Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt a Munkácsy Mihály-díjas magyar festőművész

Életének kilencvenkettedik évében csütörtökön elhunyt Veress Sándor László Munkácsy Mihály-díjas festőművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja - tudatta a köztestület az MTI-vel.

Mint írják, Veress Sándor László a pályakezdése óta eltelt több mint fél évszázad alatt a csendélettől az expresszionista tömegjeleneteken át a XX. századi kultúra neves alakjait ábrázoló érmekig számtalan magas színvonalú művet hozott létre. A festőművészt a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.

Veress Sándor László Hevesen született 1934. június 12-én. 1962-ben fejezte be tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, a hatvanas évek eleje óta állította ki műveit. Festészetének legfőbb jellemzői az erőteljes színek, a lendületes ecsetkezelés, a mozgalmas, változatos, nyughatatlan, vizuális meglepetésekben dúskáló képközeg, és a témaválasztás sokfélesége - írják.

Az alkotó stílusának kialakításában mestere Kmetty János, Domanovszky Endre, de mindenekelőtt Viski Balás László volt, akitől didaktikai alapokat kapott. Tudását a Képzőművészeti Főiskolán eltöltött harmincéves tanári pályafutása alatt olyan festőknek adta tovább, mint Véssey Gábor, Baky Péter, Z. Szabó Zoltán és Atlasz Gábor.

Tevékenysége a transzavantgárdhoz is kapcsolódik. Nem volt idegen tőle a képzőművészeti idézetek használata. Elöl, középen, hátul című képe például Adriaen Brouwer Dohányzók című képének parafrázisa, a Hentesek című munkáján szereplő fellógatott marha motívuma korábban Rembrandtnál volt látható, a Közélet-sorozat (Közélet sárga szobában, 1992; Közélet sötét szobában, 1994; Közélet, 2004) nagyméretű festményei Max Beckmann Die Nacht (Az éjszaka) című képének újraértelmezései.

A művész sokat merített a posztimpresszionisták által felfedezett és különösen a drezdai Die Brücke csoport, ezen belül is főként Emil Nolde által felhasznált primitív, törzsi formavilágból. Ez az energikus színkezelés mellett a túlzásba vitt vonásokkal, maszkszerű arcokkal megfestett figurák profilból történő ábrázolásain is megfigyelhető (Sötét kertben, Közélet sötét szobában, Keresztelés I.), de a képeket nézve James Ensor bizarr hangulatú festményeinek színkavalkádja is visszaköszön.