Rod Stewart egy orvosi beavatkozás miatt lemondta a turnéja összes további állomását

A 81 éves énekes ismét komoly egészségügyi problémával kell, hogy szembenézzen. Rod Stewart koszorúér-stent beültetésen esett át, ami miatt néhány hét pihenésre van szüksége. Ez érinti a turnéja állomásait, de a rajongóknak az a fontos, hogy jól legyen kedvencük.

Rod Stewart egy komoly egészségügyi beavatkozás miatt lemondta a turnéja összes állomását (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Rod Stewart súlyos egészségügyi probléma miatt lemondta a turnéja összes további állomását

súlyos egészségügyi probléma miatt lemondta a turnéja összes további állomását A 81 éves énekes koszorúér-stent beültetésen esett át és most néhány hét pihenésre van szüksége

A zenei legenda idén több koncertjét is kénytelen volt lemondani egészségügyi problémái miatt

Rod Stewart egy orvosi beavatkozás miatt lemondta koncertjeit

Szomorú hírt kaptak Rod Stewart rajongói. A 81 éves énekesnek egy orvosi beavatkozáson kellett átesnie, ezért törölték a 2026-os észak-amerikai turnéjának hátralévő állomásait. A People beszámolója szerint a sztárnál egy rutinszerű koszorúér-stent beavatkozást hajtottak végre, amelynek célja, hogy egy beszűkült koszorúeret nyitva tartsanak, ezáltal javítva a szív vérellátását.

Rod Stewart turnéja elmarad: jelenleg otthon lábadozik a koszorúér-stent beültetése után (Fotó: Persona Stars / Northfoto)

Négy hétig most pihennie kell

Rod Stewart képviselője szerint a beavatkozás sikeres volt, az énekes jól van, és jelenleg otthonában lábadozik. Az orvosok azonban azt tanácsolták neki, hogy a következő négy hetet teljes egészében a regenerálódásnak szentelje. Emiatt is döntött úgy, hogy lemondja a turnéja összes további állomását. Az énekes ugyanakkor igyekezett megnyugtatni mindenkit. Bár csalódott amiatt, hogy nem tudja megtartani a betervezett koncerteket, háláját fejezte ki az őt kezelő orvosi csapatnak, és azt üzente rajongóinak, hogy már a gyógyulás útján jár.

Sir Rod Stewart koncertje közben lett rosszul, oxigénpalackra volt szüksége (Fotó: mpi10 / MediaPunch / Northfoto)

Rod Stewart egészségi állapota miatt több koncertet is lemondott

Az elmúlt időszakban Rod Stewart egészségi állapota miatt több koncertet is lemondott az utolsó pillanatban. Május végén két Las Vegas-i fellépését is törölte arcüreggyulladás miatt. A legutóbbi utahi koncertje közben pedig oxigénpalackra volt szüksége, miután kis híján összeesett a színpadon. Augusztus 9-én újabb koncertet mondott le az utolsó pillanatban a Cincinnati Riverbend Music Centerében. Akkor csak annyit közölt a képviselője, hogy egy előre nem látott, kisebb orvosi beavatkozás miatt nem tud színpadra állni. A soron következő clevelandi fellépés törlése után a rajongók sejtették, hogy valami komolyabb probléma áll a koncertlemondások hátterében.