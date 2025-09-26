Elfeledett magyar klasszikus: édes, tejben főtt tarhonya – recept

Első ránézésre nem sok fantázia van a tarhonyában. Általában csak köretként gondolunk erre a tésztafélére, és pörkölt mellé tálaljuk. A valóságban azonban számos egyéb felhasználási módja létezik. Ezúttal egy édesség receptjét osztjuk meg, amelynek az alapanyaga a méltán népszerű tarhonya.

A tarhonya nemcsak köretként fogyasztható, hanem édességként is.

Fotó: milanfoto

Édes tejben főtt tarhonya recept

A tarhonyát hagyományosan aratás előtt készítették, a nyári napon szárították – a júniusi meleget már tarhonyaszárító időnek is hívták régebben –, majd vászonzsákba töltve tárolták a kamrában. Az köztudott, hogy remek kísérője a zsíros pörkölteknek, de már a kezdeti időktől készült belőle édes étel is. Napjainkban nehéz elképzelni, de ettől még igaz, hogy a tarhonyát ilyen formában is élvezhetjük. Magyarországon régebben közkedvelt volt, és a világ egyes részein ma is (főleg a Közel-Keleten) jól ismert desszert az édes tarhonya.

Hozzávalók

25 dkg tarhonya

1 ek. vaj

2 dl víz

1 csipet só

5 dl tej

1 zacskó vaníliás cukor

1 teáskanál reszelt citromhéj

Elkészítés

A tarhonyát vajban kissé megpirítjuk, felöntjük a vízzel, sózzuk, és kevergetve főzzük, míg a vizet magába nem szívja. Felöntjük a tejjel, hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a citromhéjat, és alacsony lángon főzzük, míg a tarhonya teljesen meg nem puhul. Ezt tovább is lehet gondolni: ha a tejberizs vagy a tejbegríz mintáját vesszük alapul, akkor akár azonnal édes tejben is főzhetjük a tarhonyát, majd a végén kakaóporral szórjuk meg a tetejét.

Közel sem csak köretként használható a tarhonya

A tarhonyát csak sós köretként vagy gazdagabb ételek kísérőjeként ismerjük és fogyasztjuk, pedig csakúgy, mint a rizs vagy a különböző tészták, a tarhonyának is számos egyéb felhasználási módja lehet. A tarhonyát amellett, hogy édességként is fogyaszthatjuk, levesbetétként, tésztaételként, salátákban is felhasználhatjuk, sőt pogácsát is készíthetünk belőle.

