A tökéletes panír titka – ha így készíted a rántott ételeket, mindenki elégedett lesz

Az olajban kisütött, bundázott ételek a magyar konyha klasszikus fogásai közé tartoznak, és a legtöbb családban előkelő helyet foglalnak el a hétvégi, de akár a hétköznapi menük sorában is. Nem csoda, hogy mindenkinek van egy jól bevált receptje, és az sem, ha a generációk egymásnak adják azt tovább a famílián belül. Mindennek ellenére egyáltalán nem biztos, hogy olyan lesz a végeredmény, amilyet elképzelünk. Szerencsére a könnyű és ropogós külső, vagyis a tökéletes panír pár egyszerű trükkel bárki számára elérhető lehet.
A legtöbben a könnyű, ropogós panírra esküsznek, ami szinte elválik a hústól, és kiválóan kiegészíti a sajt, valamint a megpuhult zöldségek állagát is. A jó hír, hogy az eredményhez semmilyen extra hozzávalóra vagy speciális összetevőre nincs szükség, a titok ugyanis mindenki konyhájának polcán ott lapul.
Valószínűleg te sem gondoltad, de a fenségesen finom panírhoz mindössze egy kis olajra van szükség. A hozzávalót a felvert tojáshoz kell hozzákeverni, még mielőtt a húst belemártanánk. Ez az apró trükk segít abban, hogy maga a panír levegősebbé és rugalmasabbá váljon, továbbá ne ragadjon rá a húsra.
Talán nem okoz nagy meglepetést, hogy a tökéletes panír elkészítése az osztrákoktól ered, akik a bécsi szelet, vagyis a klasszikus wiener schnitzel kapcsán fejlesztették ki a praktikát. Az olaj felhasználásának lényege, hogy a zsiradék megakadályozza a tojásban található fehérjék összetapadását, így nem lesz se túl kemény, se túl ragacsos vagy puha állagú a külső burok. Az olajos tojásos rétegnek köszönhetően kellőképpen felemelkedik a bunda, ráadásul istenien roppanós is lesz.
Amellett, hogy gondot fordítunk a tökéletes panírozás lépéseire, nem árt tisztában lennünk a rántott hús sütésének optimális folyamatával sem, hiszen ha nem megfelelően járunk el, el is ronthatjuk az ételt. Nem csak az alapanyagokon múlik ugyanis az ínycsiklandó végeredmény.
Máris megjött a kedved egy isteni rántott hús elkészítéséhez? Meríts ihletet a Mindmegette.hu alábbi receptjéből:
