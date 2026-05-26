Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Evelin, Fülöp névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Összeragadt a tarhonya? Ezzel az egyszerű trükkel olyan lesz, mint a nagymamád konyhájában

köret
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 13:15
tarhonyaegyszerű köretrecept
Összeragadt vagy túl keményre sikerült? Most mutatunk egy pofonegyszerű trükköt, amivel minden alkalommal pergős és szaftos lesz a végeredmény! Ez a titka a tökéletes tarhonya receptjének!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Van egy jó hírünk, ha neked is a tarhonya a kedvenc köreted! Egyetlen trükköt kell csak bevetned, hogy minden alkalommal tökéletes állaga és íze legyen. Íme a szaftos, pergős tarhonya receptjének pontos lépései!

Tarhonya recept.
Egy egyszerű trükk a tökéletes tarhonya recept titka!
Fotó: Tobik / shutterstock
  • A tarhonya közkedvelt köret, de egytálételként is szuperül funkcionál.
  • Egy egyszerű trükkel minden alkalommal tökéletes állagú tarhonya készülhet.
  • Elkészítését sokan elrontják, ezért a végeredmény egy ragacsos vagy túl kemény köret lesz.

Miért ragad össze a tarhonya? A tökéletes tarhonya receptje

A köret, amely akár egytálételként is megállja a helyét, nagy közkedveltségnek örvend. Csakhogy van egy általános hiba, amelyet majdnem mindenki elkövet az elkészítésénél, és ami miatt a tarhonya sokszor összeragad, vagy épp túl kemény marad. A jó hír, hogy nem az arany középutat és a másodpercmutatót kell figyelgetned a főzési időben! Van egy pofonegyszerű trükkje a tökéletes tarhonya elkészítésének. El is áruljuk, mi az!

A tökéletes tarhonya titka

Elsősorban fontos, hogy a pirítás sose maradjon el! Ha a tarhonyát nem pirítod le alaposan, az íze sem lesz az igazi, és sokkal könnyebben össze is tapad.

A másik kihagyhatatlan lépés a pihentetés. Nem szabad azonnal levenni a gázról és kevergetni! Hagyni kell, hogy a tarhonyaszemek magukba szívják a maradék folyadékot is. Így lesz igazán szaftos és ínycsiklandó a megunhatatlan köret.

Nem okoz többé bosszúságot a kemény tarhonya

Egy szaftos, pergős tarhonya elkészítése nagyjából 15–20 percet vesz csak igénybe.

Hozzávalók:

  • 2 bögre tarhonya
  • 4 bögre víz
  • 2–3 teáskanál só
  • egy kevés olaj vagy zsiradék
Tarhonya recept kolbásszal.
Ha egy kicsivel karakteresebb ízvilágra vágysz, pirításkor adj a tarhonyához egy kevés hagymát is.
Fotó: Mehes Daniel / shutterstock

A tarhonya elkészítése:

  1. Egy magas falú lábasban melegíts fel egy kevés olajat vagy zsírt.
  2. Add hozzá a tarhonyát, és közepes lángon, folyamatos keverés mellett pirítsd meg, amíg a szemek nagy része nem kap egy sötétebb, aranybarna színt.
  3. Vedd lejjebb a hőfokot, majd öntsd fel kétszer annyi meleg vízzel.
  4. Sózd ízlés szerint, óvatosan keverd át, majd fedd le.
  5. Főzd 15 percig alacsony lángon.
  6. Amikor a víz nagy része elfőtt, húzd le a tűzről, és fedd le egy tiszta konyharuhával, hogy a tarhonya felszívja a maradék nedvességet.
  7. Tálalás előtt egy villával lazítsd fel, hogy pergős legyen.

Készítsd el az örök kedvenc tarhonyás húst az alábbi videó segítségével:

Olvass tovább még több tippért és trükkért:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu