Összeragadt a tarhonya? Ezzel az egyszerű trükkel olyan lesz, mint a nagymamád konyhájában

Van egy jó hírünk, ha neked is a tarhonya a kedvenc köreted! Egyetlen trükköt kell csak bevetned, hogy minden alkalommal tökéletes állaga és íze legyen. Íme a szaftos, pergős tarhonya receptjének pontos lépései!

Egy egyszerű trükk a tökéletes tarhonya recept titka!

Fotó: Tobik / shutterstock

A tarhonya közkedvelt köret, de egytálételként is szuperül funkcionál.

Egy egyszerű trükkel minden alkalommal tökéletes állagú tarhonya készülhet.

Elkészítését sokan elrontják, ezért a végeredmény egy ragacsos vagy túl kemény köret lesz.

Miért ragad össze a tarhonya? A tökéletes tarhonya receptje

A köret, amely akár egytálételként is megállja a helyét, nagy közkedveltségnek örvend. Csakhogy van egy általános hiba, amelyet majdnem mindenki elkövet az elkészítésénél, és ami miatt a tarhonya sokszor összeragad, vagy épp túl kemény marad. A jó hír, hogy nem az arany középutat és a másodpercmutatót kell figyelgetned a főzési időben! Van egy pofonegyszerű trükkje a tökéletes tarhonya elkészítésének. El is áruljuk, mi az!

A tökéletes tarhonya titka

Elsősorban fontos, hogy a pirítás sose maradjon el! Ha a tarhonyát nem pirítod le alaposan, az íze sem lesz az igazi, és sokkal könnyebben össze is tapad.

A másik kihagyhatatlan lépés a pihentetés. Nem szabad azonnal levenni a gázról és kevergetni! Hagyni kell, hogy a tarhonyaszemek magukba szívják a maradék folyadékot is. Így lesz igazán szaftos és ínycsiklandó a megunhatatlan köret.

Nem okoz többé bosszúságot a kemény tarhonya

Egy szaftos, pergős tarhonya elkészítése nagyjából 15–20 percet vesz csak igénybe.

Hozzávalók:

2 bögre tarhonya

4 bögre víz

2–3 teáskanál só

egy kevés olaj vagy zsiradék

Ha egy kicsivel karakteresebb ízvilágra vágysz, pirításkor adj a tarhonyához egy kevés hagymát is.

Fotó: Mehes Daniel / shutterstock

A tarhonya elkészítése:

Egy magas falú lábasban melegíts fel egy kevés olajat vagy zsírt. Add hozzá a tarhonyát, és közepes lángon, folyamatos keverés mellett pirítsd meg, amíg a szemek nagy része nem kap egy sötétebb, aranybarna színt. Vedd lejjebb a hőfokot, majd öntsd fel kétszer annyi meleg vízzel. Sózd ízlés szerint, óvatosan keverd át, majd fedd le. Főzd 15 percig alacsony lángon. Amikor a víz nagy része elfőtt, húzd le a tűzről, és fedd le egy tiszta konyharuhával, hogy a tarhonya felszívja a maradék nedvességet. Tálalás előtt egy villával lazítsd fel, hogy pergős legyen.

