"A főnököm egy órán át dörömbölt a szállodám ajtaján, szexet követelve, miközben bónuszokat ígért"

Egy férfi alkalmazott kért segítséget az internetes szakértőktől, mivel kinézte magának a főnöke. A férfi nem hajlandó megcsalni a barátnőjét, amit a főnök egyáltalán nem ért meg és folyamatosan zaklatja a szerencsétlen férfit.

A főnöknő mindenáron le akar feküdni a férfi beosztottjával

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"A szexmániás főnököm nem érti, miért nem akarok lefeküdni vele. Elmondtam, hogy szeretem a barátnőmet és hűséges vagyok hozzá. De csak annyit mond: »Nem kell tudnia«. Ez a ravasz, gonosz nő folyton előléptetéseket, bónuszokat és fizetésemelést lobogtat a szemem előtt, hogy megnyerjen. Nemrégiben egy csapatépítő hétvégén több mint egy órát töltött azzal, hogy bejusson a hotelszobámba.

Szó szerint az ajtó mögött álltam, és könyörögtem neki, hogy hagyjon békén. Először kedves és félénk volt; azt suttogta, hogy teljesen meztelen a selymes köntöse alatt, és csak „beszélgetni” akart. Sziszegtem: „Nem. Kérlek, menj el.” Aztán kiborult. Elkezdte rugdosni az ajtót, és ugratni kezdett.

Végül megjelent egy alkalmazott, és elküldte. Őszintén megfélemlített. Később hallottam, hogy bejutott egy másik kollégája szobájába, és egész éjjel szexelt vele, de folyamatosan RÓLAM beszélt.

Nyilvánvalóan őrültségeket beszélt arról, hogy szeret engem. A kollégám még fel is vette egy ideig a telefonjával, és hallottam, ahogy áradoz arról, mennyire imád engem, és hogy mit szeretne csinálni az ágyban.

A barátnőm kiborulna, ha tudná, hogy ez történik. A kollégám otthagyja a céget, és azt mondja, hogy le kellene játszanom ezt a felvételt a főnököm férjének. De nem tudom, van-e hozzá bátorságom, vagy bele akarok-e keveredni valami ilyen bonyolult és féktelen dologba. Mit gondoltok, mit tegyek?" - tette fel a kérdést az elkeseredett férfi.

A szakértők ezt mondták: "A főnöködnek meg kell értenie, hogy egyszerűen nem érdekel a viszony. Nem nyerhet meg minden csatát, és ezt sem fogja megnyerni. Hallania kell, hogy te egy férfi vagy, akinek saját akarata van és nem vagy a játékszere.

Először is, írj le mindent, ami eddig történt; jegyezd fel a fontos dátumokat, helyszíneket, eseményeket, beszélgetéseket stb. Ezután menj el a szakszervezeti képviselődhöz vagy a HR-osztályhoz, és beszéljétek meg, mi történt.