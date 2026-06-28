Gondoltad volna? Ez az öt egészségesnek hitt szokás tönkreteheti az alvásodat

Nem tudsz elaludni, netán többször felriadsz az éjszaka során? Meglehet, a hiba azokban a szokásokban keresendő, amelyeket eddig egészségesnek gondoltál. A nyugodt, megfelelő mennyiségű alvás márpedig kulcsfontosságú, így ha a probléma már fennáll egy ideje, lehet, érdemes átgondolni a mindennapi tevékenységeidet. Az alvásszakértő, Lisa Artis, a The Sleep Charity vezérigazgató-helyettese nemrég öt olyan szokásra hívta fel a figyelmet, amelyet a legtöbben egészségesnek hisznek, azonban nagyon is árthatnak, ha a zavartalan alvás a tét.
Mivel a matcha gyengédebbnek érződik, mint a kávé, nem mindig érzékeljük koffeinként. Az emberek többnyire azt feltételezik, ha egy ital könnyűnek vagy „tisztának” érződik, akkor automatikusan alvásbarát. A koffein azonban koffein, amiből még egy kis mennyiség késő délután vagy este is nagyban megnehezítheti az éjszakai kikapcsolódást
- magyarázta el Lisa.
Így tehát, bármilyen pozitív hatásokkal is jár egyébként a manapság népszerű matcha tea, érdemes ügyelni arra, mikor fogyasztjuk.
Egy másik, amit a legtöbben egészségesnek tartanak, mégis megzavarhatja az alvást, az a túlzásba vitt B12-vitamin bevitel. Lisa elmondása szerint a nagy dózisú B12-vitamin-kiegészítők (metilkobalamin) korai ébredést, alvászavarokat vagy akár gyakoribb álmosságot is okozhatnak, ami a vitamin stimuláló hatásának köszönhető.
Az esti edzés ugyan akár jót is tehet, ha csak könnyed nyújtásokat vagy jógát végzel, a túlzott megerőltetés megterhelheti az elmét, akkor is, ha a test már készen állna a kikapcsolódásra.
A nagy intenzitású edzések extrém edzési zónákba emelik a pulzusszámot, ami kis adagokban nagyszerű. A túl sok - vagy túl késői –, edzés viszont fokozott éberségi állapotba hozhatja a testet. Ezért lehet az, hogy egy későn elvégzett HIIT óra után fizikailag kimerültnek érezzük magunkat, mentálisan ellenben készenlétbe kerülünk. A testünk ugyan fáradt, az idegrendszerünk mégsem kapcsolt ki
- magyarázta el Lisa.
Csinálhatsz mindent jól napközben, amennyiben a matracod nem segít a testednek lenyugodni, kiegyenesedni és szabályozni a hőmérsékletét, akkor az alvásod általános minősége továbbra is romlik
- mondta el Lisa, majd azt javasolta, egy sötét és csendes szobát, hidegebb hőmérsékletet és egy olyan ágyat válasszunk, amely megtámasztja a gerincoszlopot az optimális alvás érdekében.
Végül a vízivás is felkerült azon egészséges szokások listájára, amelyek visszaüthetnek, ha túl későn végezzük el őket. Lisa arra figyelmeztetett, a lefekvés előtti vízivás gyakori mosdóba járáshoz vezethet, ami megzavarhatja mind a mély, mind a REM alvást, amik elengedhetetlenek a memória és az agyműködés szempontjából, majd azt tanácsolta, a nap korábbi szakaszában vigyük be a megfelelő mennyiségű folyadékot, hogy megóvjuk az alvás minőségét.
Minden felébredés megszakítja az alvást. Még ha gyorsan vissza is alszunk, a pihenés minősége ugyanúgy romlik
- tette hozzá a szakértő, a UNILAD beszámolója szerint.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
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