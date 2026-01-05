3 olcsó és finom köret, ha már unod a rizst és a krumplit

Ezek a köretek olcsók, gyorsan elkészülnek, és kiválthatják a rizst és a krumplit.

A quinoa, a puliszka és a köles is könnyen beilleszthető a hétköznapi menübe.

Sós és édes változatban is működnek, így nem csak köretként használhatók.

Előbb-utóbb mindannyian megunjuk, ha a köret mindig ugyanaz. Ilyenkor jönnek jól az új ötletek, amelyek feldobják a megszokott fogásokat. Nem kell különleges alapanyagokra gondolni, elég néhány egyszerű változtatás. Ezek a köret ötletek pontosan erre adnak gyors és olcsó megoldást.

Köret ötletek rizs és krumpli helyett.

Fotó: 123RF

Köret ötletek egyszerű alapanyagokból

A köret sokszor háttérbe szorul a főétel mellett, pedig rengeteget hozzá tud adni az ételekhez. Egy jó köret sokat dob az ételen, és nem csak azért, mert laktató. Ezek a köret ötletek könnyen elkészíthetőek, mégis változatosabbá teszik az étkezést.

Quinoa

A quinoa az egyik legnépszerűbb választás, ha lecserélnéd a megszokott köreteket. Könnyű, mégis laktató, gluténmentes, fehérjében, rostban gazdag. Emellett magnéziumot, vasat és antioxidánsokat is tartalmaz, ezért táplálóbb választás lehet a fehér rizsnél.

Napjaink egyik kedvenc gabonaféléje, a quinoa, olcsó és finom köret ötletekhez.

Fotó: 123RF

Elkészítés:

1 bögre quinoához 2 bögre vizet vagy zöldségalaplevet adj, majd lefedve főzd 12–15 percig, amíg a folyadék felszívódik. Főzés előtt érdemes alaposan átöblíteni, mert a magokat természetes védőréteg, az úgynevezett szaponin borítja, ami főzés után kesernyés ízt hagyhat. Ha ezt lemosod, a quinoa íze semleges marad, könnyen fűszerezhető köret lesz belőle. Citromlével, olívaolajjal és friss fűszerekkel könnyű, friss köret lesz belőle húsokhoz, halakhoz vagy zöldségek mellé.

Puliszka

A puliszka Erdélyben régóta ismert étel, de Európa több országában is készítik, főként Dél- és Kelet-Európában. A puliszka, más néven polenta, igazi klasszikus, ami egyre népszerűbb itthon is. Kukoricadarából készül, gluténmentes, olcsó, és pár perc alatt elkészíthető. A kukorica lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, valamint antioxidáns hatású karotinoidokat is.

Régi, nagy kedvenc a puliszka.

Fotó: Tatjana Baibakova / Shutterstock

Elkészítés:

1 bögre kukoricadarához 4 bögre vizet adj, és folyamatos keverés mellett főzd 10–15 percig, amíg besűrűsödik. Grillezett zöldségekkel igazi ínyenc köret. Önálló ételként is megállja a helyét. Egy tálba téve sajttal, tejföllel, juhtúróval rétegezd, a tetejére szórj reszelt sajtot, így süsd még 20 percig.