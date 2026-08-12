Elképesztő titkot árult el a Kincsvadászok sztárja, dr. Katona Szandra

Eddig is sok gyerek érkezett a műsor rajongójaként a Kincsvadászok stúdiójába a szüleivel vagy a nagyszüleivel. Dr. Katona Szandra szerint nagyon fontos, hogy a jövő generációja minél jobban megismerje a minket körülvevő tárgykultúrát, közelebb kerüljön a múltunkhoz és a művészetekhez.

Dr. Katona Szandra gyakran beszélget a nézőkkel is (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok 2024. január 24-én indult a TV2-n

A műsor kereskedőit hamar megszerették a nézők

Katona Szandrát gyakran megállítják aláírásért

A Cogito Art tulajdonosa most a népszerűségről és a fia gyűjtési szenvedélyéről mesélt

Dr. Katona Szandrát gyakran megállítják az utcán

A TV2 műtárgykereskedő show-jából ismert szakértőt felismerik az utcán, bátran odamennek hozzá, és néha tanácsot is kérnek tőle. Dr. Katona Szandra ezen eleinte meglepődött, de hamar megszokta, a rajongók elmondása szerint sosem esnek túlzásba.

„Fantasztikus látni, megélni, hogy amióta megy a műsor, újra az érdeklődés középpontjába kerültek az antik tárgyak, bútorok, festmények” – mondta a hot! magazinnak a Magyarpolányban található Cogito Art Galéria tulajdonosa boldogan.

Azt gondolom, ez a legnagyobb sikersztorija ennek a műsornak, mert fontos, hogy a fiatalok is elkezdtek foglalkozni azzal, hogy mi vesz minket körül, megismerkedni a múltbéli tárgykultúrával. Az is a Kincsvadászok hozadéka, hogy összehozza a családokat. Mert például a nagyinál vasárnapi ebéd után az a beszélgetés tárgya, hogy „Mama, mi van a vitrinben? Honnan származik?”, meg esetleg fölmennek a padlásra is, megnézni, hogy nem lapul-e ott valami kincs. Szerintem ez óriási élmény, családokon átívelő, családokat újraépítő dolog. Sokszor hallom, hogy baráti társaságokban is téma a műsor, az ott látott tárgyak, újra beszédtéma lett a művészet. Piacos ismerősök is mondták, hogy ott is nagy az érdeklődés, az emberek mennek, kincsekre vadászgatnak. Én ezektől annyira boldog vagyok! Az is felvillanyoz minket, hogy sok gyerek jön művészeti eseményekre vagy közönségtalálkozókra, mint a nemrég megrendezett Füred Art Weekre.

Katona Szandra gyereke, a 15 éves Marci imád édesanyjával múzeumba járni (Fotó: hot! magazin/archív)

Katona Szandra fia is gyűjtő lett

A műsorban többször volt szó a műtárgyszakértő fiáról, aki órákat gyűjt. Katona Szandra - akinek a nevéhez fűződik a Remény hegedűjének felfedezése - vásárolt is neki egy különleges darabot az egyik adásban.