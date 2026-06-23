Egy ülőhely megszerzése a buszon néha igazi luxusnak számít. Ha gyakran utazol tömegközlekedéssel csúcsidőben, akkor tudod, hogy egy szabad hely találása a buszon vagy a vonaton néha olyan érzés, mintha megnyernéd a lottófőnyereményt – különösen akkor, ha terhes vagy, vagy egyszerűen egy hosszú és fárasztó munkanap után csak egy kis pihenésre vágysz.

„Nem voltam hajlandó átadni a helyemet a buszon egy terhes nőnek – én érkeztem oda előbb” Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

„Nem voltam hajlandó átadni a helyemet a buszon egy terhes nőnek – én érkeztem oda előbb”

Ugyanakkor, ha olyan utas száll fel a buszra, akinek valami miatt problémát okoz az állás, az általános udvariasság azt diktálja, hogy felállunk, és átadjuk a helyünket. Ez általában az idősekre, a várandós nőkre és a fogyatékkal élőkre vonatkozik a leginkább, de bárkire alkalmazható, akinek nehézséget okozhat egy mozgó buszon állni.

Azonban egy nőt most sokan bírálnak a közösségi médiában, amiért nem volt hajlandó átadni a helyét egy másik utasnak, arra hivatkozva, hogy „nagyon fáradt volt”.

Egy Reddit-bejegyzésben a most betámadott nő elmondta, hogy a zsúfolt busz hátsó részén ült, amikor egy várandós nő felszállt, de nem talált ülőhelyet. Ahelyett, hogy a busz elején található elsőbbségi helyeken ülőket kérte volna meg, a nő állítása szerint az utas egyenesen hozzá ment, és megkérdezte, hogy átadná-e a helyét.

Bár a bejegyzésében nem árulta el, hány éves, azt elmondta, hogy éppen a főiskoláról tartott hazafelé, és nem utalt arra, hogy bármilyen fogyatékossága vagy egészségügyi problémája lenne, amely megakadályozná abban, hogy álljon. Ennek ellenére azt mondta a várandós nőnek, hogy nem fogja átadni a helyét, mert „fáradt”, és szeretne ülve maradni. Azt is elismerte, hogy azt mondta az utasnak: nem érdekli, hogy várandós.

A nő ezt írta:

„Éppen a főiskoláról tartottam hazafelé, és a szokásos módon tömegközlekedéssel utaztam. Amikor felszálltam, még rengeteg szabad ülőhely volt. A busz hátsó részén, a hátsó ajtó közelében választottam egy helyet.

Néhány megállóval később egy várandós nő szállt fel. Figyelmen kívül hagyta az első üléseket (amelyek elsőbbségi helyek), odajött hozzám, és megkérdezte, hogy át tudnám-e adni neki a helyemet. Ekkor a busz már annyira zsúfolt volt, hogy nem maradt szabad ülőhely. Azt mondtam neki, hogy nem, mert fáradt vagyok, és szeretnék ülve maradni.