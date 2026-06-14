Cseresznye rajongók figyelem: íme 3 gyors, diétás édesség, amit még sütni sem kell

A nyári melegben sokan inkább elkerülik a sütőt – és valljuk be, teljesen érthető. De ettől még nem kell lemondani az édességekről! A cseresznye nemcsak finom és zamatos, hanem tele van antioxidánsokkal, vitaminokkal, és alacsony kalóriatartalma miatt remek alapanyag tudatos étrendhez is.
Ebben a cikkben három egyszerűen elkészíthető, sütés nélküli cseresznyés desszertet mutatunk, amelyek nemcsak frissítőek, hanem táplálóak is és nem utolsósorban isteni finomak!
Ez a könnyű, gyümölcsös sorbet tökéletes megoldás a nagy melegben, ha valami frissítőre és bűntudatmentes édességre vágysz. Ráadásul csak három alapanyag kell hozzá, és fagyigép nélkül is könnyedén elkészíthető.
Hozzávalók (kb. 8 adaghoz):
Frissítő, gyümölcsös, nincs benne hozzáadott cukor, és tökéletes alternatíva fagylalt helyett.
Ez a desszert nemcsak látványos, hanem tele van rosttal, egészséges zsírokkal, és tökéletes választás reggelire vagy uzsonnára is.
Hozzávalók (2 adaghoz):
Alacsony kalóriatartalommal bír, nincs benne hozzáadott cukor, és hosszan teltségérzetet ad a magas rosttartalomnak köszönhetően.
Ha egy igazi fehérjebomba édességre vágysz, ez a könnyű túrókrém tökéletes választás. Villámgyorsan elkészül, és hűtve még finomabb!
Hozzávalók (2-3 adaghoz):
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