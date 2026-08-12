Elképesztő titkot árult el a Kincsvadászok sztárja, dr. Katona Szandra

Eddig is sok gyerek érkezett a műsor rajongójaként a Kincsvadászok stúdiójába a szüleivel vagy a nagyszüleivel. Dr. Katona Szandra szerint nagyon fontos, hogy a jövő generációja minél jobban megismerje a minket körülvevő tárgykultúrát, közelebb kerüljön a múltunkhoz és a művészetekhez.
A TV2 műtárgykereskedő show-jából ismert szakértőt felismerik az utcán, bátran odamennek hozzá, és néha tanácsot is kérnek tőle. Dr. Katona Szandra ezen eleinte meglepődött, de hamar megszokta, a rajongók elmondása szerint sosem esnek túlzásba.
„Fantasztikus látni, megélni, hogy amióta megy a műsor, újra az érdeklődés középpontjába kerültek az antik tárgyak, bútorok, festmények” – mondta a hot! magazinnak a Magyarpolányban található Cogito Art Galéria tulajdonosa boldogan.
Azt gondolom, ez a legnagyobb sikersztorija ennek a műsornak, mert fontos, hogy a fiatalok is elkezdtek foglalkozni azzal, hogy mi vesz minket körül, megismerkedni a múltbéli tárgykultúrával. Az is a Kincsvadászok hozadéka, hogy összehozza a családokat. Mert például a nagyinál vasárnapi ebéd után az a beszélgetés tárgya, hogy „Mama, mi van a vitrinben? Honnan származik?”, meg esetleg fölmennek a padlásra is, megnézni, hogy nem lapul-e ott valami kincs. Szerintem ez óriási élmény, családokon átívelő, családokat újraépítő dolog. Sokszor hallom, hogy baráti társaságokban is téma a műsor, az ott látott tárgyak, újra beszédtéma lett a művészet. Piacos ismerősök is mondták, hogy ott is nagy az érdeklődés, az emberek mennek, kincsekre vadászgatnak. Én ezektől annyira boldog vagyok! Az is felvillanyoz minket, hogy sok gyerek jön művészeti eseményekre vagy közönségtalálkozókra, mint a nemrég megrendezett Füred Art Weekre.
A műsorban többször volt szó a műtárgyszakértő fiáról, aki órákat gyűjt. Katona Szandra - akinek a nevéhez fűződik a Remény hegedűjének felfedezése - vásárolt is neki egy különleges darabot az egyik adásban.
„Soha nem volt rajta nyomás ezzel kapcsolatban, ez magától alakult ki benne. Van egy teljesen sajátos ízlésvilága, ami néha fedi a miénket, de van, hogy teljesen ellenkező, tehát totál bele tud szeretni egy kortárs művészeti alkotásba, ami tőlünk távolabb áll. A fiam is szenvedélyes gyűjtő lett, szép kollekciója van régi karórákból. Kinézi magának, utánaolvas, bújja a netet, hogy a szériaszám alapján mikor és hány darab készült belőle, tényleg nagyon lelkes ebben a témában – mesélte a sztáranyuka. – Nemrég kettesben elutaztunk Párizsba, végre megmutathattam neki ezt a gyönyörű várost. Marci is imád múzeumba járni, természetesen a Louvre volt az egyik kiemelkedő program. Ott futkosott a reneszánsz képcsarnokban, és csak fotózgatott, és mondogatta, hogy „Anya, ez fantasztikus!” Lefotóztam az elragadtatottságát, és a képet elküldtem a férjemnek, aki utána azt írta, hogy potyognak a könnyei. Olyan elképesztő élmény volt ezt látni! Ezenkívül vissza kellett menni vele, hogy még ezt is megnézzük, és még egyszer ott is elidőzzünk. Szülőként fantasztikus élmény, hogy hatással vagyunk rá! Soha nem erőltettük, nem volt elvárás, hogy érdekelje a művészet, hanem csak mindig próbáltuk érdekessé tenni. Úgy látszik, jól csináltuk!”
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