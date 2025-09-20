Vigyázat, támad az amerikai szőlőkabóca

Ez az egynemzedékes kabócafaj tojás alakban telel a szőlőtőkék és egyes lombos fák kérge alatt. Az amerikai szőlőkabóca barnássárga színű, néhány milliméteres testével pedig szinte észrevétlenül képes megbújni. Európába szőlőoltványokkal jutott be, hazánkban 2006-ban azonosították először.

Az amerikai szőlőkabóca előszeretettel támadja a tőkéket.

Fotó: Ageve / Shutterstock

Fontos tudnivalók amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez

Közvetlenül az amerikai szőlőkabóca kártétele minimális. Az igazi veszélyt az jelenti, hogy táplálkozás közben egyik növényről a másikra továbbfertőzi az aranyszínű sárgaság kórokozójával a tőkéket. Rövid lappangás után pedig élete végéig képes továbbadni azt.

1. Árulkodó jelek

A fertőzöttség gyanúját jelzi, ha a szőlőlevelek sárgulnak vagy vörösödnek, a hajtások nem fásodnak be, a fürtök torzulnak, a bogyók pedig nem érnek be. Súlyos esetben az egész növény elpusztul. Mivel a betegség nem gyógyítható, csak a megelőzés és az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés segíthet.

2. A probléma gyökere itt van

A kifejlett kabócák szinte elpusztíthatatlanok, ráadásul egész életükben fertőzőképesek. Éppen ezért a védekezést nem ellenük, hanem a fiatal lárvákkal szemben kell eszközölni, hiszen ekkor még könnyen sebezhetők, és nem terjesztik tovább a kórokozót.

3. A siker kulcsa az időzítés

Az amerikai szőlőkabóca lárvapopulációjának gyérítését a szőlő virágzása után érdemes elkezdeni, majd júliusban megismételni. Erős fertőzésveszély esetén a szüret előtti hetekben is szükség lehet további, megelőző kezelésre, amellyel mérsékelhetők a következő évi veszteségek.

Az amerikai szőlőkabóca fiatal lárváival szemben kell fellépni.

Fotó: CriticalDrinking / Wikipedia

4. Kombináljuk a hatóanyagot

A lárvákkal szemben kontakt szereket, az idősebb példányok ellen felszívódó készítményeket érdemes használni. Lényeges, hogy váltogassuk a hatóanyagokat, így elkerülhető, hogy a kabócák hozzászokjanak és ellenállóvá váljanak.

5. Tiszta sor

A fertőzött vesszők és tőkék eltávolítása, valamint a metszési nyesedék megsemmisítése alapvető lépés. A kihelyezett sárga csapdalapokkal nyomon követhetjük a kabócák mozgását, így pontosan láthatjuk, mikor kell permetezni.

6. Egységben van az erő

Mivel a kabócák könnyen átvándorolnak a szomszédos ültetvényekre, csak az összefogás vezethet eredményre. Több borvidéken kötelezővé tették a kezeléseket, és állami támogatások is segítik az összehangolt védekezést.