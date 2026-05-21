Kitört a járvány! Ebola miatt gondban a foci-vb résztvevője

Mindössze három héttel a 2026-os foci-vb nyitómérkőzése előtt rendkívül nehéz helyzetbe került a Kongói Demokratikus Köztársaság nemzeti csapata. A válogatottnak az országban tomboló, ritka ebola-változat miatt kénytelen volt lemondani a fővárosban tervezett edzőtáborát. A FIFA közleményt adott ki, melyben megerősítette, hogy szoros figyelemmel kíséri a kialakult helyzetet.

A Kongói Demokratikus Köztársaság 1974 óta először szerepel foci-vb-n Fotó: NurPhoto

A járványhelyzet miatt a torna három rendező országa közül az Egyesült Államok már megtiltotta a belépést minden olyan külföldi állampolgár számára, aki az elmúlt 21 napban a közép-afrikai országban járt. A kongói válogatott első mérkőzését június 17-én Houstonban játszaná.

A kongói szövetség tájékoztatása szerint a játékosok többsége és a szövetségi kapitány nem az országban él, így őket nem veszélyezteti a fertőzés.

A stáb néhány tagja azonban még Kongóban tartózkodott, közülük többen már szerdán elhagyták az országot, még éppen több mint 21 nappal a torna kezdete előtt – írja a BBC.

A WHO ( Egészségügyi Világszervezet) adatai szerint szerdáig nagyjából 600 gyanús esetet és közel 150 halálesetet jelentettek.