3 olcsó és finom köret, ha már unod a rizst és a krumplit

Előbb-utóbb mindannyian megunjuk, ha a köret mindig ugyanaz. Ilyenkor jönnek jól az új ötletek, amelyek feldobják a megszokott fogásokat. Nem kell különleges alapanyagokra gondolni, elég néhány egyszerű változtatás. Ezek a köret ötletek pontosan erre adnak gyors és olcsó megoldást.
A köret sokszor háttérbe szorul a főétel mellett, pedig rengeteget hozzá tud adni az ételekhez. Egy jó köret sokat dob az ételen, és nem csak azért, mert laktató. Ezek a köret ötletek könnyen elkészíthetőek, mégis változatosabbá teszik az étkezést.
A quinoa az egyik legnépszerűbb választás, ha lecserélnéd a megszokott köreteket. Könnyű, mégis laktató, gluténmentes, fehérjében, rostban gazdag. Emellett magnéziumot, vasat és antioxidánsokat is tartalmaz, ezért táplálóbb választás lehet a fehér rizsnél.
Elkészítés:
1 bögre quinoához 2 bögre vizet vagy zöldségalaplevet adj, majd lefedve főzd 12–15 percig, amíg a folyadék felszívódik. Főzés előtt érdemes alaposan átöblíteni, mert a magokat természetes védőréteg, az úgynevezett szaponin borítja, ami főzés után kesernyés ízt hagyhat. Ha ezt lemosod, a quinoa íze semleges marad, könnyen fűszerezhető köret lesz belőle. Citromlével, olívaolajjal és friss fűszerekkel könnyű, friss köret lesz belőle húsokhoz, halakhoz vagy zöldségek mellé.
A puliszka Erdélyben régóta ismert étel, de Európa több országában is készítik, főként Dél- és Kelet-Európában. A puliszka, más néven polenta, igazi klasszikus, ami egyre népszerűbb itthon is. Kukoricadarából készül, gluténmentes, olcsó, és pár perc alatt elkészíthető. A kukorica lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, valamint antioxidáns hatású karotinoidokat is.
Elkészítés:
1 bögre kukoricadarához 4 bögre vizet adj, és folyamatos keverés mellett főzd 10–15 percig, amíg besűrűsödik. Grillezett zöldségekkel igazi ínyenc köret. Önálló ételként is megállja a helyét. Egy tálba téve sajttal, tejföllel, juhtúróval rétegezd, a tetejére szórj reszelt sajtot, így süsd még 20 percig.
A köles sokáig háttérbe szorult, pedig az egyik legsokoldalúbb alapanyag. Gluténmentes, magas a rosttartalma, és bővelkedik magnéziumban, vasban, valamint B-vitaminokban. Kíméletes az emésztéshez, és segíthet a vércukorszint egyensúlyban tartásában is. Ráadásul az egyik legolcsóbb köret, amit választhatsz.
Elkészítés:
1 bögre köleshez 2–2,5 bögre vizet vagy alaplevet adj, és 12–15 perc alatt főzd meg, majd hagyd pár percig pihenni. Főzés előtt langyos vízzel öblítsd át, hogy eltűnjön az enyhe kesernyés íze. Vajjal vagy olívaolajjal, friss fűszerekkel egyszerű köretet kapsz. Ha kicsit sűrűbbre főzöd, formázhatod, és sütőben is megpiríthatod.
Ezek a köret ötletek nem csak sós változatban állják meg a helyüket. Kásaként is elkészíthetők, így reggelire vagy könnyű vacsorára is jó alternatívát jelentenek. A quinoa vagy a köles tejjel vagy növényi tejjel főzve, egy kevés mézzel, fahéjjal és gyümölccsel egyszerű, mégis tápláló fogás. A kukoricadarából készült édes puliszka kakaóval, vaníliával vagy sült almával szintén gyors és olcsó megoldás.
Ha legközelebb elfogynának az ötleteid, elég csak egy kicsit eltérni a megszokottól – ezek a köretek bizonyítják, hogy a változatosság nem luxus kérdése.
Az alábbi videó segít a puliszka elkészítésében:
