Gondoltad volna? Ez az öt egészségesnek hitt szokás tönkreteheti az alvásodat

Nem tudsz elaludni, netán többször felriadsz az éjszaka során? Meglehet, a hiba azokban a szokásokban keresendő, amelyeket eddig egészségesnek gondoltál. A nyugodt, megfelelő mennyiségű alvás márpedig kulcsfontosságú, így ha a probléma már fennáll egy ideje, lehet, érdemes átgondolni a mindennapi tevékenységeidet. Az alvásszakértő, Lisa Artis, a The Sleep Charity vezérigazgató-helyettese nemrég öt olyan szokásra hívta fel a figyelmet, amelyet a legtöbben egészségesnek hisznek, azonban nagyon is árthatnak, ha a zavartalan alvás a tét.

Öt egészségesnek hitt szokás, amely tönkreteheti a nyugodt, éjszakai alvást / Fotó: Pexels / Pexels (Képünk illusztráció)

Ez az öt egészségesnek hitt szokás tönkreteheti a nyugodt, éjszakai alvást

Matcha tea

Mivel a matcha gyengédebbnek érződik, mint a kávé, nem mindig érzékeljük koffeinként. Az emberek többnyire azt feltételezik, ha egy ital könnyűnek vagy „tisztának” érződik, akkor automatikusan alvásbarát. A koffein azonban koffein, amiből még egy kis mennyiség késő délután vagy este is nagyban megnehezítheti az éjszakai kikapcsolódást

- magyarázta el Lisa.

Így tehát, bármilyen pozitív hatásokkal is jár egyébként a manapság népszerű matcha tea, érdemes ügyelni arra, mikor fogyasztjuk.

Táplálékkiegészítők

Egy másik, amit a legtöbben egészségesnek tartanak, mégis megzavarhatja az alvást, az a túlzásba vitt B12-vitamin bevitel. Lisa elmondása szerint a nagy dózisú B12-vitamin-kiegészítők (metilkobalamin) korai ébredést, alvászavarokat vagy akár gyakoribb álmosságot is okozhatnak, ami a vitamin stimuláló hatásának köszönhető.

Késő esti edzések

Az esti edzés ugyan akár jót is tehet, ha csak könnyed nyújtásokat vagy jógát végzel, a túlzott megerőltetés megterhelheti az elmét, akkor is, ha a test már készen állna a kikapcsolódásra.

A nagy intenzitású edzések extrém edzési zónákba emelik a pulzusszámot, ami kis adagokban nagyszerű. A túl sok - vagy túl késői –, edzés viszont fokozott éberségi állapotba hozhatja a testet. Ezért lehet az, hogy egy későn elvégzett HIIT óra után fizikailag kimerültnek érezzük magunkat, mentálisan ellenben készenlétbe kerülünk. A testünk ugyan fáradt, az idegrendszerünk mégsem kapcsolt ki

- magyarázta el Lisa.