Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Jusztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Tarhonya egy fehér tálban

Elfeledett magyar klasszikus: édes, tejben főtt tarhonya – recept

tarhonya
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 14:15
édességrecept
Elsőre sokan felkapják a fejüket az édes tejben főtt tarhonyán, pedig egy hagyományos magyar receptről van szó. Az étel nagyon hasonló, mint a tejberizs vagy a tejbegríz, de tarhonya az alapja.

Első ránézésre nem sok fantázia van a tarhonyában. Általában csak köretként gondolunk erre a tésztafélére, és pörkölt mellé tálaljuk. A valóságban azonban számos egyéb felhasználási módja létezik. Ezúttal egy édesség receptjét osztjuk meg, amelynek az alapanyaga a méltán népszerű tarhonya.

Egy tál tarhonya
A tarhonya nemcsak köretként fogyasztható, hanem édességként is.
Fotó: milanfoto

Édes tejben főtt tarhonya recept

A tarhonyát hagyományosan aratás előtt készítették, a nyári napon szárították – a júniusi meleget már tarhonyaszárító időnek is hívták régebben –, majd vászonzsákba töltve tárolták a kamrában. Az köztudott, hogy remek kísérője a zsíros pörkölteknek, de már a kezdeti időktől készült belőle édes étel is. Napjainkban nehéz elképzelni, de ettől még igaz, hogy a tarhonyát ilyen formában is élvezhetjük. Magyarországon régebben közkedvelt volt, és a világ egyes részein ma is (főleg a Közel-Keleten) jól ismert desszert az édes tarhonya.

Hozzávalók

  • 25 dkg tarhonya
  • 1 ek. vaj
  • 2 dl víz
  • 1 csipet só
  • 5 dl tej
  • 1 zacskó vaníliás cukor
  • 1 teáskanál reszelt citromhéj

Elkészítés

A tarhonyát vajban kissé megpirítjuk, felöntjük a vízzel, sózzuk, és kevergetve főzzük, míg a vizet magába nem szívja. Felöntjük a tejjel, hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a citromhéjat, és alacsony lángon főzzük, míg a tarhonya teljesen meg nem puhul. Ezt tovább is lehet gondolni: ha a tejberizs vagy a tejbegríz mintáját vesszük alapul, akkor akár azonnal édes tejben is főzhetjük a tarhonyát, majd a végén kakaóporral szórjuk meg a tetejét. 

Közel sem csak köretként használható a tarhonya

A tarhonyát csak sós köretként vagy gazdagabb ételek kísérőjeként ismerjük és fogyasztjuk, pedig csakúgy, mint a rizs vagy a különböző tészták, a tarhonyának is számos egyéb felhasználási módja lehet. A tarhonyát amellett, hogy édességként is fogyaszthatjuk, levesbetétként, tésztaételként, salátákban is felhasználhatjuk, sőt pogácsát is készíthetünk belőle. 

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu