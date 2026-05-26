„Olyan elvárásaik lettek...” – A Scooter összebalhézott a Kozmix-al! Lányi Lala tisztázta, mi történt

A kilencvenes évek legendás rave-korszaka óta sok víz lefolyt a Dunán, de a Kozmix fénye harmincegy év után sem kopott meg. A Lányi Lala és Horváth Zsolt Hozsó nevével fémjelzett formáció körül nemrég szárnyra kaptak a találgatások, ezért a frontember most tiszta vizet öntött a pohárba a zenekar jövőjét illetően. Az énekes Borsnak adott vallomásából kiderül, mi tartja egyben a csapatot ennyi évtized után is. A rajongók legnagyobb örömére Lala nemcsak a múlt titkait fedte fel: a készülő dalokról is lerántotta a leplet!

Lányi Lala szerint a következetesség a zenekar igazi ereje

A Borsnak adott interjúban az énekes leszögezte, hogy a csapat köszöni szépen, kiválóan van, és eszük ágában sincs leállni. Lala szerint a hosszú élet egyik titka az, hogy számukra mindig fontosabb volt az önazonosság, mint a változó trendek meglovaglása.

Köszönjük szépen, a Kozmix jól van. 31 év alatt megtapasztaltuk, hogy mi hogy működik. Teljesen mindegy, hogy körülöttünk mi zajlik, mi következetesen kitartunk egy olyan sajátos zenei irányvonal mellett, amit sosem befolyásolt igazán a pillanatnyi divat. Maximum fejlődni tudott azáltal, hogy mi magunk is tanultunk mindenből és továbbfejlődtünk. Egyre színesebb és néha váratlan dolgok kerülnek a produkcióba, ami még karakteresebbé teszi a Kozmix világát. A 30 évünk pedig erős alapot adott arra, hogy az ismert slágereinken keresztül, egy igazán színes repertoárral és ma már egy összetett show-val szórakoztathassuk a közönségünket. Akik nem követnek minket figyelmesen, és csak a 90-es évek élményeire vagy emlékeire alapoznak, talán más képet alkotnak rólunk, mint a mai valóságunk, ugyanis a Kozmix most érik be igazán.

Lala szavaiból jól látszik, hogy a Kozmix ma már sokkal több, mint egy nosztalgia zenekar. A folyamatos fejlődés és az egyedi show-elemek garantálják, hogy a produkció 2026-ban is friss maradjon.

A női rajongók és a lelki mélységek

Lala nem titkolja, hogy a közönségük nagy részét hölgyek alkotják, amit ő egyáltalán nem bán, sőt, ez is hozzájárul a fellépések különleges hangulatához. Úgy érzi, az igazi rajongók nemcsak a ritmust követik, hanem a dalok mögöttes tartalmát is értik.