A tökéletes kocsonya receptje: ettől a hozzávalótól lesz mennyei az íze

Kétféle ember létezik. Az, aki rajongva falja a kocsonyát, és az, aki már a látványától is lefordul a székről. Pedig ez a téli klasszikus nem véletlenül lett nagy kedvenc. Csak jól kell elkészítened, és még a legfiatalabb unokákat is meggyőzöd arról, hogy a furcsa állag ellenére, ez az egyik legfinomabb fogás a magyar konyha zsenialitásai közül. Lássuk, hogyan áll össze a kocsonya recept, amellyel elérheted ezt a hatást!

A legjobb kocsonya recept: ha így készíted mindenki imádni fogja!

Az ízletes kocsonya sok türelmet kíván.

A tökéletes kocsonya ikonikus ízéért egy közkedvelt fűszer a felelős.

A fogás elkészítéséhez 6 lépést kell elvégezned.

A tökéletes kocsonya receptje

A kocsonya elkészítésénél a türelem a fő hozzávalók egyike. (Régen az asszonyok is napokkal az ünnepek előtt előkészültek a kocsonyafőzésre.) Ahhoz, hogy a húsból és a csontokból kioldódjon a kollagén, – ami a mennyei zselés állagért felelős – minimum 4-5 óra szükséges. A titok, hogy lassú lángon főzd; ne hagyd felforrni! A legjobb, ha épphogy gyöngyöződik.

Ahhoz, hogy igazán ínycsiklandó végeredményt kapj, főzés közben távolítsd el a habot a lé tetejéről. Ettől lesz szép, tiszta a kocsonya leve.

A legízletesebb kocsonyához, a legjobb pillanatban kell levenned a levest a gázról: a kocsonya akkor készült el, ha a hús már magától leomlik a csontról.

A titkos hozzávaló: fokhagyma

Ha igazán mennyei kocsonyára vágysz, a fokhagymát ne szétnyomva add a leveshez, hanem vágd vékony szeletekre. Így hozhatod ki ízéből és illatából is a legtöbbet.

Fokhagyma nélkül a kocsonya szinte csak egy dermedt húsleves. Ez az a fűszer, amely megadja a fogás karakteres, rusztikus ízét.

Kocsonya hozzávalók: 4 kg bőrös, csontos hús

1 kg csülök

5 tk. só

3 tk. szemes bors

2 fej fokhagyma

5 liter víz

Kocsonya elkészítése:

A húsokat alaposan tisztítsd meg, majd mosd le hideg vízzel. Egy nagy fazékban tedd fel főni a csontos, bőrös darabokat hideg vízben, és lassú tűzön kezdd el főzni. Időnként szedd le a habját, hogy szép tiszta maradjon a leve. Amikor már nem képződik több hab, add hozzá a fűszereket és a meghámozott, felvágott fokhagymát. Kis lángon főzd legalább 4-5 órán át, amíg a hús könnyedén leválik a csontról. Ha elkészült, a húst és a levet merd tányérokba vagy tálkákba, majd tedd hűvös helyre. Amikor megdermed, már fogyaszthatod is – akár magában, akár egy szelet friss kenyérrel és egy csipet pirospaprikával.

