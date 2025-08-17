Ezért ne dobd ki többé a szőlőlevelet - Ha egyszer megkóstolod, utána csak ezt fogod készíteni

A szőlőlevél pozitívumait nagyon is érdemes kihasználni, például a konyhában. Szerencsére ezt megtehetjük, ugyanis semmilyen káros anyag nem található a hajtásban, a szervezetünkre számára előnyös azonban annál több. Például olyan értékes antioxidánsok, mint a flavonoidok és polifenolok, melyek segíthetnek a sejtkárosodás megelőzésében, mivel gyulladáscsökkentő hatásúak. Kifejezetten diétabarát a szőlőlevél, ugyanis nagyon alacsony a kalóriatartalma, szemben a rosttal, ami gazdagon megtalálható benne, és ami támogatja az emésztést, segíti az anyagcserét, illetve javítja a bélműködést. Fontos megemlíteni a vitamin- és ásványianyag-tartalmát is: a szőlőlevél kiemelkedő A-, C- és K-vitaminban, de található benne kalcium és vas is. A receptekbe beépíteni és fogyasztani pedig azért különösen tanácsos, mert izgalmas textúrát és ízt ad az ételeknek, enyhén savanykás, ugyanakkor friss íze pedig különlegessé teheti a különféle fogásokat. Sokoldalúan felhasználható alapanyag, a legismertebb változatai a töltött ételek, de leveshez, salátához és rakott ételekhez is párosíthatjuk. Sós lébe vagy savanyítva hosszabb ideig is eláll.
A török konyhához köthető, eredetileg dolma névre hallgató étel valójában egy rizses-fűszeres töltelékkel töltött levél, amit általában citrommal locsolnak meg. Elkészítéséhez forrázott vagy konzerv szőlőlevelet használjunk. A belsejéhez főzetlen rizst keverjük össze apróra vágott hagymával, friss fűszernövényekkel, olívaolajjal, sóval, borssal. A leveleket ezzel töltsük meg, tekerjük fel, majd helyezzük szorosan egymás mellé őket egy lábasban. Facsarjuk rá friss citrom levét, öntsük fel vízzel, majd fedjük le és lassú tűzön főzzük puhára. Melegen és hidegen is tálalható.
Tipp: a levelek darált hússal is betölthetők
A török, arab és balkáni konyhákban népszerű ételhez darált húsból és nyers rizsből készül az alap, amit ízlés szerint fűszerekkel keverjünk össze. Ez a tölteléket tepsiben vagy lábasban rétegezzük a szőlő leveleivel. Az egyes szintek közé paradicsompürét is tehetünk, amitől szaftosabb lesz a fogás. A tetejét locsoljuk meg olívaolajjal, és lefedve süssük sütőben vagy főzzük puhára tűzhelyen.
Tipp: mivel ez a verzió laktató, kitűnő főétel válhat belőle
A népszerű savanyúságot akár az ősz első heteiben is elkészíthetjük, amennyiben megfelelően meleg a hőmérséklet, a jól bevált receptünket pedig szőlőlevéllel is feldobhatjuk, főleg, mert a levelekben található természetes tannin, azaz csersav segít megőrizni az uborka roppanósságát. Az eredmény elérése érdekében tegyünk 2-4 szőlőlevelet elosztva a befőttes üveg aljára és tetejére.
Tipp: a friss leveleket alaposan mossuk meg, hogy ne kerüljenek szennyeződések a készülő finomságba
