra olvasztott zsírt is. Elektromos habverővel csomómentesre keverjük a masszát. Hagyjuk állni 15 percig.
Sütőpapírral bélelt közepes tepsibe öntjük, és 180 fokos sütőben 30-40 perc alatt megsütjük. Ha langyosra hűlt, kisebb darabokat tépünk belőle. Porcukorral, szilvalekvárral tálaljuk.
Elkészítési idő: 60 perc
1 adag 220 kcal
Ár: 1050 Ft
Almás-diós kiflifelfújt
Hozzávalók:
5 kifli
5 dl tej
10 dkg cukor
4 tojás
1 csomag vaníliás cukor
3 dkg puha vaj
1 alma
1 marék darált dió
1 marék mazsola
1 citrom reszelt héja
2 csipet őrölt fahéj
Elkészítés:
Felmelegítjük a tejet a cukorral. A kiflit felkarikázzuk, egy tálba rakjuk. Leöntjük a meleg, cukros tejjel, és hagyjuk kicsit állni.
Keverőtálba rajuk a puha vajat, a tojások sárgáját, a vaníliás cukrot. Habosra keverjük. Hozzádolgozzuk a lereszelt almát, a darált diót, a mazsolát, a fahéjat és a citromhéjat.
A tojásfehérjékből habot verünk, óvatosan fellazítjuk vele az ízesített tojássárgájás masszát. Végül mindezt elkeverjük a tejes kiflikarikákkal. Beleöntjük egy kivajazott tepsibe, és 160 fokos sütőben 30-35 perc alatt készre sütjük.
