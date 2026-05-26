Gyászol a sportvilág: elhunyt a legendás zsoké

Gyászol a sportvilág: családja körében elhunyt a legendás zsoké, a 71 éves Tony Ives. Ives 25 éves pályafutása során több mint 2000 győzelmet aratott.

Újabb legenda távozott, elhunyt a népszerű zsoké Fotó: Freepik

Elhunyt a legendás zsoké

Ives, aki mindmáig az utolsó olyan tanuló zsoké, aki helyezést ért el a Derby-n, Bill O’Gorman istállójának állandó zsokéjaként. Ivesnek 1996-ban, a lingfieldi utolsó győzelme után kénytelen volt visszavonulni, miután versenyzés közben hátproblémákkal küzdött.

Az 1990-es években gyakran versenyzett Hongkongban és Makaóban, majd visszavonulása után második feleségével, Jirapornnal Thaiföldre költözött. Három gyermeke született az első házasságából. A legendás zsokétól sorra búcsúznak a rajongók - írja a Daily Star.

Lisa Hancock, az Injured Jockeys Fund ügyvezető igazgatója így nyilatkozott:

Mindannyian mélyen megrázott minket Tony halála. Támogattuk Tony családját, és gondolataink velük vannak ebben a nehéz időszakban. Tony utolsó napjait otthon, családja körében tölthette.

Ives egykori kollégája, Philip Robinson így nyilatkozott: „Szomorú nap ez, mivel Tony annak idején az egyik legjobb barátom volt a mérlegelőteremben, és gyakran utaztunk együtt a versenyekre. Ugyanakkor ment Hongkongba, mint én, és azt hiszem, egy évben második lett a helyi zsoké-bajnokságon. Néha összefutottam vele, amikor Macauban jártam.”