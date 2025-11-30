Filléres, gyors desszert receptek hó végére

Szereted a finom, házi édességeket, de nincs időd sokat bíbelődni az elkészítésükkel? Ráadásul nem is szeretnél sokat költeni rájuk? Akkor van egy jó hírünk, ugyanis hoztunk 4 szuper gyors desszert receptet, amiknek nemcsak az ízlelőbimbóid, hanem a pénztárcád is hálás lesz.

Mutatunk pár gyors desszert receptet, például a kefires puffancsot

Fotó: janosmarton / Shutterstock

A gyors desszert receptek közé tartozik a mandulás sült alma, melynek lényege, hogy az üreges almákba töltjük be a mandulás keveréket, majd sütőben megsütjük.

A kefíres puffancs egy nagyon egyszerűen elkészíhető desszert, a kefíres masszából kanállal puffancsokat formázunk, amelyeket a forró olajban kell kisütni.

A szilvalekváros kukoricamálé alapja a kukoricaliszt, a joghurt, a tej és a tojás, a találáshoz pedig szilvalekvárt használunk.

Az almás-diós kiflifelfújt alapja a kifli, a tej, a darált dió, a mazsola, a tojás és a vaníliás cukor, végül az összetevőket sütőben sütjük.

4 ínycsiklandó, gyors desszert recept

Mandulás sült alma

Hozzávalók:

4 alma

1 marék mandula

2-3 evőkanál barna cukor

2 evőkanál apró szemű zabpehely

2 evőkanál híg lekvár

1 kávéskanál őrölt fahéj

8 dkg vaj

Elkészítés:

Megmossuk az almákat, szárazra töröljük. Először vízszintesen levágjuk a kalapjukat, félretesszük. Az almák magházát kiszedjük. A mandulát durvára vágjuk, összekeverjük egy-két evőkanál barna cukorral, a zabpehellyel, a lekvárral és a fahéjjal. Kivajazunk egy kis sütőtálat. Beleállítjuk az almákat. Az üregükbe töltjük a mandulás keveréket. A maradék vajat négyfelé osztjuk, és minden almára teszünk egy darababot, végül a helyükre illesztjük a kalapkákat. Az almák alá öntünk egy kis vizet. 180 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és addig sütjük, míg szépen meg nem pirulnak. Langyosan a legfinomabb. Tejszínhabbal és karamellszósszal még finomabb.

Elkészítési idő: 40 perc

1 darab: 270 kcal

Ár: 1600 Ft

Mandulás sült alma egyszerűen elkészíthető desszert

Fotó: 123RF

Kefíres puffancs

Hozzávalók:

3,3 dl kefír

2 tojás

4 evőkanál cukor

25 dkg liszt

1 nagy csipet szódabikarbóna

1 csomag vaníliás cukor

1 csipet só

olaj a sütéshez

porcukor és lekvár a tálaláshoz

Elkészítés:

Egy tálban összekeverjük az összes hozzávalót. Bő olajat hevítünk egy nagy serpenyőben. Evőkanállal kis lepényeket kanalazunk a forró olajba, majd mindkét oldalukat megsütjük pár perc alatt. Papírtörlőre szedjük, hogy leitassuk a felesleges zsiradékot. Tálalás előtt megszórjuk porcukorral, és lekvárt kínálunk mellé.

Elkészítési idő: 35 perc