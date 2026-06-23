„Nem voltam hajlandó átadni a helyemet a buszon egy terhes nőnek – én érkeztem oda előbb” 

Egy ülőhely megszerzése a buszon néha igazi luxusnak számít. Ha gyakran utazol tömegközlekedéssel csúcsidőben, akkor tudod, hogy egy szabad hely találása a buszon vagy a vonaton néha olyan érzés, mintha megnyernéd a lottófőnyereményt – különösen akkor, ha terhes vagy, vagy egyszerűen egy hosszú és fárasztó munkanap után csak egy kis pihenésre vágysz.
Ugyanakkor, ha olyan utas száll fel a buszra, akinek valami miatt problémát okoz az állás, az általános udvariasság azt diktálja, hogy felállunk, és átadjuk a helyünket. Ez általában az idősekre, a várandós nőkre és a fogyatékkal élőkre vonatkozik a leginkább, de bárkire alkalmazható, akinek nehézséget okozhat egy mozgó buszon állni.
Azonban egy nőt most sokan bírálnak a közösségi médiában, amiért nem volt hajlandó átadni a helyét egy másik utasnak, arra hivatkozva, hogy „nagyon fáradt volt”.
Egy Reddit-bejegyzésben a most betámadott nő elmondta, hogy a zsúfolt busz hátsó részén ült, amikor egy várandós nő felszállt, de nem talált ülőhelyet. Ahelyett, hogy a busz elején található elsőbbségi helyeken ülőket kérte volna meg, a nő állítása szerint az utas egyenesen hozzá ment, és megkérdezte, hogy átadná-e a helyét.
Bár a bejegyzésében nem árulta el, hány éves, azt elmondta, hogy éppen a főiskoláról tartott hazafelé, és nem utalt arra, hogy bármilyen fogyatékossága vagy egészségügyi problémája lenne, amely megakadályozná abban, hogy álljon. Ennek ellenére azt mondta a várandós nőnek, hogy nem fogja átadni a helyét, mert „fáradt”, és szeretne ülve maradni. Azt is elismerte, hogy azt mondta az utasnak: nem érdekli, hogy várandós.
A nő ezt írta:
„Éppen a főiskoláról tartottam hazafelé, és a szokásos módon tömegközlekedéssel utaztam. Amikor felszálltam, még rengeteg szabad ülőhely volt. A busz hátsó részén, a hátsó ajtó közelében választottam egy helyet.
Néhány megállóval később egy várandós nő szállt fel. Figyelmen kívül hagyta az első üléseket (amelyek elsőbbségi helyek), odajött hozzám, és megkérdezte, hogy át tudnám-e adni neki a helyemet. Ekkor a busz már annyira zsúfolt volt, hogy nem maradt szabad ülőhely. Azt mondtam neki, hogy nem, mert fáradt vagyok, és szeretnék ülve maradni.
Mormogva azt mondta, hogy egy bunkó vagyok, és hozzátette, hogy nyolc hónapos terhes. Erre azt válaszoltam, hogy ez engem nem érdekel, és hogy az elsőbbségi helyek a busz elején vannak.”
Végül valaki más átadta neki a helyét hátul, de ettől még egy kicsit úgy éreztem magam, mint egy szemétláda. Szerintem jogom van az ülőhelyhez, ha előbb szálltam fel nála. Ugyanakkor azt sem tudom, hogy az elsőbbségi helyeken ülők valóban rászorultak-e, így lehet, hogy az a nő nem is kérhette volna meg őket, hogy adják át a helyüket.
A nő azzal is érvelt, hogy mivel a busz tele volt, valószínűleg az elsőbbségi helyeken ülők közül nem mindenkinek volt valóban szüksége rájuk, hiszen előfordulhatott, hogy egyszerűen azért ültek oda, mert már csak azok a helyek maradtak szabadon. Mivel azonban ezt nem tudta biztosan, a bejegyzéshez hozzászólók gyorsan a tudtára adták, hogy át kellett volna adnia a helyét. Azt írták, hogy bár erre nem volt köteles, udvarias és figyelmes gesztus lett volna megtenni.
Az egyik hozzászóló ezt írta:
„A helyzet az, hogy nem kötelező átadnod a helyedet egy előrehaladott állapotban lévő várandós nőnek. De ez lenne a kedves, figyelmes, megértő és együttérző dolog. Ha pedig nem teszed meg, akkor pontosan az vagy, aminek gondolod magad.”
Egy másik hozzátette:
„Ha az egészséges, fiatal gyermekem nem ajánlaná fel a helyét egy várandós nőnek vagy egy idős embernek, szégyellném magam miatta. Ráadásul én, egy 62 éves nagymama, akinek fáj a háta, átadnám a helyemet bárkinek, akinek nagyobb szüksége van rá, mint nekem.”
Egy harmadik pedig ezt írta:
„Fiatal vagy, egészséges vagy, és nem vagy nyolc hónapos terhes. Bár jogilag nem vagy köteles átadni a helyedet, mégis átadod. Jézusom, nem kell hozzá törvény vagy írásos szerződés, hogy segíts valakinek, akinek rosszabb napja van, mint neked.”
Akadtak olyan hozzászólók is, akiket megdöbbentett, hogy a várandós nőnek egyáltalán kérnie kellett ülőhelyet, mert ez azt jelentette, hogy a buszon senki sem volt elég önzetlen ahhoz, hogy magától felálljon és átadja neki a helyét – írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.