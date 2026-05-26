Összeragadt a tarhonya? Ezzel az egyszerű trükkel olyan lesz, mint a nagymamád konyhájában

Van egy jó hírünk, ha neked is a tarhonya a kedvenc köreted! Egyetlen trükköt kell csak bevetned, hogy minden alkalommal tökéletes állaga és íze legyen. Íme a szaftos, pergős tarhonya receptjének pontos lépései!
A köret, amely akár egytálételként is megállja a helyét, nagy közkedveltségnek örvend. Csakhogy van egy általános hiba, amelyet majdnem mindenki elkövet az elkészítésénél, és ami miatt a tarhonya sokszor összeragad, vagy épp túl kemény marad. A jó hír, hogy nem az arany középutat és a másodpercmutatót kell figyelgetned a főzési időben! Van egy pofonegyszerű trükkje a tökéletes tarhonya elkészítésének. El is áruljuk, mi az!
Elsősorban fontos, hogy a pirítás sose maradjon el! Ha a tarhonyát nem pirítod le alaposan, az íze sem lesz az igazi, és sokkal könnyebben össze is tapad.
A másik kihagyhatatlan lépés a pihentetés. Nem szabad azonnal levenni a gázról és kevergetni! Hagyni kell, hogy a tarhonyaszemek magukba szívják a maradék folyadékot is. Így lesz igazán szaftos és ínycsiklandó a megunhatatlan köret.
Egy szaftos, pergős tarhonya elkészítése nagyjából 15–20 percet vesz csak igénybe.
