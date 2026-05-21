Megrázó szerelmi történet: Képeslapok buktatták le a halálon is túlmutató románcot

Egy fiatal brit lány, Poppy aligha sejtette, hogy élete legnagyobb nyomozása indul el, amikor besétált a helyi adományboltba. Mindössze 25 pennyt (körülbelül 115 forintot) fizetett egyenként azokért az 1970-es évekből származó, megsárgult képeslapokért, amik végül a világ legmeghatóbb eltitkolt szerelmi történetéhez vezették.

Sokkolta a fiatalokat a padláson porosodó képeslap titka

Beültünk egy pubba, hogy elolvassuk őket, és hirtelen egy varázslatos nyúlüregben találtuk magunkat

– mesélte Poppy a TikTok-on, és még mindig nem tért magához a döbbenettől.

A lapokat egy Sheila nevű nő küldte 1977 és 1979 között Romániába, a szerelmének, Dianunak. A sorokból égető vágyakozás és tiszta szerelem áradt. Poppy és barátai azonnal detektív üzemmódba kapcsoltak: addig fúrták-faragták a Google-t, amíg meg nem találták a pár fotóját, sőt, Dianu egy régi interjúja is előkerült. Amit ott olvastak, attól mindenkinek felállt a szőr a karján.

A síron túl is tart a szerelem

Dianu egy romániai szállodában dolgozott, amikor a brit nő besétált az ajtón.

A sors keze volt, mindenki döntse el maga, de az életem ekkor jobbra fordult. Azt mondta, azonnal megtetszettem neki, amint meglátott. Együtt egy párt alkottunk, egyetlen gondolatot és egyetlen érzést

– emlékezett vissza az interjúban a férfi a sorsfordító pillanatra.

Dianu Lancashire-be költözött, és 1985-ben összeházasodtak. Beutazták a világot, és még egy kulturális központot is alapítottak.

A történetük azonban fájdalmas véget ért. Sheila 2015-ben elhunyt. Imádott férje, Dianu egy emlékszobát rendezett be neki, tele könyvekkel és szerelmi vallomásokkal, majd 2021-ben ő is követte feleségét a sírba. Poppyék már nem adhatják vissza a képeslapokat a tulajdonosnak, de egy valami biztos: ezt a halhatatlan szerelmet most az egész világ megismerte – írja a brit Mirror.