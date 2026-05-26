Shrek rajongók figyelem: Az ötödik rész után legalább két folytatás érkezik!

Kevés animációnak van akkora rajongói tábora, mint a Shreknek. A mai napig vannak, akik kultikus rajongással imádják különösen az első két részt, akik külön Shrek ravebulikat szerveznek, nem beszélve az évente megrendezett ShrekFestről, ahol a legnépszerűbb Shrek mémekért rajongók találkoznak. Bár a harmadik és negyedik rész nem kapott akkora szeretetet, az eredeti filmekből kinőtt két Csizmás Kandúr film szintén sikeresre és nagyon viccesre sikerült. A fő történetszálat is igyekeznek azonban most feléleszteni: jövő június 30-án érkezik az ötödik rész, de egyre biztosabbnak tűnik, hogy nem ez lesz az utolsó…

A Shrek 5 előzetese kifigurázta a kánon körüli rajongást (Fotó: DreamWorks)

Még ki se jött az ötödik rész, de már tervezik a Shrek 6-ot

Egyelőre nagyon kevés dolgot tudunk a kifejezetten lassan érkező Shrek 5-ről, de az előzetesből már biztossá vált, hogy az eredeti filmekből több színész is visszatér – akik már biztosan: Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy – és azt is tudjuk, hogy a zöld ogre tinédzser lányát az utóbbi időkben kifejezetten elfoglalt Zendaya fogja megszólaltatni. Az előzetesből viszont hiányzott a Csizmás Kandúrt alakító Antonio Banderas hangja – talán a zsoldos macsek ezúttal nem tér vissza a nagyvászonra? Szintén homály fedi, hogy vajon ki váltja majd a negyedik rész óta elhunyt legendás magyar szinkronszínészt, Gesztesi Károlyt, aki az első rész óta elválaszthatatlan volt az ogre szerepétől.

Még két Shrek rész biztosan jön?

Egyelőre a hírek is lassan csorognak a hőn szeretett franchise-ból, azonban a főszereplő legendás hangja, az Austin Powers-filmekből is népszerű Mike Myers legutóbb a Fly on the Wall podcastben olyat közölt a Shrek-filmek jövője kapcsán, amire nem számítottunk:

Még kettőt csinálunk.

Ezzel pedig a sztár félhivatalossá tette azt, hogy még jó darabig velünk lesz ez az újító és végtelenül szórakoztató filmsorozat. Az állítást mindenesetre a DreamWorks még nem erősítette meg, de ha valakinek, akkor Myersnek ugyanannyira hihetünk, ha életének legfontosabb projektjéről van szó. Hozzá kell tenni, hogy jelenleg még az ötödik rész is produkciós fázisban van, szóval a folytatást még annyira se lehet tudni, hogy mikor érkezik.