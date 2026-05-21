Rá sem lehet ismerni a 74 éves Mr. T-re: felismerhetetlen lett a televíziós sztár!

Ahol megjelenik, ott az ajtók nem maradnak a tokjukban. Mr. T berúgja a bejáratot, hogy lebirkózza az embereket, akik nem tetszenek neki. Tette ezt először a Szupercsapatban, majd Sylvester Stallone mellett a Rocky 3-ban, és nem mellékesen Hulk Hogan mellett ő a pankráció műfajának egyik úttörője. A trendek és nézői igények változásával viszont egyre kevésbé tudta alkalmazni fizikumát és a nyolcvanas évek után kicsit önmaga paródiájába ment át a reklámokkal és TV shopos felkérésekkel, jóllehet a rajongói még így is értékelték a jelenlétét. Mára pedig alig ismerünk rá a háttérbe szorult, 74 éves erőember-ikonra.

Mr. T fiatalon az a birkózó volt, akinek nem szívesen kerülnénk a kezei közé (Fotó: ZUMA Press)

Mr. T korát nem tudja letagadni

Mr. T (polgári nevén Laurence Tureaud) a kilencvenes évek alatt elhatárolódott a szórakoztató ipartól, ami egy ponton túl egyébként sem tartott rá túl nagy igényt. Nagyobb filmes szerepeket már nem kapott, inkább a korábbi imázsából táplálkozva szerepelt különböző reklámokban. Emlékezhetünk például a Snickers reklámra, ahol csokigépfegyverrel lövöldözött egy szerencsétlen kocogó fickóra.

Egy teleshopos hirdetésben pedig egy konyhai grillnek az erényeiről beszélt, természetesen a tőle megszokott, menő stílusban – mely lássuk be, igen szórakoztató képzavar. Sajnos a lentebbi klipből kimaradt az a részlet, amikor Mr. T a falat betörve érkezett a stúdióba, ezzel emlékeztetve minket a szupercsapatos karakterére.

Ezekben és más apró cameókban tűnt fel az évek során, bár mára szinte teljesen kikopott a köztudatból. Az idő őt sem kímélte: Mr T. napjainkban csendesen él. Ma lett 74 éves, és ahogy az alábbi képek is mutatják, az egykori pankrátor arcán jócskán nyomot hagytak az évek. Jellegzetes, mandinka harcos frizurája már nem mered az égbe, vélhetően kopasz fejtetejét egy fejkendővel fedi el. Nem csoda, hisz évtizedekig ez a frizura volt a védjegye, ezért minden bizonnyal nehezen viselte a ritkuló haját. Régi arcvonásai pedig már csak halványan emlékeztetnek egykori önmagára. Hozzá kell tenni, fizikuma korához képest még mindig egészen szép: Instagramon még láthatjuk, ahogy felhúzza magát, még ha némi videóvágói segítséget is igénybe vett ehhez a manőverhez.