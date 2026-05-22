Rosszul aludtál, egész éjszaka forgolódtál? Az alvásszakértők szerint ezt a hibát követed el te is

Mindenkivel előfordult már, hogy egész éjszaka forgolódott, és nem tudott álomba szenderülni, de az is lehetséges, hogy egy zümmögő betolakodó zavarta meg a pihenését. A legtöbben ilyenkor több csésze kávéval próbálják kompenzálni az alváshiány tüneteit, azonban az alvásszakértők szerint ennél sokkal jobb módszerek is vannak. Ezekről sokan úgy gondolják, hogy csak rontanak a helyzeten, pedig ennek köze sincs a valósághoz!
Nem minden álmatlan éjszaka egyforma, hiszen beszélhetünk egyetlen rossz alvásról vagy akár többről is, ami krónikus problémára utalhat. Míg az előbbire léteznek olyan trükkök, amelyekre az alvásszakértők is esküsznek, az utóbbinál már orvosi segítségre van szükség. De most vegyük górcső alá az alváshiány kezelésének legjobb módszereit, amelyeket egy kialvatlan éjszaka után érdemes bevetned. Sokan ugyanis ezek többségéről azt gondolják, hogy fáradtan csak ártanak, pedig ennek pont az ellenkezője igaz rájuk.
A szakértők általában 7-9 órányi alvást javasolnak, de nem árt kísérletezni azzal, hogy mennyi pihenés tölt fel téged a legjobban.
Bár igen csábító lehet literszámra inni a kávét és az energiaitalt, hogy túléld a napot, az alvásszakértők ezekre a trükkökre esküsznek, ha volt egy rossz éjszakád.
Bizonyára rettentően nehezedre esik hullafáradtan is pozitívnak maradnod, pedig ez rengeteget segíthet.
A gondolkodásmódunk megváltoztatása rendkívül fontos lehet a rossz alvás utáni felépüléshez
– magyarázta Dr. Rachel Salas neurológia professzor a Women’s Health-nek, aki szerint a negativitás arra kondicionál téged, hogy továbbra is hasonló éjszakáid legyenek, mivel álmatlanságot idézhet elő. Tehát minél jobban tudatosítod magadban, hogy ma este már egy nagyot fogsz szundítani, annál nagyobb lesz rá az esély.
Nem arról beszélünk, hogy aludd át az egész délutánt. Csupán egy 20 perces szundikálásra gondolunk, ami egyből helyretesz. A szakértők szerint ugyanis segít csökkenteni a fáradtságot és az agyködöt. A szundit bármikor beiktathatod a nap folyamán, de ne tedd túl közel az alváshoz.
A szunyókálás után a második legjobb dolog a természetes napfényben sétálni
– hangsúlyozta Dr. Rebecca Robbins alvásszakértő a lapnak, aki szerint ez a módszer a kávéhoz hasonlóan energiával tölt fel. Ugyanis a napfény hatására a szervezet szerotoninszintje megemelkedhet, ami pozitívan befolyásolja a hangulatot és a melatonintermelést is.
A melatonin egy nagyon fontos hormon, amely kulcsszerepet játszik az alvási ciklus szabályozásában.
Valószínűleg a legapróbb porcikád sem kívánja most az edzést, pedig a testmozgás segíthet a fáradtság leküzdésében, miközben csökkenti a stresszt. Végezz mérsékelt intenzitású edzést, ami összefüggésbe hozható a jobb alvásminőséggel.
Ebben a videóban 10 trükköt ismerhetsz meg a gyorsabb elalváshoz:
