Agyrázkódást kapott Lakatos Brendon – A kórházból üzent támadóinak

Súlyos támadásról számolt be közösségi oldalán Lakatos Brendon. A TikTok-sztár egy videóban állította, hogy heten támadtak rá az utcán, kirabolták, és letépték arany nyakláncát, ami több mint tízmillió forintot ért. Brendon most friss információkkal jelentkezett be egy TikTok live keretében, a felvételen jól látható, hogy kórházban van, valamint elmondta, hogy agyrázkódást kapott. A botrányhős egy üzenetet is hagyott támadóinak.

Lakatos Brendon szabadulása óta sok barátot szerzett, G.w.M mellett KKevin is jó haverja ( Fotó: Instagram)

Lakatos Brendon a kórházból üzent

Lakatos Brendont, vagy ahogy kevesebben ismerik, Lőrinczfalvi Gusztávot erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek hét év és hat hónap szabadságvesztésre. A botrányos tartalomgyártó nemrég szabadult, és amint kiért a börtön kapuján, már az első alkalommal telefont ragadott és bejelentkezett annak kapcsán, hogy szabadlábra került. Azóta is előszeretettel csinál élő bejelentkezéseket közösségi oldalain. Most éjjel véres inggel és kézzel indított bejelentkezést TikTok-oldalán, és elmondta, hogy rablás áldozata lett. Lakatos Brendon ezekben az órákban újra életjelet adott magáról, a kórházból indított egy élőzést.

Lakatos Brendon balhé: az éjjel támadt rá egy csapat, de állítása szerint nem tudták földre küldeni (Fotó: TikTok)

Kiesett a pénz a zsebemből, a babakék öltönyöm tiszta vér lett. Az is 3 kilóba kerül, csak jelzem, mert a tisztítóban nem szedik ki. Egy öltönyöm volt, azt is elvette a jó Isten. Kettő órát adok annak, aki volt, hogy a láncomat meg a pénzemet adja vissza, és nem lesz semmi baj. Meg egy boxra ki van hívva mindenki, aki ott volt. Velem kell boxolnia mindegyiknek.

Brendon azt is elmondta, többen azzal vádolják, hogy egy 17 éves terítette le a földre a verekedés alatt, amit cáfolt, hiszen ahol tartózkodtak, oda kiskorú nem is léphetett be, majd így folytatta mondandóját.

Én tudom, mi a börtön, én nem kívánom senkinek se. És nem azért kötöttek belém, mert bajuk van a személyemmel, hanem azért, hogy el tudják mondani, hogy megverték a Brendont. De leütni nem tudtak, csak összekarcolni. Örülök, hogy most már itt vagyok a családommal, én 10 évről jöttem haza, de ezt nem fogom benyelni, csak szólok. Szedjétek össze magatokat ahányan vagytok, azt a láncomat, meg a pénzemet hozzátok vissza

– jelentette ki Lakatos Brendon.