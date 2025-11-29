A tökéletes kocsonya receptje: ettől a hozzávalótól lesz mennyei az íze

Kétféle ember létezik. Az, aki rajongva falja a kocsonyát, és az, aki már a látványától is lefordul a székről. Pedig ez a téli klasszikus nem véletlenül lett nagy kedvenc. Csak jól kell elkészítened, és még a legfiatalabb unokákat is meggyőzöd arról, hogy a furcsa állag ellenére, ez az egyik legfinomabb fogás a magyar konyha zsenialitásai közül. Lássuk, hogyan áll össze a kocsonya recept, amellyel elérheted ezt a hatást!
A kocsonya elkészítésénél a türelem a fő hozzávalók egyike. (Régen az asszonyok is napokkal az ünnepek előtt előkészültek a kocsonyafőzésre.) Ahhoz, hogy a húsból és a csontokból kioldódjon a kollagén, – ami a mennyei zselés állagért felelős – minimum 4-5 óra szükséges. A titok, hogy lassú lángon főzd; ne hagyd felforrni! A legjobb, ha épphogy gyöngyöződik.
Ahhoz, hogy igazán ínycsiklandó végeredményt kapj, főzés közben távolítsd el a habot a lé tetejéről. Ettől lesz szép, tiszta a kocsonya leve.
A legízletesebb kocsonyához, a legjobb pillanatban kell levenned a levest a gázról: a kocsonya akkor készült el, ha a hús már magától leomlik a csontról.
Fokhagyma nélkül a kocsonya szinte csak egy dermedt húsleves. Ez az a fűszer, amely megadja a fogás karakteres, rusztikus ízét.
Így készül a kocsonya füstölt nyelvvel – igazi kollagénbomba!
