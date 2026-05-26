Hollywood legfurcsább színésznője 60 éves lett: Helena Bonham Carter a kedvenc különc színésznőnk

Helena Bonham Carter a színészvilág egyik legkülönlegesebb tagjává vált az évtizedek során. Ez nemcsak teljesítményének, hanem arisztokratikus vonásainak is köszönhető. Utóbbit volt honnan örökölni, kiterjedt családfájában bárók, hercegek és diplomaták egész sora található. Legkorábbi szerepeiben is rendre nemesi származású hölgyeket alakított, csupa kosztümös produkcióban bizonyítva tehetségét. Karrierje a ‘90-es évek végétől lőtt ki a valódi sztárság felé, amikor már több közönségfilmben is vállalt szerepeket. A filmvilág csodabogarává vált színésznő ma kerek 60. születésnapját ünnepli, ennek alkalmából áttekintjük karrierje fontosabb állomásait.

Helena Bonham Carter a modern filmszakma egyik legfurcsább színésznője, de ezért szeretjük (Fotó: PA)

Helena Bonham Carter kosztümös filmek hősétől a közönségkedvencig vitte

Helena Bonham Carter sorsát a saját kezébe véve jutott be a filmszakma nehezen megközelíthető világába. Tinédzserként egy versíró versenyen indult, ahol második helyezését kihasználva juttatta el a fényképét a megfelelő helyre, így 16 évesen meg is kapta első szerepét egy reklámfilmben, a többi pedig már történelem. Karrierje kezdetének legemlékezetesebb alakítását a Szoba kilátással című 1986-os moziban nyújtotta, mely egyből a film főszerepe volt olyan legendás angol színésznők mellett, mint Maggie Smith és Judy Dench. A nagyközönség számára mégis a Chuck Palahniuk regénye alapján készült Harcosok klubja Marla Singerjeként aratott először osztatlan sikert és ez a szerep indította el a valódi sztárság felé. Ez sem valósulhatott volna meg Bill Mechanic, a Fox egykori igazgatójának könyörtelen közbenjárása nélkül.

Marla Singer karaktere legalább olyan kultstátuszba emelkedett, mint The Dude A nagy Lebowskiból, Mia Wallace a Ponyvaregényből vagy Neo a Mátrixból. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a sok száz ember, aki 27 évvel a premier után is rendre magára ölti az önsegítő csoportok között hoppanáló Marla fizimiskáját minden farsangkor és Halloweenkor.

David Fincher rendezése után mindenki Marla Singer akart lenni (Fotó: 20TH CENTURY FOX)

Helena Bonham Carter és Tim Burton kapcsolata meg volt írva

A 2001-es Majmok bolygója című film nemcsak szakmai, hanem magánéletét is megpecsételő élménnyé vált. Ekkor dolgozott együtt először a filmet rendező Tim Burtonnel, akivel a későbbiekben további 6 mozit és két gyereket hoztak össze. Bár sosem házasodtak össze hivatalosan, Helena Bonham Carter és Tim Burton több mint 10 évig éltek együtt, azaz majdnem együtt. Az egyik legsűrűbben emlegetett história a gótikus párossal kapcsolatban, hogy valójában nem éltek egy háztartásban, csupán két, egymás mellett lévő házban laktak, melyet középen egy folyosó kötött össze. Ez a felállás két gyermekük, Nell Burton és Billy Ray Burton születése után is így maradt. Ugyan 2014-ben elváltak útjaik, de jó kapcsolatot ápolnak a szakítás ellenére is.