Cseresznye rajongók figyelem: íme 3 gyors, diétás édesség, amit még sütni sem kell

A nyári melegben sokan inkább elkerülik a sütőt – és valljuk be, teljesen érthető. De ettől még nem kell lemondani az édességekről! A cseresznye nemcsak finom és zamatos, hanem tele van antioxidánsokkal, vitaminokkal, és alacsony kalóriatartalma miatt remek alapanyag tudatos étrendhez is.

Cseresznye minden mennyiségben – desszertként is érdemes kipróbálni

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A cseresznye: nyári kedvenc, amiből egészséges édesség is lehet

Ebben a cikkben három egyszerűen elkészíthető, sütés nélküli cseresznyés desszertet mutatunk, amelyek nemcsak frissítőek, hanem táplálóak is és nem utolsósorban isteni finomak!

1. Cseresznyesorbet – jeges felfrissülés 3 hozzávalóból

Ez a cseresznyesorbet igazi nyári jégcsoda

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Ez a könnyű, gyümölcsös sorbet tökéletes megoldás a nagy melegben, ha valami frissítőre és bűntudatmentes édességre vágysz. Ráadásul csak három alapanyag kell hozzá, és fagyigép nélkül is könnyedén elkészíthető.

Hozzávalók (kb. 8 adaghoz):

4 csésze (kb. 600–700 g) kimagozott cseresznye

1 csésze víz

2–3 evőkanál növényi szirup (pl. juharszirup, kókuszvirág- vagy agavé szirup)

Elkészítés:

Turmixold össze a cseresznyét a vízzel és sziruppal, míg teljesen sima nem lesz. Szűrd át egy finom szűrőn, és nyomkodd át a gyümölcsöt, hogy minél több levet kinyerj. Öntsd a keveréket egy lapos fagyasztható edénybe, és tedd a fagyasztóba. 30 percenként keverd át villával, hogy szép, szilánkos, krémes sorbet állagot kapj (ez kb. 2,5–3 óra alatt történik meg).

Frissítő, gyümölcsös, nincs benne hozzáadott cukor, és tökéletes alternatíva fagylalt helyett.

2. Cseresznyés-chia pohárkrém (vegán, cukormentes)

A chia puding új szintre lép cseresznyével Fotó: Sea Wave / Shutterstock

Ez a desszert nemcsak látványos, hanem tele van rosttal, egészséges zsírokkal, és tökéletes választás reggelire vagy uzsonnára is.

Hozzávalók (2 adaghoz):

2 dl mandulatej (vagy más növényi tej)

3 evőkanál chia mag

1 teáskanál eritrit vagy stevia (ízlés szerint)

0,5 teáskanál vaníliakivonat

1 bögre kimagozott, félbevágott cseresznye

1 evőkanál citromlé

opcionálisan: fahéj vagy reszelt citromhéj a tetejére

Elkészítés:

Keverd össze a mandulatejet, chia magot, édesítőt és vaníliát. Tedd hűtőbe legalább 3-4 órára, vagy egy éjszakára. A cseresznyét keverd össze a citromlével. Tálaláskor rétegezd pohárba: chia puding alul, cseresznye középen, a tetejére jöhet ízesítés.

Alacsony kalóriatartalommal bír, nincs benne hozzáadott cukor, és hosszan teltségérzetet ad a magas rosttartalomnak köszönhetően.