Titkok és különlegességek Magyarország leghíresebb borvidékein – Lélegzetelállító helyek, melyekről csak kevesen tudnak

Hazánk gazdag bortermelő hagyományokkal rendelkezik, melyek több mint ezer évre nyúlnak vissza. Az ország hat borrégiójában összesen 22 hivatalos borvidékkel büszkélkedhet. Az ország borvidékei változatos karakterű borokat állítanak elő, amelyek a helyi talajok, domborzat és hagyományok sajátosságait tükrözik. Ezek a területek nemcsak bortermelők, hanem kulturális és gazdasági központok is, hozzájárulva a magyar borok nemzetközi ismertségéhez. A korszerű borkészítési technikák és a hagyományos termelési módszerek ötvözése révén Magyarország bortermelése folyamatosan képes megújulni. Cikkünkben Magyarország leghíresebb borvidékeit járjuk be.
• Badacsonyi borvidék
A Balaton északi partján található Badacsonyi borvidék vulkanikus talajának köszönhetően különleges, karakteres fehérborokat, például szürkebarátot és kéknyelűt ad. Szőlőművelése több ezer éves múltra tekint vissza, már a kelták és a rómaiak is ismerték a terület kiváló adottságait. A borvidék klímája mérsékelt, a talaj pedig gazdag ásványi anyagokban, ami a borok egyedi ízvilágát eredményezi. A XVIII-XIX. századtól a badacsonyi borok magas hírnévre tettek szert, és ma is fontos részei a balatoni borkultúrának.
