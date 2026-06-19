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Férfi alsónadrágban fekve az ágyon egy ventilátorral a háttérben

Megsülsz alvás közben? Íme a legjobb megoldás, amivel a klímát is kiváltod

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kánikula
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 17:30
kánikula ellenházi praktikatipp
Izzadt lepedők, fullasztó éjszakák és forgolódás – ismerős? A hőség ellen alvás közben is sokan küzdenek, ám néhány egyszerű trükkel klíma nélkül is lehűtheted magad. Mutatjuk, melyek ezek!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A hőség ellen klíma nélkül is tehetünk az alvási pozíciónk megváltoztatásával. 
  • A lakást nappal sötétítsük, éjszaka kereszthuzattal hűsítsük. 
  • Lefekvés előtt vegyünk langyos zuhanyt, az megkönnyíti az éjszakai alvást.

A nyári időszak mindenki számára embert próbáló, főleg ha légkondi nélkül kell átvészelni. Legyen nappal vagy este, ha felugrik a hőmérő higanyszála, pokolian érezhetjük magunkat. Néhány egyszerű alvási tipp bevetésével azonban hatékonyan felvehetjük a harcot a hőség ellen

Hőség ellen ventilátort bevető férfi hason fekve az ágyán
A hőség ellen alvás közben is tehetünk. Illusztráció: Riccardo Cirillo

Tényleg működnek a hőség elleni házi trükkök?

A válasz röviden: igen! A kellemes nyári alvásért elég bevetned néhány egyszerű praktikát. Az egyik legjobb hőség elleni tipp, ha változtatsz az alvási szokásodon. Vesd be a „tengeri csillag” pózt, tehát feküdj a hátadra, tárd szét a karjaid és a lábaid, hogy minél nagyobb felületen érjen a levegő – a tested így könnyebben lehűl.

Arra is érdemes figyelni, hogy mit viselsz éjszakánként. A könnyű, 100 százalékos pamut ágynemű és hálóruha a legjobb választás, ezek ugyanis nagyon jól szellőznek, szemben a műszálas anyagokkal. Szintén sokat hűthetsz magadon, ha a lepedő alá jégakkut vagy hideg vizes palackokat teszel lefekvés előtt, valamint ha a tested pulzuspontjaira, például a tarkódra és a csuklóidra hideg vizes borogatást teszel. 

Mielőtt nyugovóra térnél, vegyél egy langyos zuhant, az ugyanis segít a testednek a hőleadásban. Ne feledd, az étkezésre is nagyon figyelj: a nehéz, zsíros menük felhevítik a testet, így inkább könnyű ételeket fogyassz esténként!

Lakás hűtése klíma nélkül

Nem mindenki engedheti meg magának, hogy komoly légkondi-berendezéssel vértezze fel az otthonát a kánikula ellen. Ők a legtöbb, amit megtehetnek, hogy napközben becsukják az ablakokat és behúzzák a sötétítőket, amikor pedig este lehűl a levegő, újra kitárják az ablakokat és kereszthuzatot csinálnak. Ezenkívül rengeteget jelenthet, ha egy ventilátor elé egy tál jeget vagy fagyasztott vizes palackokat tesznek, a lapátok így hideg levegőt keringetnek majd a térben. Sokaknak annyira bejött ez a megoldás, hogy állítják: a légkondinál is jobb. 

Ne szenvedj tovább, próbáld ki a jól bevált tippeket a pihentető nyári alvásért!

Játszd le az alábbi videót további hűtési tippekért:

(DailyMail)

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