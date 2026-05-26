A magyarok fele már elfelejtette: te felismered a szocializmus kultikus autóit?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 14:35
Te is ültél a hátsó ülésen, miközben apu a szívatót rángatta a téli reggeleken? A szocializmus verdáiért egy fél életet kellett várni, ma mégis a feledés homályába vesznek. Idézd fel az emlékeket, ezzel a retróautó-kvízzel!
Porosz Viktória
  • Teszteld a tudásod a legújabb retróautó-kvíz segítségével, és derítsd ki, hányasra vizsgázol a múltidézésből!
  • Idézd fel a Merkúr-korszak legnépszerűbb, ikonikus járgányait, amelyekért egykor hosszú éveket kellett sorban állni!
  • Ismerd fel a szocializmus guruló legendáit az archív fotókon.

A szocializmus évtizedeiben a saját autó nem csupán egy kényelmes közlekedési eszköz volt, hanem maga a megtestesült, kézzelfogható álom. Azokban az időkben, amikor a Merkur személygépkocsi-értékesítő vállalatnál a várakozási időket nem hetekben vagy hónapokban, hanem hosszú években mértük. Készen állsz egy kis időutazásra? Nézd meg nosztalgikus retróautó-kvíz játékunkat, és derítsd ki, mennyire emlékszel még a keleti blokk legendás járgányaira!

Nosztalgikus időutazás: te hányasra vizsgázol ezzel a retróautó-kvízzel?
Fotó: Fortepan  Urbán Tamás

Retroautó-kvíz: be mernél még ülni ezekbe a járgányokba?

Az akkori utcaképnek megvolt a maga semmivel össze nem téveszthető, sajátos bája és romantikája. A panelházak parkolói és a kockaházak előtti járdaszegélyek hétvégenként valóságos közösségi szerelőműhellyé alakultak át. A büszke tulajdonosok fehér atlétában, sörösüveggel a kézben, elszántan bütykölték az autókat, cserélték az ékszíjat, vagy éppen viaszolták a fényezést. 

Ki tudná elfelejteni azt a jellegzetes, semmivel össze nem téveszthető, pöfögő „varrógép” hangot, ami a korszak legkisebb, imádnivaló családi kedvencéből áradt, miközben a sofőr megpróbált egy egész balatoni nyaralást felgyömöszölni a tetőcsomagtartóra? Vagy a kétütemű autók kékes, sűrű füstfelhőjét, amely belengte a reggeli utcákat, miközben a szomszéd a szívatót húzogatta?

Bár a modern, nyugati autók és a technológia már rég kiszorították ezeket a guruló legendákat a mindennapi forgalomból, a szívünkben és az emlékeinkben még mindig ott él a nosztalgia. De vajon a mai napig megismernéd a keleti blokk büszkeségeit egy fekete-fehér fotó alapján? Most kiderül, hogy igazi retró-szakértő vagy-e! Kvízre fel!

Melyik jugoszláv gyártmányú, olasz licenc alapján készült kultikus kisautó látható ezen az archív fotón?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
