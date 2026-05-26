„Olyan elvárásaik lettek...” – A Scooter összebalhézott a Kozmix-al! Lányi Lala tisztázta, mi történt

A kilencvenes évek legendás rave-korszaka óta sok víz lefolyt a Dunán, de a Kozmix fénye harmincegy év után sem kopott meg. A Lányi Lala és Horváth Zsolt Hozsó nevével fémjelzett formáció körül nemrég szárnyra kaptak a találgatások, ezért a frontember most tiszta vizet öntött a pohárba a zenekar jövőjét illetően. Az énekes Borsnak adott vallomásából kiderül, mi tartja egyben a csapatot ennyi évtized után is. A rajongók legnagyobb örömére Lala nemcsak a múlt titkait fedte fel: a készülő dalokról is lerántotta a leplet!
A Borsnak adott interjúban az énekes leszögezte, hogy a csapat köszöni szépen, kiválóan van, és eszük ágában sincs leállni. Lala szerint a hosszú élet egyik titka az, hogy számukra mindig fontosabb volt az önazonosság, mint a változó trendek meglovaglása.
Köszönjük szépen, a Kozmix jól van. 31 év alatt megtapasztaltuk, hogy mi hogy működik. Teljesen mindegy, hogy körülöttünk mi zajlik, mi következetesen kitartunk egy olyan sajátos zenei irányvonal mellett, amit sosem befolyásolt igazán a pillanatnyi divat. Maximum fejlődni tudott azáltal, hogy mi magunk is tanultunk mindenből és továbbfejlődtünk. Egyre színesebb és néha váratlan dolgok kerülnek a produkcióba, ami még karakteresebbé teszi a Kozmix világát. A 30 évünk pedig erős alapot adott arra, hogy az ismert slágereinken keresztül, egy igazán színes repertoárral és ma már egy összetett show-val szórakoztathassuk a közönségünket. Akik nem követnek minket figyelmesen, és csak a 90-es évek élményeire vagy emlékeire alapoznak, talán más képet alkotnak rólunk, mint a mai valóságunk, ugyanis a Kozmix most érik be igazán.
Lala szavaiból jól látszik, hogy a Kozmix ma már sokkal több, mint egy nosztalgia zenekar. A folyamatos fejlődés és az egyedi show-elemek garantálják, hogy a produkció 2026-ban is friss maradjon.
Lala nem titkolja, hogy a közönségük nagy részét hölgyek alkotják, amit ő egyáltalán nem bán, sőt, ez is hozzájárul a fellépések különleges hangulatához. Úgy érzi, az igazi rajongók nemcsak a ritmust követik, hanem a dalok mögöttes tartalmát is értik.
„Nem ebben mérjük a sikert, de nyilván nem járunk csukott szemmel, és nehéz elmenni amellett, hogy érezzük, látjuk és tapasztaljuk a hölgyek szeretetét, és olykor rajongását is. Ez nagyon sok kedves dologban meg tud nyilvánulni, kicsit mintha még most is 18 évesek lennénk típusú rajongásban, és bulikba való utánunk jövetelben, vagy akár egy ajándék tál sütiben, vagy tortában. Én mindig is örültem annak, hogy jelentős női energia támogat bennünket, mert ez azt is jelenti, hogy a közönségünk érti és érzi, hogy mennyi lélek van ebben a zenében, és azokban az üzenetekben, amiket a dalok közt mondok el. A női lélek erre fogékonyabb. Emberek vagyunk, együtt változunk, együtt megyünk előre az úton, és ez nagyon sokat ad számomra. A kapcsolatunk a közönséggel, pont ettől olyan mély. Ez ma már nem csak a dalokról szól, hanem annál sokkal fontosabbról: az életről.”
Ez a fajta közvetlen, szinte családias kapcsolat a rajongókkal egyedülálló a hazai popszakmában. Ez is azt bizonyítja, hogy a Kozmix üzenete ma is célba ér.
Bár távolról sokan csak a „pörgést” látják a Kozmixban, Lala hangsúlyozza, hogy ő alapvetően egy érzelmes alkat, és ez a zenei világukban is visszaköszön. Az új szerzeményeknél pedig még bátrabban hagyja magát kitárulkozni ezen a téren.
Nem akarom titkolni, hogy mindig is nagyon érzelmes srác voltam, és lehet, hogy azok számára, ez meglepően cseng, akik csak a Kozmix bulizós oldalán keresztül ismernek, pedig még egy tempós dal is lehet igazán érzelmes. Nagyon sok dalunkban ott van az érzékenység, sőt még egy Kozmix a házban is, komoly érzelmeket képes közvetíteni. A készülő új dalokban is egyszerre van jelen érzelem és dinamizmus.
A rajongók tehát készülhetnek: az új dalok egyszerre hozzák majd a megszokott energiát és azt a mélyebb, lírai vonalat, ami Lalát jellemzi.
A zenész szerint a siker nem a tévés szereplésekben rejlik, hanem abban, hogy mennyi ember kíváncsi rájuk élőben. A számok pedig önmagukért beszélnek.
„Nagyon nehéz mérőszámokat találni a sikerre és nem is keresem. A siker az, hogy azt csinálhatom, amit gyermekkorom óta imádok. Ha arra gondolok, hogy mi nem vagyunk egy agyonjátszott produkció a médiában, rádiókban, illetve sosem voltunk kiemelt szereplői a televízióknak sem, de mégis több koncertünk van, mint azoknak, akik mondjuk kicsit kényelmesebb helyzetben vannak, akkor nem szomorkodom. Több, mint három évtizede létezünk és még most is, évente több, mint 100 koncertet adunk, aminek egy része nagy koncert-show, egy másik része meg kisebb élőkoncert, amit valós igény tart fent, és nem a hátszél vagy a média-hype. Talán ez is lehet egy mérőszám vagy a valódi siker egyik jelzőfénye egy zenekarnak. Nyilván voltak nehezebb éveink nekünk is, amikor a magyar nyelvű zene kikopott a rádiókból és a klubokból. Volt nagyjából három év, ami visszafogottabb volt emiatt nálunk is, de valójában akkor, ez az egész szakmát sújtotta.”
Ez a lenyűgöző koncertszám mutatja meg, hogy a Kozmix iránti kereslet máig kimagasló.
Eleinte érte olyan vád a zenekart, hogy csupán a Scooter magyar megfelelői, de Lala szerint a valóságban, a hasonlóságok ellenére, amire néha szándékosan rá is tesznek egy lapáttal, olykor fordított irányban is fellelhetők közös vonások. A nemzetközi szakma pedig barátként és tisztelettel kezeli őket.
Mi is látjuk, hogy az ötleteink olykor másokat is inspirálnak határon innen és túl, amire titokban azért büszkék vagyunk, akár beismerik, akár nem. Tudom, hogy első ránézésre sokan hitték azt, hogy a Kozmix egyszerűen csak a magyar Scooter. Nem ellenkezem, mert nyilván azok mondják ezt még ma is, akik nem ismernek vagy csak bántani akarnak bennünket. Valójában zeneileg már nagyon rég túlnőttünk a Scooter által képviselt műfaj szűkös korlátain, de nem felejtettük el a közös gyökereinket, hiszen ez is a részünk, ezért a bulikban, szándékos és humorral kezelt párhuzamokkal, ma már rá is teszünk erre egy jó nagy lapáttal.
„Arról viszont ritkán esett szó, ha valami nálunk jelent meg először, majd másnál, pedig ez is létező jelenség. Egyébként is, tudjuk jól, hogy ők is ismernek bennünket, a kedvenc régi Scooter tagom még engem is követ és olykor lájkol is a Facebook-on, hiszen léptünk fel együtt már nem egyszer. Sőt az a pont is eljött évekkel ezelőtt, amikor egész egyszerűen úgy hozta a sors, hogy mi nagyobb bulit csaptunk, ugyanazon a színpadon. Utána volt pár év mosolyszünet, majd ismét egy színpadra álltunk, de olyan elvárásaik lettek, hogy mi csak jóval halkabban zenélhetünk előttük, amit egyértelmű, hogy nem tudtunk vállalni, mert sportszerűtlen dolog, miközben tudjuk, hogy egy ilyen igény, nagyon erős elismerés is egyben.”
Lala büszkesége jogos, hiszen kevesen mondhatják el magukról, hogy egy világsztár produkciót is képesek voltak „lejátszani” a színpadról. A külföldi kollégák tisztelete pedig csak tovább erősíti a Kozmix helyét a zenei elitben.
„Érdekes egyébként, hogy három évtized alatt, a külföldi sztárzenekarokkal mennyire barátira fordult a viszony. Egy értelmes előadó, több évtizednyi sikerrel, már nem rivalizál. Gyakorlatilag a legtöbb ismert 90-es zenekarral lepacsiztunk, és nagyon emberi pillanatokat élhettünk meg. Kellemes meglepetésként ért amikor először jutott vissza hozzánk a hír, hogy a hátunk mögött milyen tisztelettel vagy elismeréssel beszélnek rólunk. Olyan is volt, hogy épp egy külföldi sztárzenekar mondta egy fesztiválszervezőnek, miután megnézte a show-t, hogy a Kozmix-ot ki ne hagyják a következő buliból. Hát kell ennél több?”
