Túl sokat mosolyog a barátod? 7 jel, hogy a legveszélyesebb mentális teher kínozza

Életeket is követelhet egy mentális betegség, amelyről elsőre nem is hinnénk, hogy létezik. A depresszió tünetei általában nőknél és férfiaknál is kiszúrhatók, az úgynevezett „mosolygó depresszió” azonban mindvégig rejtve maradhat. A mentális betegségnek ennek a fajtája aljasabb, hiszen belül felemészti a lelket, míg kívülről mosoly fedi a folyamatot, amely barátot, családtagot, sőt a közvetlen környezetünkben lévők közül bárkit gyötörhet. Ha nem ismerjük fel időben, lehet, hogy túl késő lesz cselekedni.
Egy depressziós beteg a legtöbb esetben képtelen kikelni az ágyból, gyakran a sötét szoba magányába burkolózik és sír. Ha valakinél ezt tapasztaljuk, rögtön sejthetjük, hogy valamilyen mentális betegséggel küzdhet, és az esetek többségében még épp időben érkezhet segítség. A mosolygó depresszió tüneteit ellenben nehéz felismerni, hiszen remekül funkcionálnak társaságban, a munkában sikeresek, és általában vidámnak látjuk őket. Mindemiatt elsőre senki sem gondolná, hogy depresszióban szenvednek, legbelül azonban súlyos kínokat élnek át, végtelen ürességet éreznek és reménytelenné válnak, mindez pedig a legtöbb esetben öngyilkosságba hajszolja őket.
Öt árulkodó jelből könnyen felismerhetjük, ha valaki ilyen betegségben szenved, és időben tehetünk ellene. Habár a beteg célja, hogy elrejtse az érzelmeit, az alábbiak leleplezhetik őt.
Ha valaki az élet minden területén – munkában, családi életben, hobbik terén – 110 százalékot nyújt, az gyakran azt jelenti, hogy az illető menekül valami elől, egyben fontos intő jele annak, hogy baj lehet. Szakértők szerint a folyamatos elfoglaltság abban segít nekik, hogy elkerüljék a belső démonaikat.
A test sosem hazudik. Az állandó fáradtság, a korai ébredés és a hirtelen súlyváltozás mind vészjelzései a testnek, hogy nagy a baj. Sokszor a sok munka számlájára írják ezeket a tüneteket, pedig azok valójában a szervezet segélykiáltásai.
A mosolygó depresszió tünetei közé tartozik, ha valaki már nem élvezi többé azt, amit régen imádott. Lehet, hogy elmegy a barátival focizni vagy mozizni, de legbelül úgy érez: „legyek már túl rajta!”.
Nemcsak a szomorúság jellemző a depresszióra. A beteg fokozatosan ingerlékennyé válhat, mígnem robban a bomba: egyszer csak haragos lesz, türelmetlen és cinikus. Ezek mind jelzik, hogy az érzelmi muníció elszállóban van, amivel korábban a boldogság látszatát keltette.
Amikor rákérdezünk az illető hogylétére, akkor általában gépies és túlzottan pozitív reakciót kapunk, miszerint minden rendben. Ha ezt több alkalommal is kényszeresen hajtogatja, joggal gyanakodhatunk, hogy valójában semmi sincs rendben. A mosolygó depressziósok szándékosan kerülik a mélyebb, érzelmi alapú válaszokat.
(Sun)
